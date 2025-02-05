西洋情人節與白色情人節即將到來，「王品牛排」特別準備了一場閃耀奢華的饗宴，即日起至3月14日，凡於全台「王品牛排」消費滿2,000元，並出示「王品瘋美食APP」會員資格，即可參加價值超過43萬元的「京華鑽石」1克拉鑽石項鍊抽獎。除了有機會獲得夢幻級珠寶，王品牛排也推出一系列精緻餐點，從經典牛排到奢華海鮮，讓戀人們在燭光美食中共度甜蜜時光，創造最難忘的情人節回憶。



▲情人節約會餐廳首選王品牛排情人節，加碼抽鑽石 / 王品牛排 提供、WalkerLand窩客島整理



情人節限定套餐主打「帶骨酥烤牛小排」，以近千度高溫直火烘烤，外酥內嫩的口感搭配香料熱黃油與現刨檸檬皮，帶來層次豐富的味覺享受。另一款「王品牛小排」則是以20多種蔬菜與香料醃製48小時，再以250度高溫烘烤，鎖住滿滿肉汁，口感軟嫩又帶有酥香焦脆。除了經典牛排，還有「炙烤伊比利豬佐蘿美沙拉」、「松露奶油蕈菇濃湯」、「海鮮清湯」，最後再以「熔岩巧克力冰淇淋」畫下甜美句點，讓戀人們的浪漫時光更加完美。



▲王品牛排情人節優惠最大獎送1克拉鑽石項鍊 / 王品牛排 提供、WalkerLand窩客島整理

王品牛排情人節優惠

活動期間：即日起至3月14日

活動地點：全台「王品牛排」門市

活動內容：

1、消費滿2,000元，出示「王品瘋美食APP」會員資格，即可參加「京華鑽石」1克拉鑽石項鍊抽獎（價值超過43萬元）。

2、3月2日前，內用消費2客套餐，出示官網活動畫面或分享社群，贈送價值688元「海大蝦佐嫩煎鮑魚」1份。