喝星巴克放閃！以咖啡傳遞溫暖的星巴克，於即日起推出「Get Together」品牌活動，用全新設計的「擁抱熱杯套」希望用一杯咖啡拉近人與人之間的連結，期盼大家相聚、相遇都有好事情發生。此外，星巴克也針對永續環保持續推動循環杯租借、自備杯優惠及珍食計畫，致力於環保永續發展，希望每一杯咖啡都能成為正向影響的起點。



▲▼星巴克擁抱熱杯套免費領 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



星巴克Get Together

活動時間：即日起開始

活動內容：購買熱飲提供擁抱熱杯套和主題貼紙。