棒球經典賽應援優惠，不管你是不是棒球迷，都給我嗨起來！2024年底的棒球12強賽事，讓許多原本不是棒球迷的台灣人也跟著熱血沸騰，再度掀起一股棒球熱。這次「棒球經典賽」資格賽將在2/21起在台北大巨蛋陸續開打，延續12強賽事的熱情，讓這次資格賽是也受到許多粉絲關注。



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7-ELEVEN 替球員加油三支付滿額立折 優惠活動

同時，7-ELEVEN也針對TOP3熱銷品項，包括冷凍即食、飲料與啤酒，推出買1送1、第2件5折等優惠。推薦必買「果漾蘋果風味蘇打飲料買1送1」以及新品「可口可樂草莓風味飲品」優惠27元、2件49元，折扣還可以搭配三支付滿額立折，買起來更划算。部分門市更推出哈燒專櫃，各種炸物、燒烤小食第2件9折，椒鹽大雞排、韓式起司熱狗等人氣品項同享優惠，讓人吃飽才有力氣應援。▲▼7-ELEVEN替球員加油三支付滿額立折 飲料零食優惠推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2月21日至25日連續5天

活動內容：

1、活動期間憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具，購買CITY系列、零食、糖果、泡麵、啤酒等指定12大類別商品，結帳金額250元立折25元，滿1,000元立折100元再加碼送20點OPENPOINT、回饋達12%。

2、指定冷凍即食微波品項任選2件95折、4件88折；超過百款指定品牌飲料分別祭出買1送1、第2件最低5折起等。