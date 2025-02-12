摩斯新品是粉紅色漢堡！摩斯漢堡在2/14起推出「春饗好食」櫻花季限定新品，一系列夢幻粉色餐點讓粉絲感受春日氛圍。新品主打粉紅漢堡、櫻花蝦米堡、草莓飲品及明太子薯條等5大新品，從西洋情人節、一路吃到白色情人節，讓粉絲們感受到最浪漫的粉紅美食。



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▲▼MOS摩斯漢堡新品，粉紅色漢堡領軍5大新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



MOS摩斯漢堡新品推薦

摩斯呼應櫻花季，打造粉嫩系美食，包含超吸睛粉紅漢堡「海老粉饌堡」，麵包體加入甜菜根製作，打造自然粉紅色澤，其中蝦排選用三隻新鮮白蝦，搭配蕃茄、萵苣及特調千島醬，帶來清爽口感。另一款「櫻花蝦海洋珍珠堡」則將東港櫻花蝦融入米飯，搭配日式天婦羅與特製粉紅醬，打造升級版海洋珍珠堡。而早餐限定「新咕咕雞堡」本次也升級回歸，結合雞肉豆腐排與果香千島醬，讓粉絲早餐吃得更清爽。▲▼MOS摩斯漢堡新品，粉紅色漢堡 海老粉饌堡 櫻花蝦海洋珍珠堡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝飲品與點心一樣呼應粉紅主題，飲料新品「草莓蒟蒻冰茶」喝得到新鮮草莓果醬、Q彈蒟蒻球，並搭配台灣無糖綠茶為基底，不會過份甜膩。此外還有點心「明太子薯條」選用100%純鱈魚卵製成的明太子醬，拌入芥末風味沙拉醬，鹹香、微辣，讓人吃起來超涮嘴。MOS會員2/14當天還能透過MOSOrder APP領取限量嚐鮮券4張，用超值優惠組合品嚐春日限定美味。▲▼MOS摩斯漢堡新品，草莓蒟蒻冰茶 明太子薯條 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，摩斯漢堡這次更同步推出「MOS Collection春遊系列」週邊商品，以山海日意象設計，主打清新自然的白色調，推出折疊保冷袋、提把保溫瓶、晴雨兩用傘與20吋登機箱等實用小物，無論是輕旅行或出國都能派上用場。春遊系列周邊小物即日起開放預購，門市不限金額消費即可加購，優惠價299元起，鐵粉手刀買起來。▲▼摩斯漢堡MOS Collection春遊系列 周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/02/14

品項推薦：

海老粉饌堡：售價110元

櫻花蝦海洋珍珠堡：售價120元

明太子薯條：售價75元

草莓蒟蒻冰茶：售價75元

新咕咕雞堡（早餐）：售價70元



MOSOrder APP嚐鮮優惠券

活動日期：2025/2/14

組合推薦：

「櫻花蝦海洋珍珠堡、雞塊地瓜組及大杯冰紅茶」組189元

「海老粉饌堡、雞塊地瓜組及大杯冰紅茶」組179元

「草莓蒟蒻冰茶2杯、巧克力米派與抹茶紅豆米派」組179元

「草莓蒟蒻冰茶」嚐鮮券59元

「新咕咕雞堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶」組109元