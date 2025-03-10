壽司郎繼咖波之後又有新聯名了！跨界和日本超人氣動漫《我推的孩子》聯手，從3/12~4/13推出限定聯名活動，不僅帶來B小町監修的限定甜點，還有6家主題店同步登場。還能透過滿額贈、加價購活動帶走限量周邊。3月19日起滿額即送Q版貼紙，3月26日再推出Q版吊飾，全台限量發放，收藏控務必搶先卡位。此外，還能透過社群活動參加抽獎，把超萌的壽司郎Ｘ我推聯名透明小包包帶回家。



▲壽司郎Ｘ我推的孩子新聯名！3大甜點「白桃聖代」先搶，免費再送周邊 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

▲壽司郎Ｘ我推的孩子聯名透明小包包只送不賣 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

壽司郎Ｘ我推的孩子 聯名甜點

本次聯名甜點由B小町監修，打造三款超應援系甜品，每一款都融入角色特色與代表色。「最閃亮的白桃偶像聖代」靈感來自露比的紅寶石色，結合桃子冰沙與雪酪，搭配星星巧克力裝飾，購買還能獲得限量B小町造型插卡。「給你推的孩子煉乳牛奶布丁」以佳奈的白色應援色為主，雪白的牛奶布丁搭配草莓醬與心型棉花糖。「Hi MEM！鳳梨椰子冰淇淋蛋糕」則是MEM CYO的代表色，酸甜鳳梨冰淇淋搭配椰子達克瓦茲，層次豐富。▲壽司郎Ｘ我推的孩子聯名推出三款甜點 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理▲壽司郎Ｘ我推的孩子聯名「最閃亮的白桃偶像聖代」靈感來自露比的紅寶石色 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理聯名期間，內用消費還能透過滿額贈與加價購獲得限定周邊。3月12日起，凡單筆滿700元即可120元加購「盲袋Q版壓克力立牌」，，共9款隨機出貨，全台僅27,000個。3月19日開始，內用消費滿400元即贈「盲袋Q版貼紙」，共14款限量140,000張。3月26日起，滿600元可獲得「盲袋Q版吊飾」，全台僅45,000個。所有贈品皆隨機發送，數量有限，送完為止，粉絲們要搶要快。▲壽司郎Ｘ我推的孩子聯名期間，滿600元可獲得「盲袋Q版吊飾」 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理▲壽司郎Ｘ我推的孩子聯名期間，凡單筆滿700元即可120元加購「盲袋Q版壓克力立牌」 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​壽司郎更特別打造6家《我推的孩子》主題門市，包括台北中華路店、桃園國際路店、台中黎明市政南店、彰化金馬店、台南安平店、高雄中正店。從門口到座位區，都能看到B小町成員的身影，完美重現動漫世界。此外，活動期間只要追蹤壽司郎官方社群，並留言給你「推的孩子」一句話，就能參加抽獎，獲得聯名透明小包包，FB與IG各限量20名，動漫迷們千萬別錯過。推薦閱讀： 爭鮮聯名雙月！爭鮮迴轉壽司「剝皮辣椒茶碗蒸 蒲燒鰻尬油飯」10款新品吃爆。 ▲壽司郎Ｘ我推的孩子聯名主題門市有六間 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​▲壽司郎Ｘ我推的孩子聯名主題門市，從門口到座位區，都能看到B小町成員的身影 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​

活動期間：2025/3/12 - 2025/4/13

聯名甜點（售完為止）：

最閃亮的白桃偶像聖代（140元）— 贈B小町造型插卡

給你推的孩子煉乳牛奶布丁（90元）

Hi MEM！鳳梨椰子冰淇淋蛋糕（80元）



壽司郎Ｘ我推的孩子 滿額贈 / 加價購

3/12起 滿700元可120元加購Q版壓克力立牌（全台限量27,000個）

3/19起 滿400元贈Q版貼紙（全台限量140,000張）

3/26起 滿600元贈Q版吊飾（全台限量45,000個）



壽司郎Ｘ我推的孩子 主題店鋪

台北中華路店、桃園國際路店、台中黎明市政南店、彰化金馬店、台南安平店、高雄中正店



壽司郎Ｘ我推的孩子 社群抽獎

活動辦法：追蹤壽司郎FB/IG，留言「給你推的孩子一句話」即可參加。

抽獎獎品：我推的孩子聯名透明小包包（隨機4款），限量40名。