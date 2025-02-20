WBC經典賽資格賽即將開打！21Plus再度應援棒球盛事推優惠，讓球迷一邊大啖經典烤雞，一邊為中華隊吶喊應援。即日起至3月11日，21Plus推出21香草烤雞與炸雞7折優惠，讓饕客用最優惠的價格享受鮮嫩多汁的招牌料理。此外，2月19日起，門市還限量販售超吸睛的巨大球棒爆米花，焦糖香氣濃郁，包裝更是球迷拍照打卡必備，絕對是今年棒球季最熱血的美食組合。
▲棒球經典賽優惠21Plus炸雞、烤雞套餐下殺7折 / 21Plus 提供、WalkerLand窩客島整理
▲21Plus推棒球經典賽優惠 / 21Plus 提供、WalkerLand窩客島整理
21Plus招牌「21香草烤雞」採用21種特調香草，以黃金比例醃製、慢火烘烤，鎖住雞肉的鮮嫩多汁。這次搭配推出的「香脆炸雞」則選用特製炸粉，透過獨家翻滾技術，讓炸雞外皮呈現獨特鱗片狀，酥脆口感搭配微辣風味，每一口都充滿層次感。這次活動提供兩款超值套餐選擇，包括「21香草烤半雞配21香草烤雞腿」以及「21香草烤雞腿配香脆炸雞」，讓粉絲們無論是雙人分享或單人獨享，都能吃得過癮。
▲21Plus「21香草烤半雞配21香草烤雞腿」以及「21香草烤雞腿配香脆炸雞」7折 / 21Plus 提供、WalkerLand窩客島整理
▲21Plus「21香草烤雞」採用21種特調香草醃製而成 / 21Plus 提供、WalkerLand窩客島整理
除了熱騰騰的烤雞與炸雞，今年最具話題性的新品「巨大球棒爆米花」即將登場！21Plus攜手人氣品牌「大頭叔叔」，嚴選美國非基改玉米粒，均勻裹上香濃焦糖，每一口都帶有酥脆甜美的層次口感。最吸睛的亮點莫過於超長81公分的球棒造型包裝，不論是在球場邊觀賽，還是聚會開趴，都是話題焦點。這款爆米花限量販售，想要搶先嚐鮮的球迷們可得把握機會。
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▲應援棒球經典賽21Plus推81公分長「巨大球棒爆米花」 / 21Plus 提供、WalkerLand窩客島整理
21Plus、21風味館 WBC棒球經典賽優惠
活動時間：即日起-2025/03/11
供應門市：21Plus、21風味館
注意事項: TOGO門市、美食外送平台(Uber Eats、foodpanda)恕不適用此活動。
優惠活動商品內容：
21香草烤半雞配21香草烤雞腿
優惠：287元(原價410元)
套餐內容：21香草烤半雞X1、21香草烤雞腿X1
21香草烤雞腿配香脆炸雞
優惠：140元(原價200元)
套餐內容：21香草烤雞腿X1、香脆炸雞(微辣)X1。炸雞類商品恕不挑選部位購買。
大頭叔叔巨大球棒爆米花(焦糖)
優惠價格399元/入。部分門市限量販售，售完為止。