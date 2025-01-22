為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 最新三重夜景！搭捷運到「情人節光雕展」6大燈飾，過年到辰光橋拍。

最新三重夜景！搭捷運到「情人節光雕展」6大燈飾，過年到辰光橋拍。

2025年菜外帶 新北景點 三重景點 辰光橋 more
2025-01-22 15:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北高灘處
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

三重人搶先拍起來！長達9天的過年連假即將到來，吃完圍爐飯、拜完廟祈求平安之後，就是要長輩、好朋友或是和另一半約出遊走春，享受難得的愜意時光。而位於新北大都會公園處的辰光橋，將於1/25搶先推出情人節光雕展，6大主題燈飾點燈打造最新三重夜景，將一路點燈至3/23，橫跨春節、元宵節及兩大情人節，快來三重拍出美好回憶。

▲三重免費夜景「辰光橋情人節光雕展」搭捷運就到 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理

辰光橋以其牛郎織女相會的浪漫故事為靈感，橋身宛如銀河般優雅的曲線，象徵愛情的相遇與相守。這次以「情繫辰光」為主題，將復古與現代元素相結合，打造出璀璨奪目的光影景觀。橋上六大主題光雕成為夜間的焦點。

▲三重「辰光橋情人節光雕展」規劃六大燈飾主題 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理



包括炫彩絢麗的「璀璨心廊」和動感滿溢的「曲線之愛」，光影交錯如同愛情故事般絢爛動人。橋上的巨型喜鵲光雕是展覽的亮點，象徵喜鵲搭建的鵲橋連結牛郎織女，帶出動人傳說與深情寓意。結合橋身燈光效果，整座辰光橋彷彿化身銀河之橋，為每一對情侶見證彼此的愛情，吸引許多遊客駐足拍照，留下難忘的夜晚時光。

▲▼辰光橋情人節光雕展以牛郎織女相會為靈感 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理


辰光橋光雕展每日亮燈時間為晚上5點半至10點，無論是白天遊玩新北河濱公園，還是夜晚欣賞光雕秀，皆能感受獨特的浪漫氛圍。春節九天連假期間，新北大都會公園成為遊客的熱門目的地，結合日間的自然景色與夜晚的迷人燈光，為親朋好友或情侶提供一個兼具趣味與浪漫的選擇。交通便利，無論搭捷運、公車或自駕都能輕鬆抵達，是春節假期不容錯過的景點。

推薦閱讀：汐止櫻花也要拍！夜櫻點燈 櫻花市集30天快閃，汐止人賞櫻耍浪漫。

▲▼辰光橋情人節光雕展於1/25~3/23期間免費點燈 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理



 

三重辰光橋情人節光雕展 活動資訊

展期：2025年1月25日至2025年3月23日
亮燈時間：每日晚上5點半至10點
 

三重辰光橋 交通資訊

1.捷運：
(1)捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達。
(2)桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。

2.公車：搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。

3.自行開車：
(1)台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路(往新莊方向)直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

(2)國道1號(中山高速公路)於五股交流道下→往五股方向→新五路→右轉中興路→沼澤生態區→右轉疏洪一路→高速公路橋下→疏洪荷花公園→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#情人節
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
一閃一閃亮情情
【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦/推薦青春肉體烤全雞鮮嫩肉質蘸點雞油更美味/愛你一萬年披薩

【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦/推薦青春肉體烤全雞鮮嫩肉質蘸點雞油更美味/愛你一萬年披薩
迷你吉拿棒太邪惡！日本麥當勞「迷你巧克力爆漿吉拿棒」超人氣回歸，「激濃巧克力奶油流心」濃郁更升級，巧克力控每年就等這波。

迷你吉拿棒太邪惡！日本麥當勞「迷你巧克力爆漿吉拿棒」超人氣回歸，「激濃巧克力奶油流心」濃郁更升級，巧克力控每年就等這波。
新莊社團瘋傳！新莊中港大排光雕「炫彩鯨魚、星空運河」美出新高度，百萬盞LED燈點亮新莊最美夜景。

新莊社團瘋傳！新莊中港大排光雕「炫彩鯨魚、星空運河」美出新高度，百萬盞LED燈點亮新莊最美夜景。
雲林縣虎尾鎮【雲林美食】後院houyuan，隱藏在巷弄中的老屋咖啡廳 | 特色酒吧餐酒館 | 約會甜點下午茶 | 虎尾美食推薦

雲林縣虎尾鎮【雲林美食】後院houyuan，隱藏在巷弄中的老屋咖啡廳 | 特色酒吧餐酒館 | 約會甜點下午茶 | 虎尾美食推薦
血糖飆升也吃爆！金帛手製Ｘ阿華田「麥芽可可雪糕捲」領軍3款聯名甜點，幸福爆棚「草莓蛋糕+麥芽可可雪糕」螞蟻人會愛。

血糖飆升也吃爆！金帛手製Ｘ阿華田「麥芽可可雪糕捲」領軍3款聯名甜點，幸福爆棚「草莓蛋糕+麥芽可可雪糕」螞蟻人會愛。
花店斜槓打造白色情人節新品，花店打造巧克力品牌「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」推玫瑰造型巧克力。

花店斜槓打造白色情人節新品，花店打造巧克力品牌「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」推玫瑰造型巧克力。
morechevron_right
延伸閱讀
汐止櫻花也要拍！夜櫻點燈 櫻花市集30天快閃，汐止人賞櫻耍浪漫。
 編輯 鄭雅之
史努比粉絲快衝！Afternoon Tea Living 推「PEANUTS」聯名周邊， 10款經典表情躍上生活小物。
 特派員 Trish
三重人的花海夜景！10萬盆花海 光雕秀衝鴨鴨公園，不要再去耶誕城被擠。
 編輯 鄭雅之
推薦商品
keyboard_arrow_up