喜魚小酸菜魚新品酸白菜獅子頭登場！乾煎肉丸吸滿果香酸湯，雙重肉感只要199元起，老饕必學隱藏版酸湯拌飯吃法

酸菜魚也能搭獅子頭！喜魚小酸菜魚10月7日推出「酸白菜獅子頭」，乾煎肉丸搭配滑嫩肉片，魚、豬口味199元起。資深美食旅遊編輯李維唐表示，從酸菜魚延伸到台式獅子頭，最大亮點就在熟悉料理與品牌酸香特色的重新組合。



▲一整碗滿滿的厚實獅子頭搭上滑嫩肉片，配上自然發酵的甘甜酸白菜湯底，再來上一碗香噴噴的藜麥白飯，個人獨享的澎湃酸爽饗宴10月7日美味登場。圖／喜魚小酸菜魚提供；窩客島整理

喜魚小酸菜魚這次不只吃魚，直接把台式家常菜「獅子頭」放進招牌酸香湯頭。10月7日起全新「酸白菜獅子頭」正式登場，厚實豬肉丸先經平底鍋乾煎，再放進砂鍋慢火熬煮吸收酸湯，搭配滑嫩肉片一次吃到雙重肉感，魚、豬口味每份199元，牛肉口味每份229元，想吃肉又怕太膩，這一鍋就是鎖定酸香、肉汁與下飯感一次滿足的新選擇。

喜魚小酸菜魚酸白菜獅子頭10月7日上市

喜魚小酸菜魚主打個人份酸菜魚，將原本常見於多人聚餐的大份量酸菜魚縮小成一個人也能享用的份量，從忙碌上班族午餐，到下班後想自己安靜吃頓熱食，都不用特別揪人開鍋。店內並提供白飯與飲料無限供應自助吧，對喜歡酸湯配飯的人來說，也多了可以一路吃到飽足的搭配方式。

品牌原有品項包括「金湯酸菜魚」、「番茄酸湯魚」、「檸檬叻沙魚」與「檸檬青花椒魚」，這次則把料理方向從魚肉延伸至經典台味獅子頭，讓熟悉的酸菜魚湯底碰上厚實肉丸。「酸白菜獅子頭」也成為品牌嘗試跳脫單一魚類料理印象的新作。

酸白菜獅子頭先乾煎再慢煮，表皮微酥裡面保留肉汁

這次最值得注意的是獅子頭的處理方式。料理研發團隊以豬肉製作厚實肉丸，入鍋前先經過平底鍋乾煎，讓外層形成微酥金黃的表皮，再放進砂鍋以慢火熬煮。經過乾煎後的肉丸接著浸入酸湯，讓湯汁慢慢進入肉丸肌理，切開時除了肉汁，也能吃到吸進其中的酸香。

這樣的做法也讓獅子頭不只是單純放進湯裡的配料。外層經過乾煎，多了一道微酥口感，裡面則維持厚實肉感，再吸收酸湯後，從外到內都有不同層次。實際吃的時候，可以先單吃肉丸感受肉汁與酸香，再搭配湯裡的肉片，正好呼應新品主打的「雙重肉感」。

▲扎實的手工獅子頭配上嫩滑肉片與豐富配菜，酸白菜獅子頭魚或豬口味每份只要199元，高CP值平價美食讓一個人也能優雅開吃。圖／喜魚小酸菜魚提供；窩客島整理

黃金酸白菜加檸檬汁，酸湯走酸香甘甜路線

獅子頭夠厚實，湯頭自然不能太搶戲，也不能讓肉感一路吃下來變得厚重。新品湯底加入自然發酵的黃金酸白菜，以微微八角香氣提味，出餐時再加入檸檬汁，讓原本酸白菜的發酵酸香，多一層清新的檸檬氣息。

