巧克力鍋披薩！超夯「達美樂火山披薩」系列針對情人節，推出全新口味「可可火山披薩」，情人節絕配「可可醬、香蕉」變成超療癒沾醬披薩吃法。這次情人節限定披薩在2/10起全台開賣，並且推出外帶5折優惠，不論是情侶約會吃，或是單身揪團吃通通都很可以。



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▲達美樂可可火山披薩 情人節限定巧克力鍋披薩 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理



近期達美樂「火山披薩」系列在社群有超高話題，披薩正中間隆起像火山口，中間搭配起司、奶油等不同口味沾醬，打造邊沾邊吃的療癒吃法。這次針對情人節，達美樂推出新口味「可可火山披薩」，火山口使用爆漿可可醬，外圈搭配棉花糖、台灣在地舊北蕉，還有起司打造牽絲效果，絕對是情人節聚餐必吃。



▲達美樂情人節限定新品可可火山披薩/ 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理

達美樂 可可火山披薩

達美樂本次新品「可可火山披薩」配合情人節話題，在2/10起正式開賣，並且還可以搭配「外帶5折」限定優惠，讓披薩控在情人節吃「披薩版巧克力鍋」。如果是巧克力控，還有一款甜披薩「香蕉巧克力披薩」，選用南投集集香蕉搭配Kit Kat巧克力醬，當飯後甜點也剛剛好。▲達美樂Kit Kat巧克力醬披薩 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/02/10起

優惠活動：可搭配外帶5折優惠