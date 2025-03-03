爭鮮聯名雙月！這次爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS雙品牌，強勢聯手米其林必比登推薦的「雙月食品社」，一次推出多達10款聯名新品，把雙月經典的「剝皮辣椒、松露」等經典醬料融入壽司，打造全新風味。本次聯名活動自即日起至5/4，總共7款新品在爭鮮、爭鮮PLUS同步開吃，還有3款限定爭鮮PLUS獨家開賣，粉絲一定要準時衝。



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▲爭鮮X雙月聯名活動，即日起推出10款聯名餐點，主推剝皮辣椒、松露系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲爭鮮X雙月聯名活動，即日起推出10款聯名餐點，於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS同步販售 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

爭鮮X雙月聯名活動

本次爭鮮X雙月聯名，主推兩大經典元素「椒心胡椒沙拉醬」以及「松露奶油白醬」，其中剝皮辣椒系列主打微辣的療癒風味，主推必吃「剝皮辣椒茶碗蒸」吃得到剝皮辣椒的爽脆口感，「極炙椒心乳酪干貝」椒心胡椒醬的微辣與蒜香，讓干貝風味更突出。還有爭鮮PLUS獨家「椒心乳酪炙燒雞肉串」則以剝皮辣椒增添雞肉的辛香層次。▲爭鮮X雙月聯名餐點推薦，主推剝皮辣椒系列壽司 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲爭鮮X雙月聯名餐點推薦，主推剝皮辣椒系列壽司及剝皮辣椒茶碗蒸 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果喜歡濃郁風味，本次聯名推出的松露系列也要吃到，「蒜香松露奶香燒鮭」以炙燒鮭魚搭配松露奶油，入口即化的口感與焦香風味完美融合，另一款「松露乳酪和牛」選用柔嫩澳洲和牛，搭配松露白醬與卡門貝爾乳酪。此外，爭鮮PLUS還推出「松露奶香炙燒雞肉串」以及超奢華「松露和牛啵啵拌麵」則以松露奶油醬拌入和牛與魚卵，創造奢華三重享受。▲爭鮮X雙月聯名餐點推薦，濃厚系松露系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲爭鮮X雙月聯名餐點推薦，濃厚系松露系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，本次聯名更以雙月超夯「雙月油飯」為靈感，推出新品「極炙燒鰻油飯」，結合黑麻油與日式蒲燒鰻，並且底下以Q彈油飯取代傳統醋飯，打造台日融合的新口感。本次爭鮮X雙月聯名系列即日起至5月4日登場，3月31日前爭鮮會員滿500元就送「雙月新品滿額兌換券」，還有機會抽餐券、抽涵碧樓湖景套房，壽司控趁機吃新品剛剛好。▲爭鮮X雙月聯名餐點推薦，極炙燒鰻油飯，蒲燒鰻魚搭配油飯基底 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲爭鮮X雙月聯名，滿額贈新品兌換券及抽獎活動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/03/03-05/04

活動分店：爭鮮、爭鮮PLUS（供應品項部分不相同）

優惠活動：

3/31前，爭鮮會員來店消費單筆發票金額滿500元贈「雙月新品滿額兌換券」1張（不累贈）

5/4前，至爭鮮單筆消費發票金額滿600元（不累計），就有機會抽中「日月潭涵碧樓湖景套房（4人房）」

爭鮮APP會員點數兌換限定雙月聯名商品券，加碼抽「爭鮮2,000元餐券」。





爭鮮X雙月聯名餐點推薦

供應分店：爭鮮、爭鮮PLUS

品項及價格：

松露乳酪和牛：40元

蒜香松露奶香燒鮭：40元

極炙椒心乳酪干貝：60元

極炙燒鰻油飯：60元

微醺醉漬蝦：40元

剝皮辣椒茶碗蒸：40元

雙月仙草雲飲：60元



供應分店：爭鮮PLUS限定

品項及價格：

松露奶香炙燒雞肉串：75元

椒心乳酪炙燒雞肉串：75元

松露和牛啵啵拌麵：140元