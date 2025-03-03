迷你一口披薩吃起來！達美樂這次推出新品「熔岩披薩馬芬」，把傳統披薩變得更輕巧，縮小成一顆馬芬的大小、也像是蛋塔的大小，讓披薩控更方便隨時隨地開吃。這次「熔岩披薩馬芬」主打單手可拿的造型，搭配濃郁起司與酥脆外皮，於3/3起在全台達美樂門市開賣，並推出超值嚐鮮優惠，披薩控即日起就能朝聖。



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▲達美樂新品一口披薩「熔岩披薩馬芬」主打單手可拿、像蛋塔一樣大 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理



達美樂這次推出新品「熔岩披薩馬芬」，以一手掌握剛剛好的尺寸設計，主打酥脆外皮、滿滿濃郁的起司內餡，讓人享受到「不用切的披薩」方便隨手拿著吃，同時滿足獨享需求，也可以作為聚餐開趴時分享的小點心。這次達美樂新品「熔岩披薩馬芬」推出三款口味選擇，包含經典披薩口味「壽喜牛、夏威夷、BBQ 雞」，每款都搭配濃郁起司，讓風味更加升級。



▲達美樂新品一口披薩「熔岩披薩馬芬」一次推出三種口味 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理

為了讓披薩控一次吃遍三種口味，達美樂在3月3日起，於全台達美樂門市推出嚐鮮價每組169元，可以同時吃到三種口味，此外還有還有190元個人套餐，可搭配精選副食與飲料。即日起在官網預訂任一產品，也可享有169元嚐鮮加購價，讓披薩控準時衝嚐鮮。▲達美樂新品一口披薩「熔岩披薩馬芬」推出嚐鮮組合價169元 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理





達美樂 熔岩披薩馬芬

販售日期：2025/03/03起

供應門市：全台達美樂

嚐鮮優惠：169元/3入組（壽喜牛、夏威夷、BBQ 雞）

