雙十連假17大優惠！麥當勞買一送一、清心10元多一杯、三商巧福1元多一碗，連假照三餐吃優惠

編輯 鄭雅之 表示：雙十國慶連假就是要吃各種優惠啊！連續三天都有滿滿的炸雞、披薩、飲料優惠，好幸福～

雙十連假正式到來，各大餐飲品牌紛紛推出超殺好康，包含三商巧福牛肉麵加1元多1碗，還有肯德基蛋撻買6送6與麥當勞買1送1，甚至連CoCo都可等手搖飲都祭出最低29元的銅板價優惠，讓民眾連假出遊或居家追劇都能輕鬆省荷包，一起享受美好的美食歡聚時光。



▲肯德基雙十節優惠即日起至2026年10月12日前，購買6顆經典原味蛋撻送6顆紅豆奶皇蛋撻，特價294元。

▲麥當勞雙十連假優惠，即日起至2026年10月10日前，買指定超值全餐送4塊麥克雞塊。





三商巧福加1元多1碗

愛吃台味麵食與日式餐點的饕客這次有福了，編輯私心推薦直接打開手機領取好康，像是在三商巧福點購「雪花牛肉乾拌麵」只需銅板價1元就能多享有1碗「紅燒排骨麵」，或是選擇澎湃的「牛三寶牛肉麵」，若是偏好丼飯也有三商鮮五丼158元的「咖哩唐揚雞丼」或「炸蝦菲力豬排丼」等豐富選擇。





▲三商巧福點購「雪花牛肉乾拌麵」只需銅板價1元就能多享有1碗「紅燒排骨麵」





炸雞桶買5送5下殺5折

連假宅在家追劇絕對少不了酥脆炸雞加持，編輯實測最划算的就是三商炸雞整桶10塊「人氣炸雞」直接打5折只要325元，想換口味還能選「青花椒炸雞」，肯德基則祭出買1送1的「咔啦脆雞」與甜點「紅豆奶皇蛋撻」，麥當勞只要消費滿額就加碼送「麥克雞塊」，讓人大呼過癮。



▲高CP值的三商炸雞雙十連假優惠，整桶10塊「人氣炸雞」直接打5折只要325元。





披薩買1送1再送烤雞

多人家庭聚會首選的披薩派對同樣驚喜不斷，達美樂歡聚必點的「起司火山大披薩」不僅買1送1還驚喜加贈「科學麵Mini包」，必勝客指定大披薩直接打5折並加碼爽吃「烤雞」，另外拿坡里也推出「小披薩」搭配12隻「烤雞翅」，加上頂呱呱的「經典肉塊」一斤雞，讓餐桌擺滿佳餚。



▲必勝客雙十節優惠買指定大披薩送烤雞。





手搖飲最低只要29元

嗑完精緻大餐後非常適合來杯手搖飲解解膩，編輯發現這個月手搖飲品牌極具誠意，CoCo都可清爽解渴的「茉莉綠茶」只需要29元，咀嚼系最愛的「粉角奶茶」也只要39元，另外還有清心福全「優多系列」折價與TEA TOP「粉粿奶茶」第二杯半價，而迷客夏則是推出蜜桃茉莉、夏嶼果茶、海鹽芒果綠任選2杯現折20元，清爽果茶讓人暢飲無負擔。



▲CoCo十月加碼「粉角奶茶」39元銅板價解救小資族。





再加碼看四大超商雙十連假優惠

迎接雙十國慶連假假期，四大超商包含7-11、全家、萊爾富與OK超商紛紛推出超狂咖啡飲品優惠，搶攻出遊與囤貨商機。從熱門的「美式咖啡」與「拿鐵咖啡」買10送10，到清爽解膩的現煮茶與冰沙折扣，只要善用App預購與門市優惠，就能輕鬆為連假節省不少開銷。

詳細報導：雙十連假4大超商優惠！7-11、全家咖啡買10送10先寄杯，咖啡、霜淇淋、果昔都有

▲全家便利商店APP隨時取祭出特濃美式買10送10，門市現場購買特大杯美式或拿鐵任選2杯只要95元。

雙十連假優惠資訊整理

三商巧福：即日起至2026年10月20日前於三商i美食卡領券，享牛三寶牛肉麵套餐65折特價189元，雪花牛肉乾拌麵套餐加1元多1碗紅燒排骨麵特價241元，使用期限至2026年10月31日。

三商鮮五丼：即日起至2026年10月21日前於三商i美食卡領券，咖哩唐揚雞丼單人套餐特價158元，炸蝦菲力豬排丼加招牌牛丼雙人套餐特價270元，使用期限至2026年11月3日。

肯德基：即日起至2026年10月12日前，購買6顆經典原味蛋撻送6顆紅豆奶皇蛋撻，特價294元。至2026年10月19日前，咔啦脆雞套餐買1送1特價175元，經典澎派桶與無骨澎派桶特價333元。

三商炸雞：即日起至2026年11月4日前，10塊炸雞桶特價325元，6塊青花椒炸雞特價199元。

CoCo都可：即日起至2026年10月31日前，大杯茉莉綠茶特價29元，大杯粉角奶茶特價39元。

麥當勞：即日起至2026年10月10日前，買指定超值全餐送4塊麥克雞塊。即日起至2026年10月11日前，買超值全餐送小薯或蛋捲冰淇淋，中杯冰檸檬風味紅茶買1送1，手機點餐滿200元送中薯。

摩斯漢堡：即日起至2026年10月15日前，黃金塔塔鱈魚堡早餐組合特價100元，雙漢堡組合特價200元，指定精選飲品任選2杯特價100元。

漢堡王：即日起至2026年10月18日前，安格斯牛堡套餐特價169元，雙層安格斯牛堡套餐特價189元，雙層小華堡套餐特價190元，小華雙堡套餐特價210元。

達美樂：即日起至2026年10月25日前，指定火山披薩買1送1，或指定大披薩加價升級起司火山送2包科學麵Mini包。

必勝客：即日起至2026年10月8日前，指定大披薩享5折並加送烤雞，指定13吋大披薩外帶特價199元。

拿坡里：即日起至2026年10月15日前，小披薩加12隻烤雞翅特價199元，加價100元可升級大披薩。

21風味館：慶祝週年與國慶，推出烤雞與炸雞桶折價優惠。

頂呱呱：即日起至2026年10月11日前，經典肉塊一斤雞特價299元。

清心福全：即日起至2026年10月14日前，優多系列同品項第2杯折10元。

TEA TOP：即日起至2026年10月11日前，經典奶茶與粉粿奶茶同品項享第2杯半價。

迷客夏：即日起至2026年10月10日前，指定飲品蜜桃茉莉、夏嶼果茶、海鹽芒果綠任選2杯現折20元。

大苑子：即日起至2026年10月10日前，門市現場購買芭樂檸檬享2杯109元，每店每日限量50組。

顏太煮：2026年10月8日至2026年10月11日前，購買蜜韻哈瓜輕乳享加10元多1杯。

雙十國慶連假這樣玩！

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