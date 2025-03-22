旅行的方式正在悄悄改變，過去只在單一城市停留的旅遊行程已經無法滿足現代旅人的期待。福容大飯店洞察趨勢，以連鎖品牌優勢整合旗下城市型與度假型飯店，正式推出全新「北花Long Stay！2025台北花蓮雙城記」住房專案。從時尚脈動的台北信義區出發，再前往擁抱海天山色的花蓮，三天兩夜一次體驗雙城魅力，讓城市旅人與自然愛好者都能找到心之所嚮。專案即日起至2025年6月27日止，最低只要7,599元，每日限量六間，數量有限，錯過不再。



▲福容花蓮店 花蓮店每一間海景客房皆可看到太平洋日出 壯闊景緻讓人難忘/ 福容花蓮店提供、WalkerLand窩客島整理



此次雙城住房專案特別選擇福容台北一館與福容花蓮店為核心。台北館鄰近101地標與信義商圈，周邊集結百貨名店與美食小吃，是時尚旅人與商務客都嚮往的入住選擇，更提供旅人放鬆身心的黃金美人湯。根據國際知名旅遊網站「Vacations & Travel」公布的2025年全球百大最值得造訪城市名單，台北更名列第11名，領先首爾、倫敦、曼谷等國際都市，再次證明台北的國際吸引力。結束都會行程後，旅人可轉往福容花蓮店，入住擁有絕美太平洋海景的房型，在晨曦中看見海天一線的日出壯景，或是徜徉於戶外泳池與水療設施，感受真正的放鬆療癒。福容花蓮店更連續兩年獲得網友票選最美景觀房，近期又奪下愛遊網「最愛飯店」稱號，成為花東地區人氣最高的住宿選擇。



▲福容花蓮店 海景客房陽台 近距離欣賞湛藍太平洋/ 福容花蓮店提供、WalkerLand窩客島整理

不僅如此，入住福容台北一館還能享受泡湯樂趣，到了花蓮更加贈迎賓名產、三小時無動力自行車券，以及可折抵200元的餐飲抵用券，讓旅程的豐富度全面升級。旅人可依行程規劃自由選擇出發與返回順序，無論是從北到東，還是從東返北，都能享有彈性安排。這項專案特別適合想要在週末偷得浮生半日閒的上班族，或是希望共度悠閒時光的情侶、親子與好友同行，一次收藏都會節奏與海岸慢活的雙重體驗。福容大飯店這次以「雙城記」為主軸，用一趟旅程串起台灣南北兩地的多元風情。從城市到海邊，從時尚到純樸，讓每一位旅人都能在旅途中，寫下屬於自己的精彩篇章。如果你正在尋找一趟有故事、有風景、更有溫度的旅程，不妨把握這次限量推出的「北花Long Stay！2025台北花蓮雙城記」住房專案，為自己打造一場不一樣的台灣深度旅行。▲福容台北一館 鄰近台北101 大安森林公園 時尚與綠意皆具/ 福容花蓮店提供、WalkerLand窩客島整理

北花Long Stay！2025台北花蓮雙城記住房專案

活動期間：即日起至2025年6月27日止

專案價格：三天兩夜每組7,599元起

每日限量六間

專案內容：本專案結合福容台北一館與福容花蓮店，讓旅客一次體驗城市風華與海岸慢活。

加值優惠內容：（入住花蓮店適用）

1、贈送迎賓名產一份

2、贈送無動力自行車三小時體驗券

3、贈送餐飲抵用券200元（消費滿500元可折抵，用於自助晚餐與客房服務）

活動資訊網址：https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/Hualien-Taipei/



▲福容花蓮店 入住花蓮店加贈自助晚餐$200元抵用券/ 福容花蓮店提供、WalkerLand窩客島整理



福容大飯店 花蓮店

電話：03-823-9988

地址：花蓮市民生路51號