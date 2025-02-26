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披薩買一送一慶祝中華隊晉級！達美樂火山披薩買一送一 必勝客披薩199元，經典賽慶功大餐開吃。

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2025-02-26 11:08:00 文字：編輯 張人尹 綜合報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：各品牌提供
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編輯 張人尹

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棒球迷吃披薩慶功了！在WBC資格賽最後一場，中華隊擊敗西班牙隊，不只是對西班牙復仇成功，也晉級2026經典賽。為了應援中華隊，達美樂不只在2/25把LOGO換成「骰子6」，獲勝後更宣布推出火山披薩買一送一優惠，同時必勝客也祭出「大披薩199元」超狂優惠，讓球迷們就吃披薩慶祝一波。

推薦閱讀：骰子骰到6！慶祝中華隊晉級WBC經典賽4間手搖杯優惠，珍煮丹買一送一 COMEBUY買一送一。

▲WBC資格賽中華隊贏球優惠，達美樂披薩買一送一、必勝客披薩199元 / WalkerLand窩客島整理提供

▲WBC資格賽中華隊贏球優惠，達美樂披薩買一送一、必勝客披薩199元 / WalkerLand窩客島整理提供



達美樂這次帶著骰子6的LOGO到大巨蛋跟球迷一起應援，讓粉絲們印象深刻。為了慶祝中華隊勝利，即日起至3/2，只要外帶購買「大火山披薩」系列，可享買1送1、再送大可樂，無論是經典起司、濃郁白醬、或甜點系巧克力通通可享優惠，讓球迷邊吃邊為中華隊歡呼。

▲WBC資格賽中華隊贏球優惠，達美樂火山披薩系列買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

此外，必勝客也為了慶祝WBC晉級，推出超狂優惠，即日起至2/27，平日外帶大比薩8款熱銷口味只要199元，新上市「豪牛宴火鍋比薩」買大送大再送可樂。在假日更享有16款大比薩半價優惠，以及「三個大比薩888元再送可樂」，經典泰式檸檬椒麻豬、費城起司牛肉都能點。，如果要多人聚餐，3/3前「一公尺派對盒1,688元」，現省500元，再抽6位球迷獲一年份大比薩，讓球迷集體吃慶功宴。

▲WBC資格賽中華隊贏球優惠，必勝客披薩199元優惠、假日披薩半價 / WalkerLand窩客島整理提供

 

達美樂 WBC晉級披薩優惠

活動時間：即日起至3/2
活動內容：
外帶限定 大火山披薩買1送1
再送 1.25L大可樂
注意事項：限外帶適用，不可內用或外送
 

必勝客 WBC晉級披薩優惠

活動期間：2/27前
活動內容：
8款熱銷大比薩外帶 單點199元
「豪牛宴火鍋比薩」買大送大 再送1.25L可樂。

活動期間：假日限定
活動內容：
16款大比薩外帶通通半價

 

 

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