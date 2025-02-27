誰說浪漫不能吃！摩斯漢堡這次不只賣漢堡還賣花，特別針對白色情人節推出特別版「奶油萵苣大花束」，打造最實際、最實在的浪漫花束，一束包含整整7顆新鮮的奶油萵苣，傳情還能把花束吃掉。這次新品「奶油萵苣大花束」3/1-3/8期間限定預購，在3/14-3/16限定取貨，白色情人節告白神器就靠它。



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▲摩斯漢堡奶油萵苣大花束，摩斯漢堡情人節花束必買 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理



摩斯漢堡「奶油萵苣大花束」特別以粉紫色包裝，其中有7顆摩斯奶油萵苣，以高規格栽培打造無農藥、無重金屬、無蟲害的安心蔬菜，搭配粉紫色包裝更增添浪漫氣質。特別的是，萵苣的花語是「讓我們一起保持最初的真誠」，更能在白色情人節傳情。



▲摩斯漢堡情人節限定「奶油萵苣大花束」每束包含7顆奶油萵苣 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理

摩斯漢堡 奶油萵苣大花束

摩斯漢堡情人節限定「奶油萵苣大花束」主打實際功能，不只浪漫、還可以搭配肉類、或是作為沙拉吃起來。摩斯漢堡表示，這次「奶油萵苣大花束」每束899元，在3/1-3/8於全台16間指定門市預訂，並且可在3/14-3/16期間原店取貨，每店限量5份，最特別的情人節花束買起來。▲摩斯漢堡情人節 奶油萵苣大花束，白色情人節預購方式 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理

預購時間：2025/03/01-03/08

取貨時間：2025/03/14-03/16

預購方式：於全台16間指定門市預購，每間門市限量5組。

售價：每束899元

指定門市：

金山店、羅斯福路店、古亭店、桃園正光店、三重正義店、新莊中平店、桃園藝文廣場店、中壢九和店、新北中和店、新店安德店、永和秀山店、板橋新埔店、高鐵新竹店、竹北縣政店、新竹關新店、台南永華店。