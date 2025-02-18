福勝亭為應援中華隊，針對「2025WBC世界棒球經典賽資格賽」推出限時超值優惠，粉絲只要憑活動截圖可享買套餐、送定食的買一送一優惠，還可以搭配內用無限續白飯、味噌湯、高麗菜絲吃到飽，讓粉絲們一起為WBC世界棒球經典賽應援，揪團到福勝亭，一邊大吃、一邊為中華隊集氣加油。



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▲福勝亭推出2025WBC世界棒球經典賽資格賽應援優惠 / 福勝亭提供、WalkerLand窩客島整理



這次福勝亭針對世界棒球經典賽資格賽，自即日起推出應援優惠，只要憑活動截圖點套餐，買「開運豬排定食套餐」就送一份「鮮嫩炸雞柳定食」，399元就能吃超飽，兩人分食也剛好。其中「開運豬排定食」是福勝亭的經典招牌，豬排外層炸得金黃酥脆，咬下去肉質鮮嫩多汁，搭配特製醬料，每一口都是滿滿幸福感。



▲福勝亭棒球經典賽資格賽，應援優惠買一送一 / 福勝亭提供、WalkerLand窩客島整理

福勝亭 2025WBC世界棒球經典賽資格賽 應援優惠

在2/18-2/27活動期間內，到全台71家福勝亭門市，無論內用、外帶都能享買「開運豬排定食套餐」送「鮮嫩炸雞柳定食」優惠。讓粉絲們趁著WBC開打前，把握機會揪朋友、帶家人一起來福勝亭，大吃豬排也求勝利好兆頭。▲福勝亭棒球經典賽資格賽，應援優惠買套餐送定食 / 福勝亭提供、WalkerLand窩客島整理▲福勝亭棒球經典賽資格賽，必吃開運豬排定食 / 福勝亭提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至 2025/2/27（四）

活動內容：憑活動截圖到店，內用、外帶點開運豬排定食套餐，免費送鮮嫩炸雞柳定食原價 610 元，超值價 399元。