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芒果飲料買一送一！Mr.Wish愛文芒果季搶先喝，楊枝甘露外送買一送一。

芒果 飲料 楊枝甘露 買一送一 more
2025-03-24 19:17:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Mr.Wish
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編輯 張人尹

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Mr.Wish今年的愛文芒果季正式開跑，3/24起推出全新奢華系「金芒雪頂」，還有「芒芒百香」與回歸的「楊枝甘露」、「愛文芒果冰沙」，每款都用滿滿愛文芒果果肉，讓粉絲一次喝個過癮。這次更帶來超值優惠，4/9-4/22在Uber Eats購買「楊枝甘露(M)」、「冬瓜檸檬(L)」、「香蘋紅茶(L)」享買一送一，等於一杯不到50元，連續14天輕鬆喝，芒果控千萬別錯過。

▲芒果手搖杯買一送一，Mr.Wish芒果季新品，Uber Eats外送楊枝甘露買一送一 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理

▲Mr.Wish芒果季新品，Uber Eats外送芒果季飲品楊枝甘露買一送一 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理



這次Mr.Wish芒果季在3/24起搶先開跑，主推款「金芒雪頂」以飽滿愛文芒果果肉為主角，搭配特調芒果椰奶冰沙作為基底，加上輕盈鹹甜的氮氣起司雪頂、Q彈西米露，打造甜點系飲料喝法。另一款「芒芒百香」主打新鮮愛文芒果與果泥，搭配酸甜百香果與特調水果綠茶，清爽系水果茶夏天喝起來很可以。

▲Mr.Wish芒果季新品，金芒雪頂、芒芒百香 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理

除了金芒雪頂，經典芒果系列同步回歸，粉絲最愛的「楊枝甘露」與「愛文芒果冰沙」都喝得到。除此之外，今年芒果季更加碼推出Uber Eats買一送一優惠，自4/9-4/22連喝14天可享「楊枝甘露、冬瓜檸檬、香蘋紅茶」，揪飲料控一起開喝。

▲，Uber Eats外送買一送一，Mr.Wish芒果季飲品楊枝甘露買一送一 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理


 

Mr.Wish芒果季新品

上市日期：2025/3/24
品項及價格：
金芒雪頂 L$99 / M$79
芒芒百香 L$75/瓶$130
楊枝甘露 L$90 / M$75
愛文芒果冰沙 L$95 / M$75
芒果厚奶 L$95 / M$75
 

Mr.Wish芒果季優惠

活動時間：2025/4/9-4/22
活動內容：
UberEats平台購買「楊枝甘露(M)」、「冬瓜檸檬(L) 」、「香蘋紅茶(L) 」享買1送1。

活動備註：
楊枝甘露可加價升級L杯，每次購買組數最多5組。
活動規則以UberEats平台為主。
 

推薦閱讀：CoCo買一送一！CoCo優惠券 葡萄柚果粒茶買一送一，飲料控優惠必喝。

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