7間速食優惠，買一送一開吃！情人節前夕，全台7間連鎖速食推出限定優惠，從肯德基買一送一、三商炸雞5折、達美樂披薩半價，到麥當勞蛇年優惠券40項優惠，以及必勝客「雙新披薩免費領」，不管你是跟伴侶宅在家一起吃，還是跟單身好友們一起抱團開速食趴，這篇通通照著吃起來。



▲▼情人節7間速食優惠，下殺買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



達美樂情人節優惠 可可火山披薩5折

巧克力鍋披薩！超夯「達美樂火山披薩」系列針對情人節，推出全新口味「可可火山披薩」，情人節絕配「可可醬、香蕉」變成超療癒沾醬披薩吃法。這次情人節限定披薩在2/10起全台開賣，並且推出外帶5折優惠，不論是情侶約會吃，或是單身揪團吃通通都很可以。



活動期間：2025/02/10起

活動內容：新品「可可火山披薩」外帶5折優惠。

全文介紹：巧克力鍋披薩！達美樂新品可可火山披薩5折，巧克力鍋沾香蕉沾披薩吃爆。



▲▼達美樂可可火山披薩 情人節限定巧克力鍋披薩 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理





必勝客情人節優惠 雙心澎湖XO小卷比薩免費

澎湖雙心石滬披薩！澎湖粉絲等了39年，終於等到第一間必勝客，「必勝客澎湖光復店」2/15起正式開幕，讓澎湖人終於不用跨海吃披薩了。這次必勝客更特別推出澎湖限定版「雙心澎湖XO小卷比薩」，以澎湖地標景點「雙心石滬」作為造型靈感設計，每天限量50份免費送，開幕期間還有「買一送三」超值優惠，澎湖人要嗨翻。



活動期間：2025/2/14-2/16

活動內容：至澎湖光復店消費滿199元，並於店內打卡發佈至個人社群，即可免費獲得一個。

全文介紹：雙心石滬披薩！必勝客澎湖一號店開幕，限量雙心澎湖XO小卷比薩免費吃。



▲▼必勝客雙心石滬披薩 雙心澎湖XO小卷比薩 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



摩斯漢堡情人節優惠 4大新品優惠券

MOS會員2/14當天還能透過MOSOrder APP領取限量嚐鮮券4張，用超值優惠組合品嚐春日限定美味。優惠品項包含新品「櫻花蝦海洋珍珠堡、雞塊地瓜組及大杯冰紅茶」組合189元、「海老粉饌堡、雞塊地瓜組及大杯冰紅茶」組合179元，下午茶點心也可享有「草莓蒟蒻冰茶2杯、巧克力米派與抹茶紅豆米派」組合179元，哄女友吃下午茶剛剛好。



活動期間：2025/2/14當天發送優惠券，使用期限依APP說明為準。

活動內容：於MOS Order APP發放4張嚐鮮優惠券。

全文介紹：摩斯粉紅漢堡！摩斯漢堡櫻花季「櫻花蝦米堡、明太子薯條」5大粉紅美食開吃。



▲▼MOS摩斯漢堡新品，粉紅色漢堡領軍5大新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



麥當勞情人節優惠 蛇年開春優惠券

年度最省「麥當勞優惠券」即日起強勢回歸！麥當勞推出2025蛇年開春優惠券，自即日起至3/25，可以無限次使用多達40個優惠。包含「大薯買一送一、4塊麥克鷄塊買一送一、薯餅買一送一」，此外還有獨享「超爽大餐101元、雙人大餐209元起」以及早餐套餐、雙人早餐優惠，整張使用現省2995元。



活動期間：即日起至2025/03/25

活動內容：麥當勞推出蛇年開春優惠券。

優惠券連結：https://walkr.tw/BLf5666z



▲▼麥當勞情人節優惠 蛇年開春優惠券共40組優惠，下殺買一送一 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理



肯德基情人節優惠 買一送一

肯德基咔啦雞腿堡第二件半價！這次肯德基自2/4起推出14項限定優惠，包含超夯「咔啦雞腿堡」第二件半價、買蛋撻禮盒送雞塊，以及限定優惠代碼享薯條、雙色旋轉QQ球買一送一。此外，肯德基再加碼7天限定「海陸派對桶」優惠價399元，揪同事、同學開吃最爽。



活動期間：2025/2/4-2/17

活動內容：肯德基推出14項限定優惠買一送一起。

全文介紹：肯德基開工優惠半價！咔啦雞腿堡第二件5折 薯條QQ球買一送一，肯德基14優惠攻略。



▲▼肯德基開工優惠半價 肯德基開工開學14優惠攻略 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



21Plus情人節優惠 520烤雞套餐

情人節大餐還沒決定，21Plus與21風味館攜手推出期間限定的情人節套餐，讓情侶以62折優惠價格享受經典烤雞盛宴。兩款雙人套餐分別為「520愛你情人節餐」與「214情人節雙人餐」，前者可以一次品嚐整隻香草烤雞與佛卡夏，後者則以雞汁飯與心型雞肉排為主角，滿足不同食量與喜好的甜蜜組合。活動即日起至2/16，全台21Plus與21風味館門市皆可享有，想要在情人節大啖美味的人千萬別錯過。



活動期間：即日起至2/16

活動內容：推出520愛你情人節餐、214情人節雙人餐

全文介紹：情人節吃烤雞優惠！21Plus「520烤雞套餐」現省323元，小資族要吃。



▲▼情人節優惠21Plus與21風味館烤雞套餐現省323元 / 21Plus提供、WalkerLand窩客島整理





​​​​​​​Popeyes情人節優惠 愛心比司吉63元

Popeyes情人節限定活動來襲，2月14日起48小時內，凡購買原味私房秘製比司吉，即可免費升級為愛心形狀，還附草莓果醬，63元起即可共享這份浪漫心意。數量有限，售完即止，讓這份限量美味更顯珍貴。同時，公館店開學季優惠同步登場，2月14日至2月27日，憑學生證購買套餐即可免費獲得一份肯瓊脆脆薯條(S)，讓學生族群開學就能大口享受美味炸雞與爽脆薯條，開學季吃好吃滿！



活動期間：2025/02/14起，限時48小時

活動內容：限時48小時，只要買經典私房秘製比司吉，免費升級為精美的愛心形狀，優惠價63元起。



▲▼​​​​​​​Popeyes情人節優惠 免費升級愛心比司吉 / ​​​​​​​Popeyes提供、WalkerLand窩客島整理

