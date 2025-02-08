情人節大餐還沒決定，21Plus與21風味館攜手推出期間限定的情人節套餐，讓情侶以62折優惠價格享受經典烤雞盛宴。兩款雙人套餐分別為「520愛你情人節餐」與「214情人節雙人餐」，前者可以一次品嚐整隻香草烤雞與佛卡夏，後者則以雞汁飯與心型雞肉排為主角，滿足不同食量與喜好的甜蜜組合。活動即日起至2/16，全台21Plus與21風味館門市皆可享有，想要在情人節大啖美味的人千萬別錯過。



▲▼情人節優惠21Plus與21風味館烤雞套餐現省323元 / 21Plus提供、WalkerLand窩客島整理



21Plus的「21香草烤雞」以獨特的21種香草黃金比例調味，搭配專屬蒸烤技術，使雞肉外皮酥脆、內裡鎖住豐富肉汁，成為品牌最受歡迎的經典餐點。今年情人節更特別加入「心型雞肉排」，嚴選雞肉製成愛心造型，光是視覺就讓人感受到滿滿儀式感。「520愛你情人節餐」包含一整隻21香草烤雞、2塊心型雞肉排、大份黃金脆薯、佛卡夏，以及2杯無糖四季春茶，價格更是甜到心坎裡，優惠價520元，比原價便宜超過三成。



▲▼情人節優惠21Plus與21風味館推「520烤雞套餐」 / 21Plus提供、WalkerLand窩客島整理

21Plus & 21風味館情人節優惠

活動時間：即日起至2/16

優惠內容：

1、520愛你情人節餐 520元（原價843元）

內容：21香草烤雞、心型雞肉排2入、黃金脆薯（大）、佛卡夏、無糖四季春（中杯）2杯

2、214情人節雙人餐 214元（原價378元）

內容：時蔬雞汁飯2份、心型雞肉排2入、蜂蜜綠茶（中杯）2杯