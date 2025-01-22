三重人搶先拍起來！長達9天的過年連假即將到來，吃完圍爐飯、拜完廟祈求平安之後，就是要長輩、好朋友或是和另一半約出遊走春，享受難得的愜意時光。而位於新北大都會公園處的辰光橋，將於1/25搶先推出情人節光雕展，6大主題燈飾點燈打造最新三重夜景，將一路點燈至3/23，橫跨春節、元宵節及兩大情人節，快來三重拍出美好回憶。



▲三重免費夜景「辰光橋情人節光雕展」搭捷運就到 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理



辰光橋以其牛郎織女相會的浪漫故事為靈感，橋身宛如銀河般優雅的曲線，象徵愛情的相遇與相守。這次以「情繫辰光」為主題，將復古與現代元素相結合，打造出璀璨奪目的光影景觀。橋上六大主題光雕成為夜間的焦點。



▲三重「辰光橋情人節光雕展」規劃六大燈飾主題 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理

三重辰光橋情人節光雕展 活動資訊

展期：2025年1月25日至2025年3月23日

亮燈時間：每日晚上5點半至10點



三重辰光橋 交通資訊

1.捷運：

(1)捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達。

(2)桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。



2.公車：搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。



3.自行開車：

(1)台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路(往新莊方向)直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。



(2)國道1號(中山高速公路)於五股交流道下→往五股方向→新五路→右轉中興路→沼澤生態區→右轉疏洪一路→高速公路橋下→疏洪荷花公園→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。