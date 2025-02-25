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> 美食 > 骰子骰到6！慶祝中華隊晉級WBC經典賽4間手搖杯優惠，珍煮丹買一送一 COMEBUY買一送一。

骰子骰到6！慶祝中華隊晉級WBC經典賽4間手搖杯優惠，珍煮丹買一送一 COMEBUY買一送一。

中華隊 飲料 買一送一 晉級 more
2025-02-25 23:31:00 文字：編輯 張人尹 綜合報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：各品牌提供
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編輯 張人尹

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2026中華隊我們來了！在2/25晚間的WBC經典賽資格賽中，中華隊終於擊敗西班牙隊，準備2026進軍WBC經典賽，讓許多棒球迷們彷彿重回12強贏球的熱情氣氛。4間手搖杯立刻宣布推出買一送一優惠，超人氣珍煮丹、COMEBUY、鮮茶道、85度C，2/26通通買一送一開喝。

推薦閱讀：中華隊復仇西班牙成功！5大超商量販買一送一嗨翻，WBC經典賽晉級優惠狂賀。

▲2/25 WBC經典賽資格賽中，中華隊終擊敗西班牙隊，準備2026進軍WBC經典賽 / 圖片來源：CPBL 中華職棒

▲中華隊WBC經典賽晉級優惠，4間手搖杯推出買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



多間手搖品牌推出限時優惠應援中華隊晉級，鮮茶道在2/26當日，一日限定買「凍頂烏龍茶L、琥珀紅茶L、薄荷綠茶L」享買1送1優惠，珍煮丹也在2/26同日推出「木梨茉莉」買1送1，限同冰塊甜度，每人最多購買兩組共四杯，僅限門市門市購買，不可寄杯。

▲中華隊WBC經典賽晉級優惠，2/26一日限定鮮茶道買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

▲中華隊WBC經典賽晉級優惠，2/26一日限定珍煮丹買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

此外，COMEBUY更自即日起至2/28，在Uber Eats平台推出「玉荷冰綠、大麥紅茶、珍珠奶茶」買1送1，單品項最多買2送2。「85度C」則在APP推出限定會員「中杯特皮Q鮮奶茶」買1送1，限量5000份，先搶先贏。讓飲料控狂喝買一送一慶祝中華隊拿下勝利。
Comebuy買一送一 活動資訊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲中華隊WBC經典賽晉級優惠，COMEBUY外送買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

▲中華隊WBC經典賽晉級優惠，85度C在APP推出買一送一券 / WalkerLand窩客島整理提供


 

鮮茶道 中華隊WBC經典賽晉級優惠

活動期間：2/26一日限定
凍頂烏龍茶L、琥珀紅茶L、薄荷綠茶L 買1送1
每人每次限購兩組，限店內購買
 

珍煮丹 中華隊WBC經典賽晉級優惠

活動期間：2/26一日限定
木梨茉莉 買1送1（限同冰塊甜度）
每人最多限購2組，限店內購買，不可寄杯
 

COMEBUY 中華隊WBC經典賽晉級優惠

活動期間：即日起至2/28
Uber Eats限定，玉荷冰綠、大麥紅茶、珍珠奶茶 買1送1
單品項最多買2送2，不可寄杯
 

85度C 中華隊WBC經典賽晉級優惠

活動期間：即日起至3/16，領券至3/2
APP領券可享 中杯特皮Q鮮奶茶買1送1
限量5000份，數量有限，限門市兌換（離島門市不適用）

 

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