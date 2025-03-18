史努比鐵粉天天喝星巴克！星巴克首度與經典漫畫「PEANUTS」攜手合作，以全新限定的「Joe Kind Snoopy」聯名系列，將漫畫中的溫暖與歡樂注入咖啡生活，從星冰樂到馬克杯都獨家聯名款。預計將在3/27驚喜登場，包含12款杯款與多款生活小物，還有獨家推出的「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」，喜愛Snoopy的粉絲絕對不能錯過。此外，還有限定貼紙、盲包布章免費送的優惠，讓史努比鐵份幸福感爆棚。



▲星巴克史努比聯名推史努比星冰樂、史努比杯款和免費送周邊/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲星巴克史努比聯名將於3/27上市/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克史努比聯名

這次聯名以「Joe Kind Snoopy」為主角，傳遞善意與快樂的精神，設計靈感來自漫畫中Snoopy與朋友們分享愛與幸福的溫暖時光，杯款融入星巴克經典元素與手繪風格。唯一聯名飲品「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」，香草風味融合巧克力可可脆片，搭配滑順燕麥奶打造綿密口感，最後淋上濃郁巧克力與焦糖醬提味，頂端還放上可愛的Snoopy巧克力飾片，讓人療癒感滿滿。▲星巴克史努比聯名「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」有史努比造型巧克力/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲星巴克史努比聯名紙袋超可愛/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝杯款中最吸睛的是「JOE KIND SNOOPY馬克杯」，結合可拆帽造型杯蓋與專屬吊牌包裝，造型療癒又具收藏價值。另有各種容量的冷水杯、不銹鋼杯款，滿足大家日常各種需求。鑰匙圈、包袋等實用生活小物。只要購買任購任一聯名商品即贈限量貼紙，或自帶環保杯購買任一飲品也能獲得，在日常中有療癒的史努比陪伴大家。這次也難得推出限定版紙袋、隔熱紙套，印上史努比可愛模樣，光在拿在手上就心情大好。▲星巴克史努比聯名杯款共有12個，推薦必搶「JOE KIND SNOOPY馬克杯」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲購買星巴克史努比聯名周邊任一款，就免費送兩張限定貼紙 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝而大家最期待的「史努比聯名盲包布章」免費送，於3/29起單筆消費任兩杯大杯飲品，即可免費獲得一個布章，共四款隨機贈送。線上和外送平台也共同響應，於3/27起在foodpanda或foodomo點購兩杯特大杯那堤或兩杯特大杯外送限定飲料「焦糖奶香星享那堤」，就免費送乙個史努比布章，超萌史努比星巴克店長的設計，讓人整套都想收藏。▲購買任兩杯星巴克大杯飲品，就送史努比布章 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲購買任兩杯星巴克大杯飲品，就送史努比布章 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

開賣日：2025/3/27上市



星巴克史努比聯名杯款

馬克杯JOE KIND SNOOPY，售價$1,280

PEANUTS友誼馬克杯，售價$780

不鏽鋼杯JOE KIND SNOOPY，售價$1,400

PEANUTS祝福不鏽鋼杯，售價$1,300

不鏽鋼水壺JOE KIND SNOOPY，售價$1,400

PEANUTS友誼不鏽鋼TOGO冷水杯，售價$1,400

PEANUTS友愛不鏽鋼杯，售價$1,400

PEANUTS分享不鏽鋼TOGO冷水杯，售價$1,800

PEANUTS友愛冷水壺，售價$850

PEANUTS友情冷水壺，售價$850

PEANUTS友愛TOGO冷水杯，售價$850

隨行杯JOE KIND SNOOPY，售價$180

隔熱套JOE KIND SNOOPY，售價$480

提袋JOE KIND SNOOPY，售價$880

鑰匙圈JOE KIND SNOOPY，售價$800

隨行卡JOE KIND SNOOPY，售價$180

PEANUTS友誼隨行卡，售價$180

PEANUTS布章（以原價點購任兩杯大杯（含）以上全品項飲料，即可獲得，共4款，款式隨機，數量有限，贈完為止）3/29開始兌換



星巴克史努比聯名贈品免費送優惠

活動內容：

1、星巴克史努比聯名貼紙：3／27起購任一聯名商品，贈限定貼紙2張。自帶杯購飲品，贈貼紙1張（共8款，隨機）

2、星巴克史努比盲包布章

3／29起購任2杯大杯飲品，贈盲包布章1個。

foodpanda／foodomo訂購指定飲品，贈布章1個。

foodpanda訂任一品項，加購39元獲布章1個。

數量有限，贈完為止。



推薦閱讀：壽司郎Ｘ我推的孩子新聯名！3大甜點「白桃聖代」先搶，免費再送周邊。