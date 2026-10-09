KitKat秋季新品玩黑白大理石紋！7-ELEVEN限定59元、好市多再推3口味50入分享包

巧克力控秋天多了新選擇，KitKat一次推出黑白雙巧與3種風味新品。資深美食旅遊媒體編輯李維唐表示，從單條嘗鮮到50入分享包，2款新品分別切入個人零食與多人分享情境，通路與價格也相當明確。

雀巢KitKat今年秋季直接端出2款巧克力新品，「KitKat黑白巧風味奇趣威化」把牛奶巧克力與白巧克力風味交織在一起，黑白大理石紋路從外觀就先搶眼。「KitKat迷你威化繽紛組」則一次收進海鹽焦糖、白巧克力、花生3種風味，還做成50入獨立小包裝。想在辦公室抽屜放點甜食、追劇時慢慢挑口味，或週末和家人朋友一起分享，這次從單條到分享包都有不同選擇，而且2款新品分別於7-ELEVEN與好市多限定販售。

▲KitKat迷你威化繽紛組直接把海鹽焦糖、白巧克力、花生3種風味集合在一袋，50入獨立小包裝想吃哪款就拿哪款，放在家裡慢慢吃或揪朋友一起分享都方便。圖／雀巢KitKat提供；窩客島整理



KitKat黑白巧風味奇趣威化，牛奶巧克力與白巧克力一次吃

喜歡KitKat經典威化口感，又想換點不同風味，「KitKat黑白巧風味奇趣威化」最明顯的變化就寫在外表上。牛奶巧克力與白巧克力風味交錯，形成黑白大理石般的紋路，不再只是熟悉的單一巧克力色澤，拆開包裝後先從視覺帶出這次新品的特色。

真正入口後，重點則回到2種巧克力風味與威化口感的組合。牛奶巧克力與白巧克力風味交織，帶出奶香與巧克力風味，再搭配KitKat經典的酥脆威化，一口咬下能同時吃到外層巧克力與內層威化的不同口感。黑白雙巧並不是分開選，而是直接集中在同一條KitKat裡，對平常喜歡巧克力又容易在不同口味之間猶豫的人來說，這次不用二選一。

KitKat黑白大理石紋搶眼，午後嘴饞與追劇都能隨手吃

這款新品也很容易放進日常零食情境。下午工作到一半想找點甜食，可以直接拆一條搭配休息時間。晚上回家追劇，又能靠著酥脆威化與黑白雙巧轉換一下嘴裡的味道。到了朋友聚會時，黑白交錯的大理石紋外觀，也讓熟悉的KitKat多了不同視覺變化。

比起把新品做成完全陌生的甜點形式，這次仍保留KitKat原本的威化特色，再從巧克力風味與外觀做變化。從拆開包裝看到黑白紋路，到咬下後感受到奶香、巧克力風味與酥脆威化交錯，視覺與味覺都有清楚的新品辨識度。

▲黑白巧克力交錯出搶眼的大理石紋路，咬開還能看到一層層酥脆威化，搭杯咖啡就是簡單又有滿足感的午後甜點組合。圖／雀巢KitKat提供；窩客島整理

KitKat迷你威化繽紛組，海鹽焦糖白巧克力花生3種風味一次收

另一款「KitKat迷你威化繽紛組」走的則是完全不同路線，一袋直接集結海鹽焦糖、白巧克力、花生3種風味。想吃帶有鹹甜變化的口味，可以拿海鹽焦糖。偏愛奶香，可以選白巧克力。喜歡香醇風味，則能換成花生。同一袋不用從頭吃到尾都是相同味道，每次伸手拿一包，都能按照當下想吃的口味挑選。

其中海鹽焦糖以鹹甜交織為特色，白巧克力帶出濃郁奶香，花生則主打香醇風味。3種口味放在同一袋裡，對多人分享尤其方便，不需要先替所有人決定同一種口味，大家可以各自挑自己喜歡的風味。下午茶想換口味、追劇看到一半突然嘴饞，或辦公室想分給同事，都能直接從袋中選一包。

