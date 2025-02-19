WBC棒球經典賽資格賽即將開打，為了跟棒球迷一起嗨，這次必勝客直接推出披薩半價、披薩199元等超狂優惠，讓粉絲們看球賽配披薩剛剛好。此外，為了幫台灣英雄集氣，2/25前訂購指定套餐或一公尺派對盒，就有機會抽中一年份大比薩，如果比賽中中華隊全壘打還能再加碼名額，跟棒球迷一起看球賽挺中華隊。



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▲必勝客2025WBC世界棒球經典賽應援優惠，披薩199元起 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



看球賽配披薩是許多球迷們的應援SOP，這次必勝客特別推出「WBC祝必勝套餐」，外帶2個大比薩加指定拼盤只要999元起。此外，2/25前在PK APP訂購「WBC祝必勝套餐」或「一公尺派對盒」，就有機會抽中一年份大比薩。更狂的事，資格賽期間中華隊每擊出一支全壘打，必勝客就再加碼一個名額，讓粉絲吃得過癮，應援更嗨。



▲必勝客2025WBC世界棒球經典賽應援優惠，一公尺披薩免費吃 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

必勝客2025WBC世界棒球經典賽應援優惠

不只有套餐優惠，必勝客還準備了多種超值折扣，在2/24前平日外帶大比薩享優惠價199元，超人氣口味夏威夷、熱帶鳳梨海鮮等8款口味任選，假日更直接推出16款人氣比薩全面半價。如果I人自己看球賽，也有個人比薩豪爽餐179元起，不論是一個人獨享，還是和親友熱血應援，都能邊吃邊為中華隊加油集氣。▲必勝客2025WBC世界棒球經典賽應援優惠，週末外帶披薩5折 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/2/18~2/24

活動內容：

WBC祝必勝套餐（Hot拼盤經典餐）999元起

個人比薩豪爽餐179元起

平日外帶大比薩 199元



活動期間：2025/2/22~2/23

活動內容：週末外帶單點大比薩半價



活動期間：即日起~2/25

活動內容：PK APP消費WBC祝必勝套餐或一公尺派對盒抽一年份大比薩，至少抽出3名得獎者，中華隊每擊出一支全壘打，則增加一個名額。