喝星巴克放閃！以咖啡傳遞溫暖的星巴克，於即日起推出「Get Together」品牌活動，用全新設計的「擁抱熱杯套」希望用一杯咖啡拉近人與人之間的連結，期盼大家相聚、相遇都有好事情發生。此外，星巴克也針對永續環保持續推動循環杯租借、自備杯優惠及珍食計畫，致力於環保永續發展，希望每一杯咖啡都能成為正向影響的起點。
▲▼星巴克擁抱熱杯套免費領 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
此次星巴克「Get Together」活動，特別設計了「擁抱熱杯套」，其獨特的手臂造型不僅象徵溫暖的擁抱，當兩個杯套相連時，更能形成「牽手」的效果，象徵團結與陪伴。搭配主題貼紙，顧客可以選擇與人、社區、環境相關的圖案，貼在杯套的綠點區域，表達個人理念與支持。透過這樣的互動，星巴克希望讓每一杯咖啡都成為交流的媒介，讓人們在日常中感受到連結的力量，進而產生正向的影響。
▲▼星巴克擁抱熱杯套、主題貼紙拉近人與人的距離 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
星巴克更透過社群活動，邀請顧客分享「Get Together」的實踐行動，即日起至2/11中午12:00前，於星巴克粉絲專頁活動貼文留言並邀請朋友按讚，就有機會獲得中杯手作飲品乙杯。星巴克也長期投入永續經營，全門市提供循環杯租借服務，鼓勵自備環保杯享折扣，並推動珍食計畫，將即期食品以七折優惠販售，減少浪費並降低碳排放，讓咖啡不僅是日常享受，更能成為改變世界的契機，讓好事發生。
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▲▼星巴克永續環保提供免費環保杯租借、珍食計畫七折等 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
星巴克Get Together
活動時間：即日起開始
活動內容：購買熱飲提供擁抱熱杯套和主題貼紙。