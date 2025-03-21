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拿坡里披薩比半價還便宜！拿坡里披薩平日優惠189元 大披薩比5折更划算。

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2025-03-21 18:26:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：拿坡里披薩
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編輯 張人尹

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比5折還便宜！拿坡里披薩即日起推出平日限定優惠「大披薩189元」讓披薩控省波。自3月20日至4月30日，每週一到週五，不論內用或外帶大披薩都只要189元，相當於不到五折的超值價格，不管是下班後集體開吃、午餐的速食趴，還是下午茶派對，通通都能用最划算的價格吃起來。

▲拿坡里披薩平日披薩優惠，大披薩189元比五折更划算 / 拿坡里披薩提供、WalkerLand窩客島整理

拿坡里披薩這波優惠在3月20日至4月30日期間每週一到週五，內用或外帶大披薩都可享有特價189元（原價390元），換算下來比半價更省。本次優惠提供6款不同口味的披薩選擇，包括經典總匯、夏威夷、西西里燻雞，以及黃金洋食脆雞、金沙蔬食、蔬菜披薩，不管是喜歡肉食還是愛吃蔬食通通有。

▲拿坡里披薩平日披薩優惠，6款大披薩優惠價189元 / 拿坡里披薩提供、WalkerLand窩客島整理



除此之外，拿坡里披薩更針對APP會員加碼推出優惠，在3月20日至4月27日期間，透過三商i美食卡APP領取優惠券，線上訂購大披薩六種口味任選，享優惠價188元。比非會員優惠再更省1元、而且平假日都能使用，讓速食控天天都想吃起來。

▲拿坡里披薩APP會員披薩優惠，不限平假日可享披薩188元 / 拿坡里披薩提供、WalkerLand窩客島整理

 

拿坡里披薩 平日披薩優惠

活動期間：2025/03/20-04/30，平日限定
活動內容：平日於門市內用或外帶大披薩（6種口味任選），享優惠價189元。
 

拿坡里披薩 會員加碼優惠

活動期間：2025/03/20-04/27，優惠券可使用至04/30
活動內容：三商i美食卡APP領取優惠券，不分平假日在門市內用或外帶大披薩（6種口味任選），享優惠價188元。

 

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