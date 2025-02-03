哆啦A夢萌出新高度！全家又再度賣萌，緊接在吉伊卡哇飲料杯之後，台灣全家跟日本國民動漫哆啦A夢聯名，推出獨家限定紅豆牛奶霜淇淋、哆啦A夢飲料杯，在開工日當天搶先曝光，讓哆啦A夢鐵粉被療癒到想直衝全家打卡。同時，也針對「2/22貓之日」祭出超萌寵物頭套、寵物周邊買一送一活動，號召貓奴們來全家為家裡的主子加菜。
▲▼全家哆啦A夢聯名霜淇淋、飲料杯 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
2月最新全家霜淇淋口味靈感來自哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒，全新「紅豆牛奶霜淇淋」嚴選台灣紅豆泥與濃醇牛奶，打造入口即化的甜蜜口感。若喜歡乳香味重的話，也有搭配莊園牛奶綜合口味選擇。就連霜淇淋紙套、紙杯也換上淡藍色萌萌的哆啦A夢造型，帶來雙重享受。2/5起會員透過APP「隨買跨店取」可享5支188元優惠，限時3天要把握。此外，只要購買搖搖茶吧任一款，也可免費獲得哆啦A夢限定杯款，整套下午茶一起帶走。
▲▼全家哆啦A夢聯名霜淇淋新口味、哆啦A夢飲料杯 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
寵物經濟持續升溫，「全家」FamiPets瞄準毛孩商機，提供超過百款貓狗食品、零食與生活用品，讓毛爸媽輕鬆補貨。適逢2/22「貓之日」，「全家」也準備多重優惠，2/5至3/4期間，指定寵物商品兩件79折、四件75折；每週五六日更有限量買一送一搶券活動，飼主們快來補貨，把優惠一次帶回家。
▲▼全家寵物周邊優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
這次還有哆啦A夢聯名周邊可收藏，2/5起購買指定商品2件，可加199元換購「哆啦A夢寵物頭套」或「霜淇淋造型寵物頭套」，加699元則能帶回「哆啦A夢搖搖吸管杯」，另有集章兌換寵物罐頭、購物金等好康。想為毛孩準備驚喜，記得手刀衝「全家」，搶先入手超萌聯名周邊。
推薦閱讀：桃園寶可夢出現了！2025台灣燈會「放大版卡比獸 皮卡丘」實拍照曝光。
▲▼全家哆啦A夢寵物頭套、霜淇淋造型寵物頭套加價購/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
全家 哆啦A夢聯名霜淇淋
口味：紅豆牛奶、紅豆牛奶+莊園牛奶
售價：49元
會員優惠：2/5-2/7 APP隨買跨店取5支188元
全家 哆啦A夢限定杯款
規格：大杯、特大杯
活動辦法：2/5起購買「全家」搖搖茶吧現調飲品即可獲得限定杯款(數量有限，售完為止)
全家哆啦A夢寵物頭套
2/5起購買店內25元以上指定商品任2件(Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品)，可加199元換購。
全家霜淇淋寵物頭套
2/5起購買店內25元以上指定商品任2件(現做飲品/零食/飲料/寵物/烘焙商品)，可加199元換購
2/5-3/18買指定寵物商品集章滿8章可兌換(單筆100元集1章)
全家哆啦A夢搖搖吸管杯
2/5起購買店內25元以上指定商品任2件(Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品)，可加699元換購。
全家i寵物商品活動
1、2/5起至3/4，超過百項指定寵物商品任選享有兩件79折、四件75折優惠
2、2月週週五六日，指定熱銷寵物商品會員APP優惠趣限量搶券最高買一送一
第一週2/7-2/9：IQ貓咪樂泥棒、愛犬餅乾
第二週2/14-2/16：加好寶無穀貓罐、狗罐
第三週2/21-2/23：HeroMama益生菌凍乾晶球貓糧、CHARM犬乾糧、野性魅力凍乾
第四週2/28-3/2：Felix香酥捲、怪獸部落鮮肉煲
3、2/5-3/18買指定寵物商品單筆滿100元即可獲得1章，集滿指定章即可兌換指定商品
滿2章，兌換20元寵物購物金(限下次使用，限指定寵物商品使用)
滿5章，兌換Sheba金罐-鮪魚及蟹肉85g乙個
滿8章，免費換霜淇淋寵物頭套乙個(數量有限換完為止，每人最高限換3個)
4、消費者購買指定25元(含)以上現做飲品/零食/飲料/寵物/烘焙商品，任2件
+199元換購哆啦A夢寵物頭套or霜淇淋寵物頭套
+699元換購哆啦A夢搖搖吸管杯