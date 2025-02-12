澎湖雙心石滬披薩！澎湖粉絲等了39年，終於等到第一間必勝客，「必勝客澎湖光復店」2/15起正式開幕，讓澎湖人終於不用跨海吃披薩了。這次必勝客更特別推出澎湖限定版「雙心澎湖XO小卷比薩」，以澎湖地標景點「雙心石滬」作為造型靈感設計，每天限量50份免費送，開幕期間還有「買一送三」超值優惠，澎湖人要嗨翻。



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▲必勝客雙心石滬披薩 雙心澎湖XO小卷比薩 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



必勝客澎湖一號店終於要開幕！必勝客這次特別為澎湖粉絲打造獨家「雙心澎湖XO小卷比薩」，造型以雙心石滬為靈感，將澎湖新鮮小卷、海味XO醬、搭配特製米粉，吃起來層次豐富超有台味。這款雙心石滬比薩只送不賣，限定在2/14-2/16期間，於澎湖光復店消費滿199元並打卡，即可免費獲得，每日限量50份，也呼應浪漫情人節。



▲必勝客澎湖一號店 必勝客雙心澎湖XO小卷比薩免費送 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

必勝客澎湖光復店

為了慶祝澎湖必勝客開幕，2/15在澎湖光復店特別推出「買一送三」超值優惠，2/26前外帶大比薩就送同款大比薩、1.25L可樂與BBQ烤雞2翅2腿。除了澎湖限定比薩，全台必勝客也祭出情人節甜點優惠，2/17前享冰藏起司塔2顆98元優惠、起司咔滋餅雙片99元優惠，用APP下單更划算。▲▼澎湖必勝客開幕優惠買一送三 全台必勝客情人節優惠 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

開幕日期：2/15正式開幕，即日起已開始試營運

地址：澎湖縣馬公市光復路293號

電話：06-926-0297



雙心澎湖XO小卷比薩 贈送活動

活動期間：2025/2/14-2/16，每日限量50份，憑號碼牌送完為止

活動門市：必勝客澎湖光復店

活動方式：至澎湖光復店消費滿199元，並於店內打卡發佈至個人社群，即可免費獲得一個。



必勝客澎湖 買一送三優惠

活動期間：即日起至2/26

活動門市：必勝客澎湖光復店

優惠內容：外帶購買1個大比薩，即贈1個大比薩、1瓶1.25L可樂以及BBQ烤雞2翅2腿。