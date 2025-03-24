星巴克買一送一喝起來！星巴克迎來第27個年頭，為感謝廣大星巴克鐵粉一路支持，於即日起至3/31期間推出第二波週年慶優惠，有大家最愛的星巴克買一送一、第二杯半價，到金星會員雙倍贈星等，超多回饋優惠讓大家喝好、喝滿。此外，也同步推出三款新飲料，喜愛嚐鮮的飲料控趁優惠喝起來。



▲星巴克買一送一優惠領軍，週年慶優惠整理/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



於3/24、3/25兩天推出同品項第二杯半價優惠；3/26則是金星會員限定雙倍贈星；3/27、3/28兩天就是大家最愛的買一送一優惠，於當天11點至20點期間，只要購買同品項飲品，其中一杯就由星巴克免費招待，滿滿的優惠喝不停。周邊商品的話，則是3/28~3/31期間購買包裝咖啡系列商品享兩件75折，包括咖啡豆、VIA、掛耳包等，適合喜歡手沖咖啡的咖啡控，把咖啡香延續到居家生活。



▲星巴克27週年慶推出買一送一、第二杯半價等超值優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克週年慶優惠整理

飲品新品部分，「檸檬冷萃咖啡」以冷萃搭配檸檬果汁，清爽果香與咖啡的柑橘巧克力風味交織，是初春必試清新口感。另有「冰福吉茶葛粉那堤」與「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」兩款咀嚼系飲品，黑糖葛粉的Q彈與茶香交織，層次豐富。黑糖葛粉也可加價20元添加於星冰樂或那堤中，滿足咀嚼控對豐富口感的期待。無論愛清爽或濃郁，這季新品選擇多元，咖啡控務必朝聖。▲星巴克27週年慶新品「冰福吉茶葛粉那堤」與「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲星巴克27週年慶新品「檸檬冷萃咖啡」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝同時，也和外送平台合作，於foodomo於即日起至3/28期間，每逢週三、四、五就可享有指定飲品「那堤、特選美式、焦糖可可碎片星冰樂」同品項買一送一優惠。外送平台foodpanda則是3/25當天一日限定，點購兩杯特大杯冰熱一致的那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。▲星巴克外送平台有指定飲品買一送一/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲星巴克foodomo、foodpanda外送指定飲品買一送一/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝一宣布就造成討論的星巴克Ｘ史努比聯名，也將在本週3/27正式亮相，不僅有新聯名的史努比星冰樂、史努比杯款，買兩杯大杯飲料就送的「史努比聯名盲包布章」，更是阿比粉等不及想要收藏的限定款。若是買任一款史努比聯名周邊的話，再加碼送聯名貼紙。▲星巴克史努比聯名周邊只送不賣 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲買星巴克史努比聯名周邊就送造型貼紙 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

第二杯半價：3月24日至25日

金星會員雙倍贈星：3月26日

好友分享活動：3月27日至28日 11:00-20:00

包裝咖啡兩件75折：3月28日至31日

3月28日品牌生日優惠：自帶杯扣15元、循環杯贈星4顆、指定食品七折



星巴克買一送一foodomo外送

活動時間：2025/3/12(三)-3/28(五) 每週三~五

活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式或焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。



星巴克買一送一 foodpanda外送

活動時間：2025/3/25(二)

活動內容：活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰熱一致的那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。



星巴克史努比聯名贈品免費送優惠

活動內容：

1、星巴克史努比聯名貼紙：3／27起購任一聯名商品，贈限定貼紙2張。自帶杯購飲品，贈貼紙1張（共8款，隨機）

2、星巴克史努比盲包布章3／29起購任2杯大杯飲品，贈盲包布章1個。

foodpanda／foodomo訂購指定飲品，贈布章1個。

foodpanda訂任一品項，加購39元獲布章1個。



數量有限，贈完為止。



以上星巴克優惠，依官方公告為主。

