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青花椒炸雞新歡！三商炸雞青花椒炸雞桶61折，228優惠399元吃炸雞兩桶。

三商炸雞 青花椒 炸雞 速食 more
2025-02-26 19:25:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：三商炸雞
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編輯 張人尹

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炸雞控的「青花椒炸雞」新歡！三商炸雞這波推出新品「青花椒炸雞」，用香麻風味滿足辣辣控、炸雞控。三商炸雞針對這次新品推出半半口味的「青花椒綜合桶」，並且在推1+1兩桶炸雞桶399元限定優惠，超狂228優惠讓炸雞控連假就先吃青花椒炸雞嚐鮮。

推薦閱讀：肯德基咔啦肉霸堡！無麵包「肯德基 莎莎咔啦肉霸堡」雙層雞腿排加薯餅只賣35天。

▲三商炸雞新品青花椒炸雞，青花椒綜合桶優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

三商炸雞新品青花椒炸雞，使用炸雞胸排使用多種辛香料醃製，搭配獨家脆皮炸粉，打造香麻不嗆辣的風味。這次推出「青花椒綜合桶」包含3塊青花椒胸排與3塊義式炸雞，一次滿足香麻與酥脆的雙重口感。配合新品上市，三商炸雞推出優惠「青花椒綜合桶」加5塊炸雞「炸雞歡樂桶」，1+1組合優惠399元。

▲三商炸雞新品青花椒炸雞，青花椒綜合桶1+1兩桶399元 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



三商炸雞這次還有會員專屬加碼優惠，2月27日至3月19日期間，單點「青花椒綜合桶」219元、「炸雞歡樂桶」209元，超值搭配讓人吃得過癮。如果是三商i美食卡會員，還可以用3點APP兌換券，以上各項優惠可以再省10元，讓炸雞控趁機吃起來。

▲三商炸雞新品青花椒炸雞，青花椒綜合桶、炸雞歡樂桶優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理
 

三商炸雞 新品青花椒綜合桶優惠

活動期間：2025年2月27日～3月19日
活動內容： 
「青花椒綜合桶」特價219元（原價330元） 
「炸雞歡樂桶」特價209元（原價325元） 
「青花椒綜合桶」+「炸雞歡樂桶」1+1組合399元（原價655元）

 

 

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