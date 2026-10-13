額頭亮到像開大燈？沈伯洋同款「發光面膜」大缺貨，Threads推這3款面膜也能敷出水光肌

編輯王瀅瀅表示，從沒想過有一天會被男人推坑面膜！

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在網路節目《加開零食會》中提到，自己曾將面膜敷了3小時甚至敷到入睡，笑稱隔天額頭亮到難以暗下來，意外掀起一股討論風潮。不少網友比對他受訪時光滑透亮的膚況，意外讓這款來自韓國的Biodance貝歐丹斯面膜因此迅速賣到缺貨。不過買不到也不用氣餒，除了Biodance之外，另外加碼推薦Mediheal、獨島與Anua等三款廣受好評的韓國人氣面膜，同樣能打造令人羨慕的水光肌。

▲沈伯洋因透亮膚況意外帶紅韓國水凝膠面膜，引發大批網友熱議與搶購潮。除了爆紅的Biodance外，市面上還有多款兼具補水與修護效能的優質面膜可供選擇。

Biodance水凝膠面膜解析與挑選指南

來自韓國的Biodance以高濃縮水凝膠面膜聞名，最大特色在於其並非敷完沒多久就失去功效的一般面膜，而是能敷3至8小時，甚至作為不黏枕頭的睡眠面膜使用。使用順序為清潔完塗抹化妝水後貼上，靜待面膜逐漸變透明再撕下，並將剩餘精華拍至吸收。

這系列共推出五款功能各異的款式，沈伯洋所使用的藍色多重保濕鎮靜款適合乾燥缺水或換季不穩時狂補水，也是敏感肌網友最推薦的安心首選；粉色膠原蛋白款主打彈嫩水潤感；紫色PDRN魚子精華款能拯救熬夜暗沉與加強修護；綠色清爽海藻款適合容易泛紅、出油的肌膚；黃色維他命菸鹼醯胺款則針對膚色不均追求透亮感。全系列豐富選擇讓各類膚質都能找到命定款。但若買不到這款面膜，以下三款也非常值得一試。

▲ Biodance針對不同膚質與肌膚需求，推出了五款功能各異的面膜款式，不同需求與膚質的朋友都能找到自己的命定面膜。

Mediheal

在韓國美妝保養圈同樣擁有極高評價的Mediheal，其面膜系列也是不少人心中的常勝軍。當中玫瑰PDRN面膜能帶來澎潤飽滿的水光感，並具備優異的補水與去黃效果，敷起來非常服貼舒適；積雪草保濕面膜則在膚況不穩定、冒痘或敏感時發揮強大的修護與鎮靜作用，兩款商品的整體好評度均相當高。

▲ Mediheal積雪草與玫瑰PDRN面膜在網路上好評不斷，是救急與修護的絕佳選擇。服貼度極佳的膜布設計，能將豐富精華高效注入肌膚，打造水潤健康光澤。

獨島

被許多保養愛好者譽為頂級補水神器的獨島1025保濕面膜，面膜上豐富的精華液能讓全臉肌膚像喝飽水般透亮，即使遇到乾裂脫皮也能順利拯救，且保濕力可維持一整天。其成分溫和無刺激，敏感肌也能安心使用，想為肌膚補水的朋友選它絕無懸念。

▲ 獨島1025保濕面膜擁有滿滿精華液，能快速撫平乾裂脫皮並維持整日水感。 水凝膠質地貼合度極高且觸感冰涼，溫和無刺激的配方連敏感肌都能安心享用。

Anua

主打深層補水與提亮的Anua PDRN面膜，帶有淡淡優雅香氣，敷完後能讓肌膚呈現非常精緻亮麗的水光感，補水效果十分出色。其膜布質地非常輕薄，貼在臉上極為舒適且具有微微涼感；面膜上的精華吸收力表現優異，在Threads上也是一片好評。

▲Anua PDRN面膜質地薄透服貼，能為肌膚帶來深層補水與迷人的極致水光感，成為許多保養迷熬夜後的救急提亮神器。

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