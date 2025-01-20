台北人的冬天就是這麼浪漫！隨著低溫來襲，整座城市宛如被白梅與粉梅的幽香輕輕擁抱。從士林官邸、陽明公園、北投奇岩三號公園，到隱身在台北車站旁的逸仙公園等12處，處處都有梅花爭奇鬥艷，綻放最美的冬日景色。不僅如此，這些賞梅景點大多位於捷運沿線，交通便利，讓人隨時都能輕鬆展開一場夢幻的賞梅小旅行。



▲▼過年走春台北賞梅花秘境12個推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



士林賞梅秘境推薦

作為士林人後花園的「士林官邸」，靠中山北路側與玫瑰園內有約250株白梅，目前花開約六成，過年期間前往賞梅也很可以。而同樣位於士林的「志成公園」中式庭園風格的設計再加上約29株白梅點綴，隨手拍都能拍出猶如穿越的美照。



▲過年走春士林賞梅花推薦：士林官邸、志成公園/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



陽明山、北投也有滿滿梅花拍

一年四季都有各種花草盛開的陽明山，在冬天更是少不了白梅的點綴，花卉愛好者的天堂的花卉試驗中心與陽明公園，可以同時欣賞到梅、櫻、茶花交相輝映，登山踏青之餘還可一覽火山地貌的獨特美景。北投人不想說的賞梅秘境，首推北投奇岩四號公園的「雪白隧道」，奇岩捷運站步行不到十分鐘就能抵達，絕對值得一訪。奇岩三號公園中崙仔溝畔橋旁亦有老梅樹盛開中，週末就去踏青。



▲過年走春北投、陽明山賞梅花/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



搭捷運就能到的台北賞梅推薦

捷運出站後步行就能到的台北公園也紛紛成為賞梅熱點。首推行天宮周邊榮星花園的29株老梅樹已開八成，荷花池畔的景色仿若仙境；而民生公園則以16株白梅點綴廣大草皮，帶來視覺與心靈的雙重享受。若想體驗中國庭園的古典氛圍，逸仙公園以江南造景搭配白梅與粉梅，展現出濃厚的文化氣息，也是市中心難得的清幽之地。



▲▼過年走春台北賞梅花搭捷運、步行就能到/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



台北賞梅推薦清單

南港公園的生態步道與兒童遊戲場則吸引許多親子來訪，園內12株白梅雖然目前只開花約四成，但已是南港人踏青的熱門據點。中正紀念堂內的雲漢池更因白梅盛開成為最新亮點，從愛國東路大孝門進入左轉直走，即可發現這片雪白花海，吸引大量遊客駐足觀賞。此外，擁有廣大草皮的松山區民生公園也種植約16株白梅，也在近日陸續綻放，邀請大家到梅花樹下野餐。▲▼過年走春台北人搭捷運賞梅花推薦：南港公園、中正紀念堂/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

士林官邸

士林志成公園

陽明山 花卉試驗中心

陽明山 陽明公園

北投奇岩三號公園中崙仔溝畔橋旁

北投奇岩4號公園

松山民生公園

中山區榮星花園公園

萬華青年公園民間劇場前

逸仙公園

南港公園

中正紀念堂 雲漢池旁