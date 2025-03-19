去年台鐵推出的甜點觀光列車「海風號」一炮而紅，而它的姐妹列車「山嵐號」也以清新黃綠色系的外觀亮相，立刻吸引了不少目光！鐵道迷和網美們還在猶豫什麼？「山嵐號」將於4月19日正式啟航，穿梭於美麗的花東縱谷，不僅可以享受壯麗的山海美景，還能體驗山間時令的五感極致之旅，絕對讓你大開眼界。首季行程已於3月19日開賣，趕快上網搶票，別錯過這場夢幻之旅！



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▲山嵐號延續「四季、大自然」為設計靈感，以清新黃綠色系為主色調，穿梭於花東縱谷之間 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



有別於海風號的Tiffany綠，山嵐號的內裝以深綠色為主，營造出舒適又穩重的氛圍。除了延續海風號的全景落地窗設計，還新增了更多對座的雅座，讓閨蜜或好友一同出遊更為舒適。當列車駛入隧道時，還藏有小驚喜，車廂內的燈光設計由鍾秉宏設計師精心打造，透過色溫與光影的變化，營造出像列車穿越隧道的流動感，讓整個旅程更加生動與有趣。



▲山嵐號內裝以深綠為主色調，營造出舒適與沉穩的氛圍，同時延續海風號特色全景落地窗設計 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

此外，山嵐號還與以茶為核心的台灣保養品牌「一日茶道TEAORY」合作，精選「一日茶道TEAORY．白水烏木系列」香氛作為列車的專屬香氣。這款香氛以檀香和小荳蔻為主調，散發出深沉厚實、溫潤辛香的氣息。車上還特別設置了香氣體驗裝置，由芳療師精心調製，香味以臺灣香杉為基底，邀請旅客嗅聞代表花東美景的香氣，感受這片土地的獨特魅力。▲當列車行經「林榮新光站」地下化車站時，隱藏彩蛋的車廂頂部燈飾將隨著音樂變化，如同夜空中的星星閃爍 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理這次列車餐點部分，特別邀請花蓮知名主廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍葉志龍來設計，他受東台灣山海景色和大自然啟發，設計了6道主題餐點，例如，從花蓮到池上的開胃菜「烏金－露白玉」，使用樹豆作為基底，巧妙地把流沙餡包進Q彈的麻糬裡，再加上百年花蓮醬油調製的鹹奶蓋和桂花蜜，最後撒上烏魚子和跳跳糖，創造出四重層次的奇妙口感。▲山嵐號花蓮至池上段開胃菜「烏金－露白玉」，將流沙融入Q彈麻糬之中，最後撒上烏魚子與跳跳糖，交織出四重層次的奇幻口感 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理而從池上回到花蓮的「日慕－藏雪球」，則用清香蕎麥取代了烏魚子，帶來不同的細緻風味。還有前菜「海跳浪」，這道菜呼應了花東緊鄰太平洋的特點，選用了季節性海味，搭配咖哩和芥花籽，味道層次非常豐富，讓你吃得滿足又驚喜。為了呈現花東稻米的特色，「嵐慕稻」特別選用了原住民傳統美食阿粨（Abai），並用創新手法融合部落的傳統風味。這道菜選用了當地池上米、富里鴨和花蓮溫體豬等食材，讓旅客在味覺上也能體驗花東的獨特風味。最後，還有來自花蓮玉里青創甜點品牌「九日良田」的日式和菓子，搭配花蓮大理石「蛇紋岩」訂製的餐盤，呈現改良過的山形水羊羹和上生菓子。這些甜點還隱含著日治時期的歷史故事，透過這些美食，希望每位旅客都能感受到花蓮土地的溫暖與呼喚。▲山嵐號池上至花蓮段，提供香根義式野炊池上米及原住民傳統美食阿粨（Abai）為主食 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理山嵐號將在花蓮站到台東池上站之間行駛，途中會停靠一些特色車站，包括壽豐站是高架車站，旅客可以在月台上遠眺海岸山脈，還能步行到附近的禾豐橋，從橋上拍下山嵛號與車站、山景的美麗畫面；接著為玉里站，舊名「璞石閣驛」是花東輕便鐵路的第一期終點站，這裡除了可以了解當地的歷史文化，還可以造訪當地的手工皂工坊，或品嚐玉里的美食。▲山嵐號將獻上來自花蓮玉里青創甜點品牌「九日良田」日式和菓子 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理池上站則經過改造，現在以日式米倉造型為主，大量木造與玻璃帷幕的搭配讓車站更顯通透，已經成為鐵道迷的必訪景點。而在列車行駛的過程中，經過「客城鐵橋」時，旅客還能欣賞到綠意盎然的稻田或金黃的稻浪，畫面相當迷人。▲山嵐號沿途經過「客城鐵橋」緩行，旅客將有機會欣賞到綠油油稻田或金黃色稻浪 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理雄獅旅遊精心打造了2到3日的深度行程，如「山嵐花池艾美2日遊」安排在新城老街散策，並入住「花蓮潔西艾美酒店」，還會送給山嵐號旅客專屬馬卡龍，嘗鮮價每人9,900元起。若是想要輕鬆悠閒地旅行，可以選擇「飛機回山嵐池花日暉艾美3日遊」，坐飛機去搭山嵐號，入住「花蓮潔西艾美酒店」和「池上日暉渡假村」的升等VILLA房型，還會享有山嵐號專屬迎賓小點。另外，也可以搭乘山嵐號入住歐風城堡飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」，並享受主題特調飲品，每間房還送沐浴泡澡球禮盒乙組。山嵐號的行程還提供多樣住宿選擇，例如「知本金聯世紀酒店」送專屬果醬伴手禮，「理想大地渡假飯店」贈送膠原蛋白QQ晚餐及飯店粉紅碼頭遊湖，2日行程11,900元起。鐵道迷一定不能錯過的雙列車之旅，搭乘山嵐號和藍皮解憂號，一起前往池上欣賞美麗的田園風光。「花蓮山嵐花池藍皮東3日」行程，每人13,200元起。想要體驗更奢華的鐵道之旅，可以選擇五星級的鳴日號和縱谷旬味山嵐號組合，3日行程每人39,900元起。若是從台中出發的旅客，還有專屬的「藍皮解憂號、山嵐號、海風號」獨家包列組合，4天3夜的行程，每人只要19,999元，輕鬆一次遊遍台灣3大觀光列車。▲香港藝人ELKIE莊錠欣、台日混血美女各務禮美奈、清純精靈朴旻曙、韓國啦啦隊全能女神李貞潤（右至左），一同體驗美好山嵐/ 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

全新縱谷旬味觀光列車「山嵐號」資訊

主題：花東縱谷旬味觀光列車

車廂數：4節

座位數：60席

套票遊程：花蓮→池上 3,900元 池上→花蓮 3,900元

（遊程皆含餐食+紀念證書與禮品+保險）

營運路線：花蓮↔池上

去程：花蓮→壽豐→玉里→池上

回程：池上→東里→鳳林→花蓮

首航：2025／04／19

趟次：4／19（六）－4／20（日）運行

4／25（五）－4／27（日）運行

後續趟次，每週四五六日運行



山嵐號活動網站