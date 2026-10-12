奢華露營再添新玩法！天成逸旅朋趣全新打造三座匹克球場，推出團體限定一泊四食渡假方案

揪團一起來露營吧！，天成飯店集團旗下奢華露營品牌重金打造全球超夯的戶外匹克球場，邀請大家平日來場奢華露營，頂級露營車、一泊四食和體驗多種戶外活動，團建、聚會或家族旅行一次搞定。

喜愛露營與戶外運動的朋友有福了，天成飯店集團旗下奢華露營品牌「天成逸旅-朋趣豪華露營」，看準團體出遊對多元互動體驗的需求，重磅打造全新三座戶外匹克球場，即日起～2027 年1月31日推出團體限定「匹克揮拍・朋趣假期」專案，集結時下最夯的匹克球運動、豪華露營車住宿與一泊四食饗宴，為企業團建、部門聚會與親友揪團出遊提供最吸睛的戶外渡假新選擇。

全新三座戶外匹克球場登場

匹克球（Pickleball）是近年風靡全球、好上手又具備高趣味性的新興運動，朋趣全新打造的三座戶外匹克球場座落於綠意環繞的園區中，不論是新手還是球類玩家都能輕鬆加入。朋趣豪華露營規劃了團體包場專屬時段：專案提供團體專屬匹克球時段 2 小時包場，現場備妥球具與計分板，輕鬆組隊就能來場趣味對抗賽。另外還有好禮回饋與大獎加碼：每位旅人皆可獲得迎賓飲料乙杯與專屬「比比家族吊飾娃娃鑰匙圈」乙個。此外，每團更直接加碼贈送「學苑館精緻閣樓房平旺日雙人住宿券」乙張，可作為團體賽事的冠軍大獎，大大提升揪團挑戰的熱血樂趣。

▲全新三座匹克球場揮拍開玩，平日週一至週四揪團八車以上，雙人一泊四食享每車優惠價7,999元，再贈匹克球場兩小時包場。

▲住客享免費暢遊童樂園設施，包括旋轉木馬、摩天輪、咖啡杯與栗比飛車，大人小孩都能找回純粹的歡樂時光。





豪華露營車搭配一泊四食

來這裡不用費心規劃行程與餐點，朋趣將住宿、餐飲與園區設施全數包辦，規劃個兩天一夜的旅程充實又放鬆。提供午後Bon Bar下午茶，可以選擇室內品嚐或提著野餐籃到戶外綠意草皮共享。晚餐有BBQ海陸火烤饗宴，夜幕低垂時展開澎湃的火烤大餐，圍繞炭火延續歡聚熱鬧氣氛。另外還備有宵夜與第二天早上的管家早餐箱，入夜提供現煮暖心宵夜，隔天早上更有管家直送的 早餐箱。最後多種園區設施自由玩，入住期間還能暢玩童樂園、比比狩獵場、迷你高爾夫、星空電影院，以及室內健身房與童樂室等多種休閒設施。

▲豪華露營車迎光號增添雙層抽拉床，可加價三至四人入住，空間利用更增添彈性。

▲入住晚餐供應BBQ火烤饗宴，享受熱鬧歡聚露營氣氛。





團體預訂與專案資訊

想規劃一趟不必遠行、兼具運動活力與高級放鬆的豪華露營假期嗎？快揪齊親友同事一起出發。

專案名稱：團體限定「匹克揮拍・朋趣假期」

適用期間：即日起～2027 年1月31日止（限平日週一至週四，專案限電話訂房）

成行門檻：不限車型達 8 台車以上即可成行

優惠價格：雙人一泊四食入住 每車7,999 元

加人加價：每位每晚3,300 元

旺日加價：每車加價2,200 元（週六及連續假日不適用）

園區地點：天成逸旅-朋趣豪華露營



