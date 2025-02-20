吃炸雞看WBC棒球經典賽資格賽搶晉級！中華隊將在本週末迎戰西班牙、南非和尼加拉瓜勁敵，搶奪晉級經典賽的門票，為了讓全台棒球迷可以開心追球賽、為中華隊應援，來自韓國人氣鬼怪炸雞bb.q CHICKEN，特別推出6天炸雞第二件半價優惠，用最經典人氣的韓式炸雞陪大家一起為中華隊加油、吶喊，沈浸在經典賽的熱血氛圍中。



▲棒球經典賽炸雞第二件半價，bb.q CHICKEN韓式炸雞6天限定優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲棒球經典賽bb.q CHICKEN應援中華隊/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

bb.q CHICKEN經典賽應援餐第二件半價

首波優惠自2/21~2/23限時推出「經典賽應援餐第二件半價」，等於加155元再多一份炸雞應援餐，套餐內容包含8塊調味去骨炸雞、甜心QQ球、炸薯條及汽水一罐，炸雞口味可選蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司或辣味燒肉風味。這次優惠適用於內用及外帶，適合一人獨享，邊吃邊看比賽，享受最熱血的棒球時刻。▲韓式炸雞bb.q CHICKEN推應援套餐第二件半價 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理緊接著2/24~2/26，bb.q CHICKEN再加碼「調味去骨炸雞第二件半價」，讓賽事進入尾聲時，球迷們能夠持續享受炸雞的美味。活動期間無論是內用還是外帶，只要購買調味去骨炸雞粒二件半價，炸雞口味同樣可選蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司或辣味燒肉風味，適合多人共享。推薦閱讀： WBC經典賽吃比薩199元！必勝客16款披薩半價，中華隊全壘打送免費一年份比薩。 ▲棒球經典賽優惠bb.q CHICKEN「調味去骨炸雞第二件半價」 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2/21(五)-2/23(日)

活動內容：活動期間內用、外帶買經典賽應援餐第二件半價，兩組優惠共464元(原價618元)

活動方式：內用、外帶

活動注意：外送平台（Ubereats、Foodpanda）外送自取、享聚卡app外帶外送不適用



bb.q CHICKEN經典賽應援餐

售價：兩組優惠共464元(原價618元)

餐點內容：去骨炸雞(8塊)口味4選1：蜂蜜蒜味/韓式甘醬/起司/辣味燒肉風味、甜心QQ球4顆、炸薯條(1份)、汽水(1罐) 口味2選1：百事可樂/七喜，

販售方式：內用、外帶皆可

販售店鋪：全店皆販售。鳳山青年店僅外帶，無內用服務。



bb.q CHICKEN調味去骨炸雞第二件半價

活動時間：2/24(一)-2/26(三)

活動內容：活動期間內用、外帶買調味去骨炸雞第二件半價，兩組優惠共554元(原價738元)

餐點內容：4種口味可任選：蜂蜜蒜味/起司/辣味燒肉風味/韓式甘醬

活動方式：內用、外帶

活動注意：外送平台（Ubereats、Foodpanda）外送自取、享聚卡app外帶外送不適用。