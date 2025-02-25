狂賀中華隊復仇西班牙成功！為了取得WBC世界棒球經典賽的參賽資格，中華隊於今(2/25)再度對上西班牙，終於以6:3取得勝利，確定能夠參加2026年的WBC經典賽。為了跟棒球迷們一起狂賀慶祝，包含5大超商、量販通路咖啡下殺買一送一，粉絲通通要先衝。



▲中華隊復仇西班牙成功！5大超商量販買一送一優惠整理 / WalkerLand窩客島整理提供



萊爾富 慶祝中華隊WBC晉級優惠

萊爾富為慶祝WBC晉級，即日起至2月26日23:59推出Hi café特大杯指定飲品及指定麵包系列限時買1送1。咖啡迷必喝的冰/熱美式、拿鐵均可享買一送一優惠，另有泰式奶茶、黑糖珍珠奶茶等多款飲品也通通能喝。麵包部分包含沙琪瑪系列與職人烘焙系列，同享買1送1、不同價者2件5折。



活動期間：即日起至2月26日23:59

活動內容：

Hi café特大杯系列指定飲品、指定麵包 任選買1送1（不同價者2件5折）

金牌ONE台灣啤酒330mL 第2件5折



▲萊爾富慶祝中華隊WBC晉級優惠，咖啡買一送一 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理

7-ELEVEN 慶祝中華隊WBC晉級優惠

7-ELEVEN推出「勝利加碼優惠」，在2/26-2/28期間，CITY CAFE大杯美式4杯100元、大杯拿鐵3杯100元，咖啡控可以趁機補貨，另有UCC無糖咖啡、DyDo日式拿鐵等飲品買2送2，搭配熱狗、大亨堡第2件5折，指定冰品買2送1，球迷邊看球邊享優惠更過癮。此外，線上優惠則在OPENPOINT APP行動隨時取，推出珍珠焙火烏龍奶茶、大杯精品馥芮白買2送2，慶祝晉級喝好喝滿。



活動期間：2/26-2/28

活動內容：

CITY CAFE 大杯美式4杯100元、大杯拿鐵3杯100元

UCC無糖咖啡、DyDo日式拿鐵等飲品 買2送2

熱狗、大亨堡 第2件5折

指定冰品 買2送1

指定台灣啤酒 第2件5折

麒麟一番搾、麒麟淡麗500cc 買2送1

OPENPOINT APP 2/26-2/27限定：珍珠焙火烏龍奶茶、大杯精品馥芮白 買2送2



▲7-ELEVEN慶祝中華隊WBC晉級優惠，咖啡4杯100元、買2送2 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



全家 慶祝中華隊WBC晉級優惠

全家為慶祝中華隊擊敗西班牙順利晉級，限時推出咖啡買2送2優惠。在2/26 10:00 至 2/27，隨買跨店取限定，大杯特濃美式、中杯單品美式享同品項買2送2。此外，指定氣泡水/檸檬氣泡水買1送1，還有熱狗35元系列買1送1、光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿同享買1送1。



活動期間：2/26 10:00 - 2/27（隨買跨店取限定）

活動內容：

特濃美式（大杯）/ 單品美式（中杯） 買2送2

氣泡水/ 檸檬氣泡水 買1送1

全家熱狗35元系列 買1送1

光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿 買1送1



▲全家慶祝中華隊WBC晉級優惠，咖啡買2送2 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



美廉社 慶祝中華隊WBC晉級優惠

美廉社為慶祝WBC晉級，限時推出「大杯濃萃美式」買2送3，平均每杯最低只要15元。在2/26-2/28期間，透過APP隨買隨取即可搶優惠，自備環保杯還可再省5元。同步優惠還有三友藥妝2/26-3/2推出POCKY百奇分享包（巧克力/草莓/牛奶餅乾）買1送1，DHC純欖護唇膏、歐樂B 50M牙線（無蠟/薄荷微蠟）也享限時買1送1。快把握三天限定優惠，喝咖啡、囤零食、買保養一次搞定。



美廉社優惠資訊

活動期間：2/26-2/28（APP隨買隨取）

活動內容：

大杯濃萃美式 買2送3（原價50元/杯，優惠後最低15元/杯）、自備環保杯再折5元。



三友藥妝優惠資訊

活動期間：2/26-3/2

活動內容：

POCKY百奇分享包 買1送1（189元）

DHC純欖護唇膏 買1送1（350元）

歐樂B 50M牙線（無蠟/薄荷微蠟） 買1送1（129元）



▲美廉社慶祝中華隊WBC晉級優惠，咖啡買2送3 / 美廉社提供、WalkerLand窩客島整理



家樂福 慶祝中華隊WBC晉級優惠

狂賀WBC經典賽晉級，家樂福全館多項熱銷商品推出買1送1、紅利點數20倍等優惠。即日起至2/28，推出家樂福inLove Cafe熱卡布奇諾買1送1，氣泡運動飲UNI FIT同享買1送1，此外還有統一脆麵會員紅利點數20倍送，囤貨超划算。從食品、生活用品、家電、服飾同步優惠，冠軍炒飯、得意的一天調合油、柔匠抽取衛生紙等熱銷商品買1送1，買菜買日用品都超省。



活動期間：即日起至2/28

活動內容：

inLove Cafe熱卡布奇諾 買1送1

UNI FIT氣泡運動飲 買1送1



▲家樂福慶祝中華隊WBC晉級優惠，咖啡買一送一 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理