哆啦A夢萌出新高度！全家又再度賣萌，緊接在吉伊卡哇飲料杯之後，台灣全家跟日本國民動漫哆啦A夢聯名，推出獨家限定紅豆牛奶霜淇淋、哆啦A夢飲料杯，在開工日當天搶先曝光，讓哆啦A夢鐵粉被療癒到想直衝全家打卡。同時，也針對「2/22貓之日」祭出超萌寵物頭套、寵物周邊買一送一活動，號召貓奴們來全家為家裡的主子加菜。



▲▼全家哆啦A夢聯名霜淇淋、飲料杯 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家 哆啦A夢聯名霜淇淋

口味：紅豆牛奶、紅豆牛奶+莊園牛奶

售價：49元

會員優惠：2/5-2/7 APP隨買跨店取5支188元



全家 哆啦A夢限定杯款

規格：大杯、特大杯

活動辦法：2/5起購買「全家」搖搖茶吧現調飲品即可獲得限定杯款(數量有限，售完為止)



全家哆啦A夢寵物頭套

2/5起購買店內25元以上指定商品任2件(Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品)，可加199元換購。



全家霜淇淋寵物頭套

2/5起購買店內25元以上指定商品任2件(現做飲品/零食/飲料/寵物/烘焙商品)，可加199元換購

2/5-3/18買指定寵物商品集章滿8章可兌換(單筆100元集1章)



全家哆啦A夢搖搖吸管杯

2/5起購買店內25元以上指定商品任2件(Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品)，可加699元換購。



全家i寵物商品活動

1、2/5起至3/4，超過百項指定寵物商品任選享有兩件79折、四件75折優惠

2、2月週週五六日，指定熱銷寵物商品會員APP優惠趣限量搶券最高買一送一

第一週2/7-2/9：IQ貓咪樂泥棒、愛犬餅乾

第二週2/14-2/16：加好寶無穀貓罐、狗罐

第三週2/21-2/23：HeroMama益生菌凍乾晶球貓糧、CHARM犬乾糧、野性魅力凍乾

第四週2/28-3/2：Felix香酥捲、怪獸部落鮮肉煲



3、2/5-3/18買指定寵物商品單筆滿100元即可獲得1章，集滿指定章即可兌換指定商品

滿2章，兌換20元寵物購物金(限下次使用，限指定寵物商品使用)

滿5章，兌換Sheba金罐-鮪魚及蟹肉85g乙個

滿8章，免費換霜淇淋寵物頭套乙個(數量有限換完為止，每人最高限換3個)



4、消費者購買指定25元(含)以上現做飲品/零食/飲料/寵物/烘焙商品，任2件

+199元換購哆啦A夢寵物頭套or霜淇淋寵物頭套

+699元換購哆啦A夢搖搖吸管杯