汐止櫻花大道開花了！對於汐止人而言，文化里康誥坑溪櫻花綻放的時刻，就是汐止最美的後花園。今年2025汐止康誥坑溪櫻花季已經正式開跑，粉嫩櫻花花海吸引大量遊客前來一睹專屬於汐止的櫻花大道。種植近200株山櫻花的浪漫步道，白天櫻花隨微風搖曳，溪水潺潺令人心曠神怡；夜晚五點燈光亮起後浪漫加倍，過年走春不妨到此踏青。



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2025汐止康誥坑溪文化櫻花季

​活動期間：114/1/18～114/2/16

地點：汐止文化里康誥坑溪櫻花大道



2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 舞臺主活動

時間：114/1/24(五) 19:00

地點：汐止區文化籃球場(康誥坑溪旁櫻花步道旁)

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2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 溪澗夜櫻

點燈時間：每天17:30~23:00

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2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 攝影比賽

日期：1/18~2/12 18:00截止

比賽內容：拍攝114年文化櫻花季照片，搭配廟宇、農夫市集或康誥坑溪等在地元素，最佳人氣獎、專業評審獎，最高10,000元農會提貨券，活動辦法請詳閱官網資訊。

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2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 農夫市集

日期：1/24、1/25、2/8、2/15

地點：文化市民活動中心前



2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 交通資訊

1、火車：汐科站北站下車，步行約500公尺即可到達。

2、公車：589、605、675、678、823、907、951、1031、F901、F915、藍15等。

3、開車：從中山高下汐止交流道接大同路，轉南興街直行至新台五路即可；北二高下新台五路交流道往基隆方向，至南興路口即可到達。