一包69的冰塊誰會買？Threads熱議全家「九州冰塊」強在哪，無雜味又耐融一喝回不去。

編輯王瀅瀅表示，喝之前半信半疑，喝之後就了解它為什麼這麼紅了！

日前社群平台Threads上有網友逛超商冷凍櫃時發現，一款標榜日本進口的九州冰塊一包竟要價69元，好奇發問到底誰會花大錢買冰塊，瞬間引發爆量討論。留言區湧入大批死忠粉絲力挺，直呼這包冰塊根本是生活救星。這包看似不起眼的冰塊，主打採用日本九州熊本純水製作，不僅結晶顆粒特別大顆，質地更是清澈透明又堅硬不易融化。究竟它的魔力在哪裡，看完內行人的解析絕對會讓你徹底改觀。

▲網友在Threads發文好奇超商一包69元的九州冰塊到底誰會買，意外引發熱烈討論。(攝影：編輯 王瀅瀅)

嚴選日本熊本純水，在家就能享有酒吧級老冰

要了解這包冰塊的強大之處，必須歸功於其水源與製冰工藝，它選用九州熊本純水嚴格控管品質，打造出接近專業酒吧使用的實心老冰。由於酒吧通常會向冰廠採購無氣泡且質地極度乾淨的透明冰塊，這類冰塊的清澈度與慢融特性，是普通家用製冰盒或商業製冰機完全無法媲美的。全家這款商品讓一般人在家就能以最輕鬆的方式，取得媲美專業酒吧等級的優質冰塊，徹底打破大眾對超商冰塊的刻板印象。

▲九州冰塊透過嚴選水質與特殊製冰工藝，呈現出清澈無氣泡的實心質地。(圖：九州製冰株式會社)

融化超慢還沒有冰箱味，搭配咖啡調酒都好喝

而這款九州冰塊最令人讚許的特色，就是極度耐融與無雜味。一般出自家用冰箱冷凍庫的冰塊，往往帶有難聞的冰箱味，但這包冰塊味道純淨無暇，拿來沖泡手沖冰咖啡或調酒，完全不會破壞飲料本身的風味，就有實際使用過的網友大讚「拿來調酒泡冰咖啡超讚」。

此外，其高密度的質地使其融化速度極慢，裝在保溫瓶或冰壩杯裡能撐上許久，即使出門上班整天回家後，杯中依然能搖出結實冰塊撞擊杯壁的療癒聲響，甚至有網友實測停電長達8小時後冰塊依然沒有全融，表現非常驚人。對此編輯也在家中實測，在30度室溫下，將冰塊放入以煮滾熱水沖泡的飲品內，花了大約一個小時才全部融化，耐融力相當驚人。

▲極佳的耐融特性讓冰塊融化超慢，經編輯實測在30度室溫的熱飲中也能撐近一小時。(攝影：編輯 王瀅瀅)

附贈耐用夾鏈袋超貼心，買過一次就回不去

除了冰塊本體品質極佳，它的包裝細節也收服了不少消費者的心。許多網友特別點名隨包附贈的厚實夾鏈袋袋子非常耐用且不易破裂，不僅封口衛生方便，用不完直接封緊放回冷凍庫就行。儘管有部分人認為69元的售價偏貴，但綜合其超高純淨度、堅硬抗融的特性以及極佳的便利性，廣大愛用者一致認為這款冰塊絕對是家中冷凍庫不可或缺的常態備品，買過一次就再也回不去了。

▲儘管價格高於一般冰塊，但極高的品質與實用性仍讓它成為許多人的家中必備品。(攝影：編輯 王瀅瀅)

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