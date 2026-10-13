哆啦A夢陪逛海底世界！首爾COEX水族館「哆啦A夢特展」，必拍任意門造景、集章再送貼紙

編輯王瀅瀅表示，變成章魚的哆啦A夢說什麼都要收吧！

韓國首爾景點再加一！ 江南區熱門地標SEA LIFE COEX水族館今秋推出超強跨界聯名，結合《哆啦A夢》最新劇場版《哆啦A夢：大雄的海底鬼岩城》主題，打造為期三個月的「與哆啦A夢一起展開的COEX水族館海底探險」特展活動。這場快閃企劃將經典IP魅力完美融合神祕海洋世界，現場不僅有超吸睛的打卡造景，更規劃了豐富的互動體驗，讓旅客能跟著哆啦A夢與夥伴們的足跡，展開一場兼具寓教於樂與視覺驚喜的深海大冒險。

▲韓國首爾SEA LIFE COEX水族館攜手經典IP哆啦A夢，重磅推出秋季期間限定的「海底探險」特展。

必拍「任意門」造景！解鎖6款秘密道具集章免費換貼紙

進入館內，最吸睛的莫過於精心打造的主題拍照區，其中在彩虹休憩區特別設置了紅遍全球的經典秘密道具「任意門」，搭配等身大的大雄、靜香、小夫與胖虎造景，吸引無數粉絲排隊合照。





展區更順應情境將角色介紹與海洋生物知識完美結合，讓大家在捕捉美照的同時也能吸收知識。此外，活動同步設計了趣味滿分的手動集章任務，只要走訪館內尋找藏在各處的6款秘密道具印章，集滿後就能免費兌換限量版貼紙獎勵。

▲遊客可邊觀賞海洋生物邊進行「秘密道具集章」任務，集滿6款印章即可免費兌換限量版貼紙。

免費著色體驗、限定周邊開賣！展期快閃至12月快衝

除了靜態展覽與集章巡禮，展區內的深藍廣場還提供免費的哆啦A夢著色圖紙體驗，讓大小朋友能親手繪製專屬紀念品帶回家。活動在9月剛開跑時，官方也特別規劃了限定日期的哆啦A夢人偶見面會，讓大家有機會與活靈活現的哆啦A夢本尊近距離互動拍下世紀合照。

看完展覽後，紀念品店更推出穿著劇場版限定服裝的毛絨玩偶、僅在電影中登場的「十字形章魚」限定鑰匙圈以及隨機盲盒徽章，滿滿限定周邊簡直要掏空粉絲的荷包。本次SEA LIFE COEX水族館聯名活動自即日起一路持續至12月13日，近期有機會前往首爾旅遊的朋友，不論是朋友聚會或親子出出遊，都很值得將它列入行程裡。

▲紀念品店同步開賣劇場版限定服裝玩偶與「十字形章魚」限定鑰匙圈，引發粉絲搶購潮。

與哆啦A夢一起展開的COEX水族館海底探險（도라에몽과 떠나는 코엑스 아쿠아리움 바다 탐험）

活動日期：2026年9月11日（五）– 2026年12月13日（日）

地址：韓國首爾特別市江南區永東大路513 COEX水族館（서울특별시 강남구 영동대로 513）

營業時間：10:00 - 20:00（最後入場時間為19:00，全年無休）

交通方式：搭乘首爾地鐵9號線至「奉恩寺站」7號出口，步行約3分鐘；或搭乘地鐵2號線至「三成站」5號、6號出口，經由COEX Mall地下通道步行前往。





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