因此這鍋並非以麻味為主，而是讓酸白菜、檸檬清香與肉汁彼此交疊。舀一匙湯入口，可以先感受到酸白菜帶出的酸香甘甜，再接到檸檬清香，接著吃進吸飽湯汁的肉丸，厚實豬肉與酸湯在嘴裡一起展開，也讓獅子頭從熟悉的台式家常味，轉換成更接近酸湯料理的吃法。

▲熱銷招牌金湯酸菜魚嚴選黃燈籠辣椒等香料，搭配滑嫩魚片與靈魂鹽滷豆花，交織出溫和酸麻辣香，是店內不可錯過的經典美味。圖／喜魚小酸菜魚提供；窩客島整理



酸菜魚不只有魚，獅子頭加肉片一次吃雙重肉感

如果平常吃酸菜魚最在意的是配料份量，「酸白菜獅子頭」最大的差異，就是同一鍋裡同時放進厚實獅子頭與肉片。獅子頭負責扎實飽滿的咀嚼感，肉片則帶出相對滑嫩的口感，兩種肉感交替著吃，比單一肉品多了一層變化。

價格則依搭配肉品不同分成2種選擇。「酸白菜獅子頭」魚、豬口味每份199元，牛肉口味每份229元。想維持酸菜魚原本的魚肉組合，可以選魚口味，偏好肉感更豐富則能依喜好選擇豬肉或牛肉。新品自10月7日起正式上市。

酸白菜獅子頭隱藏吃法，把肉丸切碎直接拌進白飯

吃到中後段先別急著把湯喝完，原新聞稿也特別推薦一種「風味轉換」吃法。將已經吸飽酸湯的獅子頭用匙子切碎，再連同酸白菜與湯汁一起拌進熱白飯，原本完整大口咬下的肉丸，瞬間變成酸湯拌飯的肉香配料。

熱飯吸收帶有檸檬清香的酸湯後，每一口都能同時吃到肉汁、酸白菜與米飯。酸白菜保留爽脆口感，切碎的獅子頭則讓肉香更平均混進飯裡，尤其店內本來就提供白飯無限供應，吃完一輪肉丸與肉片，再把剩下的酸湯拿來拌飯，等於同一份餐點可以換個方式繼續吃。





喜魚小酸菜魚新品價格一次看

「酸白菜獅子頭」自10月7日起正式上市，魚、豬口味每份199元，牛肉口味每份229元。從先乾煎再慢火熬煮的厚實獅子頭，到自然發酵黃金酸白菜、檸檬汁與酸湯交織出的酸香，再一路吃到切碎肉丸拌白飯的變化，這次新品把大家熟悉的台式獅子頭換了一個完全不同的酸湯吃法，也讓一個人的酸菜魚多了魚肉之外的新選擇。

▲木質調搭配沉穩藍色招牌的溫馨門市風格，提供親民平價個人餐點與白飯飲料無限供應自助吧，成為上班族與饕客的日常用餐首選。圖／喜魚小酸菜魚提供；窩客島整理





喜魚小酸菜魚 新品上市與品牌活動整理

新品上市時間：2026年10月7日正式登場。

主打新品名稱：酸白菜獅子頭。

餐點核心特色：

工藝製法：手工肉丸入鍋前經平底鍋乾煎鎖水，呈現「會呼吸的獅子頭」口感，吸滿精華酸湯且肉汁飽滿。

雙重肉感：以扎實獅子頭搭配滑嫩肉片（可選魚、豬或牛），滿足豐富肉感需求。

湯頭風味：基底融入自然發酵黃金酸白菜、微八角香氣與純檸檬汁提味，呈獻無麻負擔的果香酸甘口感。

新品餐點售價：

酸白菜獅子頭（魚/豬）：每份 199 元。

酸白菜獅子頭（牛）：每份 229 元。

隱藏版老饕吃法：將吸滿湯汁的獅子頭切碎，連同酸白菜拌入熱白飯中，即可轉化為濃郁開胃的「頂級酸湯拌飯」。

品牌內用體驗與服務：

吃完喜魚小酸菜魚的台味獅子頭，也可以接著看看其他品牌最近端出哪些跨界新品與新口味

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