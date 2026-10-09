整根小黃瓜包進醋飯！6款Threads爆紅全家新品，小黃瓜壽司卷、千千麻奶牛肉泡麵都很推。

編輯 鄭雅之 表示：全家這次新品真的很狂誒！巨型小黃瓜卷就這樣爆紅了～

外食族每天最煩惱的就是不知道餐點該怎麼換花樣。全家看準大家想嚐鮮的心情，推出巨型「小黃瓜壽司卷」，一上架就在Threads上引爆拍照打卡熱潮。全家同時攜手水水灶咖與雞湯大叔，驚喜開賣「椒麻奶香牛肉麵」和「韓式泡菜起司雞肉粥」等多款新美食，搭上超值優惠讓大家用銅板價輕鬆搞定一餐。



▲全家「小黃瓜壽司卷」包裝結合可愛河童元素，搭指定飲品享69元超值餐優惠。

▲全家與雞湯大叔聯名推出「韓式泡菜起司雞肉粥」，米粒吸飽高湯精華，濃郁開胃。





韓國潮流巨型「小黃瓜壽司卷」全家開賣

最近全家這款「小黃瓜壽司卷」討論度直接衝破天際。研發團隊把傳統細卷飯卷巨型化，直接將一整根在地生產的鮮嫩黃瓜裹進醋飯裡面，一口咬下去水分爆漿又極度清爽。外包裝上頭還有超萌的河童塗鴉，拿在手上隨手一拍就很出片，拿來當作無負擔的輕食早餐或是下午解饞點心都超合適。



▲全家「小黃瓜壽司卷」可愛河童包裝超吸睛，開賣即在Threads上引爆熱烈討論。





捲入整根「小黃瓜壽司卷」大爆紅

這款「小黃瓜壽司卷」在10月7號開賣第一天就被網友瘋狂搶購，寫下賣破近萬支的亮眼銷量，順勢在Threads上洗版。為了幫小資族省荷包，這款原價55元的話題飯卷推出超讚的省錢方案，只要購買時順便搭一杯指定飲料，就能享用69元組合價，用便宜價格補充滿滿膳食纖維，美味完全不打折。



▲全家「小黃瓜壽司卷」切開可見整根爽脆小黃瓜，搭配醋飯與海苔包覆，清爽無負擔。





水水灶咖聯名「椒麻奶香牛肉麵」獨家開賣

除了清爽飯卷，全家更獨家開賣水水灶咖聯名「椒麻奶香牛肉麵」，每碗79元。這款牛肉麵把奶香湯頭跟麻辣風味完美融合在一起，最後再用青花椒提味，喝起來醇厚順口又帶有微麻感，層次相當豐富。即日起到10月27號享第二件6折，搭配指定小菜或者調理袋一起買還能再扣10元。



▲全家獨家開賣水水灶咖聯名「椒麻奶香牛肉麵」，濃郁奶香結合椒麻風味超滑順。





雞湯大叔聯名雞湯粥療癒上市

喜歡喝熱湯的人有福了，全家跟知名火鍋品牌「雞湯大叔」合作推出3款熱騰騰粥湯，最低只要69元。包含酸辣濃郁的75元「韓式泡菜起司雞肉粥」、甘甜溫補的79元「人蔘糯米雞湯」，還有口感綿密的69元「菌菇雞湯粥」。10月13號前購買指定粥品搭飲料享有89元超值價，還加碼送實體門市兌換券。



▲全家攜手雞湯大叔推出3款聯名美食，包含「韓式泡菜起司雞肉粥」、「人蔘糯米雞湯」與「菌菇雞湯粥」。





秋日新飲料金桔揪喝檸推薦喝

想喝點酸甜解膩的飲料，全家Let’s Tea推出了無咖啡因的「金桔揪喝檸」，原價65元。選用在地鮮榨的金桔與檸檬原汁，並特別加入古早味甘梅點綴，喝起來酸甜回甘且香氣十足。這款飲品提供特大杯冰飲與大杯熱飲兩種選擇，11月10號前享有59元嘗鮮價，任選第2杯還能再拿8折好康。



▲全家Let’s Tea推出「金桔揪喝檸」，選用台灣金桔與檸檬果汁搭配甘梅，酸甜解膩。

全家 小黃瓜壽司卷 販售資訊

售價：55元

活動優惠：搭配指定飲品享69元超值餐優惠





全家Ｘ水水灶咖椒麻奶香牛肉麵

售價：79元

優惠：即日起至10月27日享第二件6折，搭配指定小菜或調理袋合購省10元，搭配指定福記日式滷蛋合購省5元





全家Ｘ雞湯大叔聯名 販售資訊

雞湯大叔韓式泡菜起司雞肉粥：75元，即日起至10月13日搭配指定飲料享89元組合價

雞湯大叔人蔘糯米雞湯：79元

雞湯大叔菌菇雞湯粥：69元，即日起至10月13日搭配指定飲料享89元組合價

雞湯大叔門市加碼：購買雞湯大叔聯名商品贈門市消費兌換券，憑券內用消費滿1000元贈康普氣泡茶一瓶





全家Let’s Tea金桔揪喝檸 新品資訊

售價：特大杯冰飲／大杯熱飲 65元

優惠：即日起至11月10日享59元嘗鮮價，任選第2杯享8折優惠。





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