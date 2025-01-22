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汐止櫻花也要拍！夜櫻點燈 櫻花市集30天快閃，汐止人賞櫻耍浪漫。

2025年菜外帶 櫻花 汐止 賞花 more
2025-01-22 11:35:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北市政府、汐止區公所
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

汐止櫻花大道開花了！對於汐止人而言，文化里康誥坑溪櫻花綻放的時刻，就是汐止最美的後花園。今年2025汐止康誥坑溪櫻花季已經正式開跑，粉嫩櫻花花海吸引大量遊客前來一睹專屬於汐止的櫻花大道。種植近200株山櫻花的浪漫步道，白天櫻花隨微風搖曳，溪水潺潺令人心曠神怡；夜晚五點燈光亮起後浪漫加倍，過年走春不妨到此踏青。

▲▼新北櫻花景點推薦：2025汐止康誥坑溪文化櫻花季  / WalkerLand窩客島整理提供 
汐止康誥坑溪櫻花季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



於上週末正式登場的「2025汐止康誥坑溪文化櫻花季」，每晚五點半至晚間十一點都會點燈，就算是平日下班後也能到此在夜櫻下浪漫散步。1/24 晚間七點在文化籃球場規劃表演舞台活動，號召里民前去熱鬧一番。此外，想帶些當地特色回家別錯過 1/24、1/25、2/8、2/15農夫市集，精選當地農產品等你發掘。
汐止康誥坑溪櫻花季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲▼汐止康誥坑溪文化櫻花季晚間五點半後浪漫點燈  / WalkerLand窩客島整理提供 
汐止康誥坑溪櫻花季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

目前現場開花約一、兩成，預計到了春節過年連假就能看見5成以上的櫻花綻放，但實際情況還是要依天氣而定。而攝影愛好者可以參加攝影比賽，捕捉櫻花與在地元素的完美結合。最大獎有機會拿下10,000元農會提貨券。對於汐止居民和遊客來說，這是一場結合自然美景、文化體驗與地方特色的年度盛事。

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汐止康誥坑溪櫻花季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲▼汐止康誥坑溪文化櫻花季規劃農夫市集  / WalkerLand窩客島整理提供 
汐止康誥坑溪櫻花季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


 

2025汐止康誥坑溪文化櫻花季

​活動期間：114/1/18～114/2/16
地點：汐止文化里康誥坑溪櫻花大道
 

2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 舞臺主活動

時間：114/1/24(五) 19:00
地點：汐止區文化籃球場(康誥坑溪旁櫻花步道旁)

2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 溪澗夜櫻

點燈時間：每天17:30~23:00

2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 攝影比賽

日期：1/18~2/12 18:00截止
比賽內容：拍攝114年文化櫻花季照片，搭配廟宇、農夫市集或康誥坑溪等在地元素，最佳人氣獎、專業評審獎，最高10,000元農會提貨券，活動辦法請詳閱官網資訊。

2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 農夫市集

日期：1/24、1/25、2/8、2/15
地點：文化市民活動中心前
 

2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 交通資訊

1、火車：汐科站北站下車，步行約500公尺即可到達。
2、公車：589、605、675、678、823、907、951、1031、F901、F915、藍15等。
3、開車：從中山高下汐止交流道接大同路，轉南興街直行至新台五路即可；北二高下新台五路交流道往基隆方向，至南興路口即可到達。

 

 

 

 

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