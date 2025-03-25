住飯店最怕錯過優惠，尤其是那種買一送一的限時專案，錯過一次真的會後悔。最近高雄漢來和台北漢來飯店聯手出招，推出超狂住房方案，從主題房到景觀套房通通有。不只買一送一，還加碼送早餐、送設施、送高鐵接駁。高雄漢來慶祝三麗鷗酷企鵝生日，推出酷企鵝主題房萌爆優惠，台北漢來主打奢華套房買一送一住好住滿，不管你愛可愛還是走高級路線，這波春季住房優惠真的超有感。



▲漢來住房買一送一超狂優惠！酷企鵝生日優惠 漢來奢華住房買一送一 / 高雄、台北漢來飯店提供 WalkerLand窩客島整理



這次高雄漢來搭上4月1日酷企鵝生日，推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」，台灣唯一以三麗鷗主題房為賣點的五星飯店，一次推出兩款不同風格的主題房型，包括「巨星攝影棚港景精緻客房」與「恐龍火山歷險市景精緻客房」，每晚只要5,988元，除了有房型專屬設計之外，還包含雙人早餐、免費MINIBAR、三溫暖、健身房與露天泳池通通不用加價，還能搭免費高鐵接駁。這個專案平日限定，只開放週一到週四入住，限量開賣中，粉絲們絕對不能錯過。



▲高雄漢來搭上4月1日酷企鵝生日，推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」 / 高雄、台北漢來飯店提供 WalkerLand窩客島整理

而如果你是那種旅行不將就、只住最好的那一派，台北漢來的「奢華雙重奏 套房住一晚送一晚專案」就很適合。只要入住豪華套房就能再多住一晚，或是訂一間送你一間，等於半價享受套房級待遇。專案每房16,402元起，還包含1至2客的島語餐廳自助式早餐，套房配有景觀浴缸與更衣空間，住起來根本像在拍電影。每房也享有25樓貴賓軒的高樓景觀禮遇，以及南港高鐵站到飯店的免費接駁，入住就像直接切換到渡假模式。▲台北漢來的「奢華雙重奏 套房住一晚送一晚專案」 / 高雄、台北漢來飯店提供 WalkerLand窩客島整理這兩個專案一個主打療癒系，一個走奢華派，雖然風格不同，但都有個共同點，就是「超值到讓人心動」。高雄的主題房讓粉絲可以和喜歡的角色一起過夜，不用出國也能體驗海外級的主題飯店氛圍；台北的買一送一專案則讓你用一半價格享受完整套房設施，連吃早餐都在高樓雲端，超有儀式感。兩個專案都有時間限制，高雄酷企鵝住房專案只到5月31日止，並且僅限平日；台北奢華雙重奏專案則只賣到4月30日為止，錯過這波，下一次不知要等多久。不論你是準備帶小孩出遊的爸媽，還是想安排週末輕旅行的情侶、朋友，都可以趁這次漢來飯店的買一送一超值住房方案，好好犒賞自己。▲高雄漢來大飯店 酷企鵝生日快樂！住房專案 / 高雄、台北漢來飯店提供 WalkerLand窩客島整理

高雄漢來大飯店 酷企鵝生日快樂！住房專案

銷售日期：2025年04月01日～04月30日

住宿日期：2025年04月01日～05月31日

房型與價格：

巨星攝影棚－港景精緻客房（雙人）5,988元／晚

恐龍火山歷險－市景精緻客房（雙人）5,988元／晚

專案內容：

1、依房型人數提供早餐

2、房內冰箱MINIBAR免費享用

3、免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池

4、高鐵站定時定點免費接駁（需提前預約）

5、不含迎賓茶點

6、限週一至週四入住，數量有限



台北漢來大飯店 奢華雙重奏 套房買一送一

銷售與入住日期：即日起～2025年04月30日止（最後入住日為4月30日）

專案價格：豪華套房 16,402元起

買一送一方案選擇：

住一晚送一晚、住一間送一間

專案內容：

1、依房型人數提供島語餐廳自助式早餐

2、免費MINIBAR含酒精性飲品

3、免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池

4、提供25樓貴賓軒尊榮禮遇

5、高鐵南港站至飯店免費接駁（需提前一天預約）



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