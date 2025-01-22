2025台灣燈會在桃園先拍寶可夢！睽違九年再度回歸桃園的台灣燈會，今年第二燈區「光的遊戲場」在A19桃園體育園區站周邊搶先在2/7點燈，除了秀麗的主燈秀之外，最讓大小朋友期待的「寶可夢裝置藝術」則是在近日悄悄試燈，超大型的躺臥卡比獸、俏皮皮卡丘以及大型寶可夢卡牌打卡點等，都在現場拍得到。



▲▼2025台灣燈會在桃園寶可夢打卡點免費拍/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025台灣燈會在桃園 點燈時間

2025台灣燈會在桃園「光的遊戲場」第二燈區中，規劃五大裝置藝術區域，其中將青埔在地自然特色融入其中的「光臨千塘國燈區」，就落在青塘園中。最受矚目的躺臥卡比獸本尊已經完工，10米高巨型卡比獸躺在草地上，背後則是以雪白的青塘園景觀橋為背景，無論白天、還是點燈後都萌到不行。▲▼2025台灣燈會在桃園 巨型卡比獸已經亮相，在青塘園登場/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝而在景觀橋對岸還有俏皮打招呼的皮卡丘，6米高的皮卡丘燈飾讓寶可夢大師們衝動的前去朝聖。兩側春節限定的打卡相框，還有換上春節服飾的皮卡丘圖騰，揪粉絲一起來合影，拍下難忘的過年回憶。此外，現在小朋友最夯的寶可夢卡牌也巨大化呈現，一整排巨型寶可夢集換式卡牌有皮卡丘、卡比獸、耿鬼等，每張卡牌中間還穿插經典寶可夢打卡點，萌到不行。但要特別注意，目前還在施工中不要跨越封鎖線以免發生危險。推薦閱讀： 最新三重夜景！搭捷運到「情人節光雕展」6大燈飾，過年到辰光橋拍。 ▲▼2025台灣燈會在桃園 巨型皮卡丘、巨型寶可夢卡牌等打卡點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

日期：2025/2/12～2/23（光的遊戲場 2/7 起試營運）



2025台灣燈會在桃園 地點

主燈展演場 A18高鐵桃園站周邊 2025/2/12~2/23

光的遊戲場 A19桃園體育園區站周邊 2025/2/7~2/23



2025台灣燈會在桃園 光的遊戲場燈區

活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國、福光滿意讚



2025台灣燈會 卡比獸、皮卡丘裝置藝術 位置

地點：光臨千塘國，青塘園