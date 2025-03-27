很需要來點買一送一來療癒一下！星巴克這週迎接週年慶，連續兩天推出買一送一優惠，今天更有購買飲料就送史努比周邊的活動，讓粉絲一早就衝去報到。全家也不惶多讓，祭出「錢錢放大術」超狂優惠，咖啡、霜淇淋通通買一送一，下午來杯咖啡搭配霜淇淋，超級滿足。而今年夏天的第一杯芒果飲料也在 Mr.Wish 登場，經典楊枝甘露同步推出買一送一，叫外送也能喝得過癮。



▲3大買一送一快訊！星巴克史努比用送的，全家買一送一咖啡 霜淇淋都有/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲星巴克史努比聯名任買兩杯大杯飲料就送史努比周邊/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克買一送一 再推史努比聯名開賣

星巴克買一送一喝起來！星巴克迎來第27個年頭，為感謝廣大星巴克鐵粉一路支持，於即日起至3/31期間推出第二波週年慶優惠，有大家最愛的星巴克買一送一、第二杯半價，到金星會員雙倍贈星等，超多回饋優惠讓大家喝好、喝滿。此外，也同步推出三款新飲料，喜愛嚐鮮的飲料控趁優惠喝起來。



詳細報導：星巴克買一送一！9大星巴克優惠跟上，免費史努比聯名要搶。



▲星巴克史努比聯名新品3/27開賣/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲星巴克買一送一/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



全家咖啡 霜淇淋買一送一

全家再度祭出超殺優惠活動！這次推出「錢錢放大術」雙重優惠，從即日起一路優惠到3月30日，讓會員能夠用最划算的價格入手人氣商品。第一重優惠自即日起至3/30，LINE好友會員可享Let’s Café特濃拿鐵與Let’s Tea焙茶拿鐵第二杯只要10元，超適合咖啡控揪好友一起喝起來！此外，多款超人氣零食飲品同步推出買1送1，包括農心辛拉麵、勝香珍小魚乾花生、新貴派焦糖花生威化棒等，不論是補貨或是解嘴饞都能買得超划算。



▲全家咖啡買一送一優惠要喝 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



第二波優惠則於3月28日至3月30日登場，這次鎖定5款人氣商品，包括Fami!ce喝的霜淇淋、杜老爺特級冰淇淋甜筒、老楊經典原味方塊酥等，全都享有買1送1優惠。會員專屬的週末加碼活動也不容錯過！Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵、卡布奇諾都能享買1送1優惠，讓咖啡愛好者能夠一次囤滿整週的咖啡量。



全家優惠

第一重優惠（即日起至3月30日）

Let’s Café特濃拿鐵、Let’s Tea焙茶拿鐵 第二杯10元

多款零食飲品買1送1（氣泡水、泡麵、咖啡、花生零食等）

Niseko牛奶巧酥雪糕 加10元多1件

鮮乳坊桂芳鮮乳（936ml） 2瓶189元

第二重優惠（3月28日至3月30日）

5款人氣商品買1送1（霜淇淋、冰淇淋、軟糖、方塊酥、天然鹼性水）



會員週末限定（3月28日至3月30日）

Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵、卡布奇諾 買1送1（限實體店）

Let’s Tea燒燒仙草 特價39元（至4月30日）



▲全家咖啡、全家霜淇淋買一送一優惠週末限定 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

Mr.Wish芒果飲料買一送一

Mr.Wish今年的愛文芒果季正式開跑，3/24起推出全新奢華系「金芒雪頂」，還有「芒芒百香」與回歸的「楊枝甘露」、「愛文芒果冰沙」，每款都用滿滿愛文芒果果肉，讓粉絲一次喝個過癮。這次更帶來超值優惠，4/9-4/22在Uber Eats購買「楊枝甘露(M)」、「冬瓜檸檬(L)」、「香蘋紅茶(L)」享買一送一，等於一杯不到50元，連續14天輕鬆喝，芒果控千萬別錯過。



詳細報導：芒果飲料買一送一！Mr.Wish愛文芒果季搶先喝，楊枝甘露外送買一送一。



▲芒果手搖杯買一送一，Mr.Wish芒果季新品，Uber Eats外送楊枝甘露買一送一 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理



▲Mr.Wish芒果季新品，Uber Eats外送芒果季飲品楊枝甘露買一送一 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理

飲料買一送一還不夠 住宿速食也有買一送一