KitKat迷你威化50入獨立包裝，分次吃與多人分享更方便

「KitKat迷你威化繽紛組」採50入獨立小包裝，除了口味多，實際吃起來也更符合分次取用的需求。今天想吃海鹽焦糖就拆海鹽焦糖，下一次換白巧克力或花生，不必一次開完整袋內容物，也方便保存。

這種小包裝設計放到聚會場景也更直覺。把整袋放在桌上，家人朋友可以各自拿喜歡的風味，不需要特別分裝。平常則能放在家裡當追劇零食，或帶到辦公室當下午茶。比起單一風味的大包裝，3種口味集中在一起，最大的特色就是每一次都能自己決定下一口要吃哪一種。

▲海鹽焦糖、白巧克力、花生3種風味一次攤開來選，每款都是獨立小包裝，下午嘴饞想換個口味，或大家一起分著吃都很順手。圖／雀巢KitKat提供；窩客島整理



KitKat新品限定通路開賣，7-ELEVEN單條59元、好市多50入499元

2款新品的販售通路不同，購買前可以先記下來。「KitKat黑白巧風味奇趣威化」於7-ELEVEN限定販售，單條建議售價59元。想先嘗鮮黑白雙巧，或只是午後突然想吃點巧克力，可以直接從單條入手。

「KitKat迷你威化繽紛組」則於好市多限定販售，一袋共有50入獨立小包裝，建議售價499元。定位更偏向多口味與多人分享，一次可以吃到海鹽焦糖、白巧克力與花生3種風味。從一個人想吃的單條包裝，到適合放在家中或和親友一起分享的50入組合，2款新品也切出不同的零食情境。

▲想吃黑白雙巧不用到處找，KitKat黑白巧風味奇趣威化在7-ELEVEN限定販售，單條就能一次吃到牛奶巧克力、白巧克力風味與酥脆威化的多層次口感。圖／雀巢KitKat提供；窩客島整理

KitKat全系列使用雀巢可可計畫可可豆，包裝同步調整

除了新品口味，雀巢在原始資料中也提到KitKat產品使用的可可與包裝調整。雀巢自2009年啟動「雀巢可可計畫」，目前累積超過15年實地經驗，橫跨11個可可產國，並與超過18萬名農民合作，持續推動100％永續可可原料採購與雨林聯盟認證。

雀巢表示，旗下KitKat全系列產品皆使用「雀巢可可計畫」下的可可豆，同時透過減少包裝油墨印刷，以及將塑膠外袋調整為單一材質，使包裝成為100％可回收包裝材質。對消費者而言，這次秋季新品的焦點雖然仍是黑白雙巧、3種迷你威化風味與限定通路，但從巧克力原料到外袋包裝，也延續品牌現行的永續規劃。

雀巢 KitKat 繽紛口味驚喜上市

發布日期：2026 年 10 月 6 日

新品亮點：

KitKat 黑白巧風味奇趣威化：結合牛奶巧克力與白巧克力風味，打造獨特黑白大理石紋路，兼具視覺與味覺雙重享受 。

KitKat 迷你威化繽紛組：一袋集結海鹽焦糖、白巧克力與花生三大人氣風味，採用獨立小包裝，方便分次取用與分享 。

販售通路與價格：

7-ELEVEn 限定：「黑白巧風味奇趣威化」，單條建議售價 59 元 。

好市多限定：「迷你威化繽紛組」（50 入獨立小包裝），建議售價 499 元 。

品牌永續承諾：

採用 100% 永續可可原料採購與雨林聯盟認證之「雀巢可可計畫」可可豆 。

全系列產品減少包裝油墨印刷，並將塑膠外袋改為單一材質，打造 100% 可回收包裝 。





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