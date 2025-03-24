Mr.Wish今年的愛文芒果季正式開跑，3/24起推出全新奢華系「金芒雪頂」，還有「芒芒百香」與回歸的「楊枝甘露」、「愛文芒果冰沙」，每款都用滿滿愛文芒果果肉，讓粉絲一次喝個過癮。這次更帶來超值優惠，4/9-4/22在Uber Eats購買「楊枝甘露(M)」、「冬瓜檸檬(L)」、「香蘋紅茶(L)」享買一送一，等於一杯不到50元，連續14天輕鬆喝，芒果控千萬別錯過。



▲芒果手搖杯買一送一，Mr.Wish芒果季新品，Uber Eats外送楊枝甘露買一送一 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理



▲Mr.Wish芒果季新品，Uber Eats外送芒果季飲品楊枝甘露買一送一 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理

Mr.Wish芒果季新品

這次Mr.Wish芒果季在3/24起搶先開跑，主推款「金芒雪頂」以飽滿愛文芒果果肉為主角，搭配特調芒果椰奶冰沙作為基底，加上輕盈鹹甜的氮氣起司雪頂、Q彈西米露，打造甜點系飲料喝法。另一款「芒芒百香」主打新鮮愛文芒果與果泥，搭配酸甜百香果與特調水果綠茶，清爽系水果茶夏天喝起來很可以。▲Mr.Wish芒果季新品，金芒雪頂、芒芒百香 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理除了金芒雪頂，經典芒果系列同步回歸，粉絲最愛的「楊枝甘露」與「愛文芒果冰沙」都喝得到。除此之外，今年芒果季更加碼推出Uber Eats買一送一優惠，自4/9-4/22連喝14天可享「楊枝甘露、冬瓜檸檬、香蘋紅茶」，揪飲料控一起開喝。▲，Uber Eats外送買一送一，Mr.Wish芒果季飲品楊枝甘露買一送一 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/3/24

品項及價格：

金芒雪頂 L$99 / M$79

芒芒百香 L$75/瓶$130

楊枝甘露 L$90 / M$75

愛文芒果冰沙 L$95 / M$75

芒果厚奶 L$95 / M$75



Mr.Wish芒果季優惠

活動時間：2025/4/9-4/22

活動內容：

UberEats平台購買「楊枝甘露(M)」、「冬瓜檸檬(L) 」、「香蘋紅茶(L) 」享買1送1。



活動備註：

楊枝甘露可加價升級L杯，每次購買組數最多5組。

活動規則以UberEats平台為主。

