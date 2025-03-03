為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 迷你版一口披薩！達美樂熔岩披薩馬芬3種口味隨手吃，迷你版獨享披薩新歡。

迷你版一口披薩！達美樂熔岩披薩馬芬3種口味隨手吃，迷你版獨享披薩新歡。

達美樂 熔岩披薩馬芬 披薩 迷你 more
2025-03-03 12:03:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：達美樂
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

迷你一口披薩吃起來！達美樂這次推出新品「熔岩披薩馬芬」，把傳統披薩變得更輕巧，縮小成一顆馬芬的大小、也像是蛋塔的大小，讓披薩控更方便隨時隨地開吃。這次「熔岩披薩馬芬」主打單手可拿的造型，搭配濃郁起司與酥脆外皮，於3/3起在全台達美樂門市開賣，並推出超值嚐鮮優惠，披薩控即日起就能朝聖。

推薦閱讀：情人節花束可以吃！摩斯漢堡奶油萵苣大花束 情人節必備，7顆奶油萵苣超實在。

▲達美樂新品一口披薩「熔岩披薩馬芬」主打單手可拿、像蛋塔一樣大 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理

達美樂這次推出新品「熔岩披薩馬芬」，以一手掌握剛剛好的尺寸設計，主打酥脆外皮、滿滿濃郁的起司內餡，讓人享受到「不用切的披薩」方便隨手拿著吃，同時滿足獨享需求，也可以作為聚餐開趴時分享的小點心。這次達美樂新品「熔岩披薩馬芬」推出三款口味選擇，包含經典披薩口味「壽喜牛、夏威夷、BBQ 雞」，每款都搭配濃郁起司，讓風味更加升級。

▲達美樂新品一口披薩「熔岩披薩馬芬」一次推出三種口味 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理



為了讓披薩控一次吃遍三種口味，達美樂在3月3日起，於全台達美樂門市推出嚐鮮價每組169元，可以同時吃到三種口味，此外還有還有190元個人套餐，可搭配精選副食與飲料。即日起在官網預訂任一產品，也可享有169元嚐鮮加購價，讓披薩控準時衝嚐鮮。

▲達美樂新品一口披薩「熔岩披薩馬芬」推出嚐鮮組合價169元 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理


 

達美樂 熔岩披薩馬芬

販售日期：2025/03/03起
供應門市：全台達美樂
嚐鮮優惠：169元/3入組（壽喜牛、夏威夷、BBQ 雞）
 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#披薩
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
中華隊6起來！達美樂神助攻偷偷改LOGO，粉絲喊：骰出6點打線爆發。
 編輯 李維唐
達美樂披薩半價！龍蝦舞干貝奶香火山披薩 巧克力香蕉披薩春節開吃。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up