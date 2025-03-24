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CoCo買一送一！CoCo優惠券 葡萄柚果粒茶買一送一，飲料控優惠必喝。

coco 買一送一 飲料 手搖杯 more
2025-03-24 08:39:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：CoCo
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編輯 張人尹

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飲料控又等到CoCo買一送一！手搖杯CoCo看準近期高溫、炎熱的天氣，特別在3/26週三好友日，推出最消暑、最解膩的「葡萄柚果粒茶」第二杯0元優惠，讓飲料控只要用手機線上領優惠券，就能揪團喝CoCo買一送一消消暑。

▲CoCo買一送一優惠：CoCo好友日3/26葡萄柚果粒茶買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

CoCo週三3/26「好友日」，推出限定優惠讓大家一起喝果茶續命。3/26當天在官方LINE或你訂平台領取優惠券，就能享葡萄柚果粒茶(L)買一送一，兩杯只要70元，每人最多可領兩張券，等於四杯飲料帶回家。糖度、冰量可自由調整，讓飲料控午休、下午茶集體喝起來。

▲CoCo週三3/26好友日，線上推出葡萄柚果粒茶(L)買一送優惠券 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



這次買一送一品項「葡萄柚果粒茶」是不少粉絲的愛，CoCo使用酸甜紅柚果粒搭配清香綠茶，讓人喝得到柚香果肉與茶韻交融，打造清爽回甘、不澀不膩的最佳組合。炎熱天氣來一杯，瞬間降溫解渴，飲料控一定要趁這次CoCo買一送一優惠，手刀跟上。

▲CoCo葡萄柚果粒茶，好友日CoCo優惠買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

 

CoCo好友日 葡萄柚果粒茶買一送一

活動時間：2025/3/26 00：00後即可在線上平台領券預訂
活動內容：線上發放「葡萄柚果粒茶(L)買一送一」優惠券。
活動平台：透過CoCo官方LINE，或你訂線上平台預訂自取。
 

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