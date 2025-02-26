肉肉控這次吃到爽！肯德基在海外超夯「莎莎咔啦肉霸堡」3/4起終於在台灣正式開賣，直接用經典的咔啦雞腿排取代漢堡麵包，讓速食控一次吃到雙層肉肉、還有療癒薯餅的罪惡感風味。這次「莎莎咔啦肉霸堡」在3/4-4/7期間限定開賣，速食控手刀先衝吃。



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▲肯德基新品莎莎咔啦肉霸堡，肯德基無麵包漢堡新品開賣35天 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲肯德基新品莎莎咔啦肉霸堡，肯德基無麵包漢堡新品販售資訊及新品優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

肯德基新品 莎莎咔啦肉霸堡販售資訊

肉肉控、速食控的夢幻漢堡「肯德基 莎莎咔啦肉霸堡」這次預計在3/4正式開賣，特別使用兩塊酥脆咔啦雞腿排取代傳統麵包，中間還夾入內軟的金黃薯餅，醬料則搭配特製墨西哥莎莎醬，打造微辣酸甜的層次、以及紮實肉感與香脆口感，越邪惡越讓速食控想朝聖吃起來。▲肯德基新品莎莎咔啦肉霸堡，肯德基無麵包漢堡雙層雞腿排加薯餅 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲肯德基新品莎莎咔啦肉霸堡，雙層雞腿排、薯餅、特製莎莎醬 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝肯德基新品「莎莎咔啦肉霸堡」3/4-4/7全台限時販售，單點售價159元。如果想吃更過癮，還可以搭配「XL 全明星配餐」，加價115元再多吃到咔啦脆雞、蛋撻、薯條、可樂，就是怕你吃不飽。此外，只要使用「線上預訂快取」服務，購買任一XL餐，還享「加1元多1顆蛋撻」優惠，速食控趁機吃肯德基新品。▲肯德基新品莎莎咔啦肉霸堡提供單點、套餐，及XL套餐一次知道多種點心 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲肯德基新品莎莎咔啦肉霸堡，XL套餐使用線上預訂快取加1元多1顆蛋撻 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/03/04

售價：

莎莎咔啦肉霸堡單點：159元

莎莎咔啦肉霸堡A經典餐：214元

莎莎咔啦肉霸堡B雞汁飯餐：214元

莎莎咔啦肉霸堡C雙饗餐：239元

莎莎咔啦肉霸堡XL全明星餐：274元



▲肯德基新品莎莎咔啦肉霸堡，肯德基無麵包漢堡新品開賣35天 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