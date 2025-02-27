228優惠買一送一吃起來！全台7間連鎖速食店針對228的三天連假，特別推出優惠活動，同時也搭上WBC進擊話題，正好在連假期間可以約親朋好友一起開慶功宴。針對炸雞有1+1兩桶組合優惠、炸雞堡第二件3折，還有火山披薩買一送一、披薩半價、買一送一優惠券等優惠，趁著3天連假吃起來。



▲228買一送一，全台7間連鎖速食店228優惠推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



達美樂 228連假優惠 買一送一

達美樂這次為了慶祝中華隊勝利，即日起至3/2，只要外帶購買「大火山披薩」系列，可享買1送1、再送大可樂，無論是經典起司、濃郁白醬、或甜點系巧克力通通可享優惠，讓球迷邊吃邊為中華隊歡呼。



全文介紹：披薩買一送一慶祝中華隊晉級！達美樂火山披薩買一送一 必勝客披薩199元，經典賽慶功大餐開吃。



▲WBC資格賽中華隊贏球優惠，達美樂火山披薩系列買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

必勝客 228連假優惠 披薩半價

必勝客在2/28~3/2假日期間，更享有16款大比薩半價優惠，以及「三個大比薩888元再送可樂」，經典泰式檸檬椒麻豬、費城起司牛肉都能點。如果要多人聚餐，3/3前「一公尺派對盒1,688元」，現省500元，再抽6位球迷獲一年份大比薩，讓球迷在228連假集體吃慶功宴。



全文介紹：披薩買一送一慶祝中華隊晉級！達美樂火山披薩買一送一 必勝客披薩199元，經典賽慶功大餐開吃。



▲WBC資格賽中華隊贏球優惠，假日披薩半價優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



肯德基 228連假優惠 第二件3折

肯德基這波WBC經典賽加碼優惠，一定要先搶「咔啦雞腿堡第二件3折」優惠，輸入優惠代碼40650，兩個漢堡僅124元，揪團吃超省、一人獨享超爽。本次優惠也別為炸雞控推出「6塊炸雞加兩杯中杯可樂」組合優惠價299元，相當於值噎打6折，優惠期間橫跨228連假，放假速食控也能吃起來。



全文介紹：肯德基3折開吃！肯德基咔啦雞腿堡第2件3折，WBC經典賽加碼優惠4款開吃。



▲肯德基WBC經典賽加碼優惠橫跨228連假，咔啦雞腿堡第二件3折 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



麥當勞 228連假優惠 買一送一優惠券

速食控開吃！肉肉加倍的麥當勞「無敵大麥克」這次強勢回歸，還有雞肉版本「香鷄大麥克」同步開賣，滿足肉肉控粉絲。這次「無敵大麥克、香鷄大麥克」在2月26日至3月25日限期供應，同時還有2025蛇年開春優惠券，超狂買一送一、再加上無敵大麥克套餐優惠，就是讓人吃到爽。



全文介紹：麥當勞優惠券回歸！麥當勞無敵大麥克快閃開賣，蛇年優惠券買一送一40個優惠。



▲麥當勞2025蛇年開春優惠券，買一送一領軍超過40個優惠 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理



三商炸雞 228連假優惠 炸雞桶61折

炸雞控的「青花椒炸雞」新歡！三商炸雞這波推出新品「青花椒炸雞」，用香麻風味滿足辣辣控、炸雞控。三商炸雞針對這次新品推出半半口味的「青花椒綜合桶」，並且在推1+1兩桶炸雞桶399元限定優惠，超狂228優惠讓炸雞控連假就先吃青花椒炸雞嚐鮮。



全文介紹：青花椒炸雞新歡！三商炸雞青花椒炸雞桶61折，228優惠399元吃炸雞兩桶。



▲三商炸雞新品青花椒炸雞，青花椒綜合桶優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

摩斯漢堡 228連假優惠 經典組合89元起

這次摩斯漢堡34週年生日慶，在3/1起開始祭出多重回饋，其中包含「綠活好食集」買指定商品，集點可以兌換免費摩斯咖啡、餐點或是半價優惠。此外在3/1-3/14期間推出「經典漢堡組89元、人氣早餐組89元、蒟蒻冰茶組99元」等優惠，不論自己吃、揪團吃都超優惠。



活動內容：

綠活好食集（3/1-4/15）：買指定綠活商品集點，兌換免費摩斯咖啡、餐點或半價優惠。

MOS生日回饋（3/1-3/14）：經典漢堡組、人氣早餐組89元，蒟蒻冰茶組99元。

樂活市集（3/1-4/30）：消費滿600元贈MOS Café好朋友吊飾盲盒。



▲摩斯漢堡228連假優惠，經典組合89元起 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理



21Plus 228連假優惠7折

WBC經典賽資格賽即將開打！21Plus再度應援棒球盛事推優惠，讓球迷一邊大啖經典烤雞，一邊為中華隊吶喊應援。即日起至3月11日，21Plus推出21香草烤雞與炸雞7折優惠，讓饕客用最優惠的價格享受鮮嫩多汁的招牌料理。



全文介紹：炸雞 烤雞下殺7折！棒球經典賽「21風味館」巨大球棒爆米花應援。



▲棒球經典賽優惠21Plus炸雞、烤雞套餐下殺7折 / 21Plus 提供、WalkerLand窩客島整理