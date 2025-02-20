WBC經典賽資格賽即將開打！21Plus再度應援棒球盛事推優惠，讓球迷一邊大啖經典烤雞，一邊為中華隊吶喊應援。即日起至3月11日，21Plus推出21香草烤雞與炸雞7折優惠，讓饕客用最優惠的價格享受鮮嫩多汁的招牌料理。此外，2月19日起，門市還限量販售超吸睛的巨大球棒爆米花，焦糖香氣濃郁，包裝更是球迷拍照打卡必備，絕對是今年棒球季最熱血的美食組合。



▲棒球經典賽優惠21Plus炸雞、烤雞套餐下殺7折 / 21Plus 提供、WalkerLand窩客島整理



▲21Plus推棒球經典賽優惠 / 21Plus 提供、WalkerLand窩客島整理

21Plus、21風味館 WBC棒球經典賽優惠

活動時間：即日起-2025/03/11

供應門市：21Plus、21風味館

注意事項: TOGO門市、美食外送平台(Uber Eats、foodpanda)恕不適用此活動。

優惠活動商品內容：

21香草烤半雞配21香草烤雞腿

優惠：287元(原價410元)

套餐內容：21香草烤半雞X1、21香草烤雞腿X1



21香草烤雞腿配香脆炸雞

優惠：140元(原價200元)

套餐內容：21香草烤雞腿X1、香脆炸雞(微辣)X1。炸雞類商品恕不挑選部位購買。



​​​​​​​大頭叔叔巨大球棒爆米花(焦糖)

優惠價格399元/入。部分門市限量販售，售完為止。