寒舍集團旅展住宿33折起！礁溪寒沐4人房現省3萬多元、喜來登雙人下午茶800元限量50組

寒舍集團線上旅展祭出住宿33折、餐券最低37折優惠。礁溪寒沐4人房現省34,713元，喜來登雙人下午茶800元。資深編輯李維唐提醒，住宿券與餐券購買期限不同，搶優惠前應先確認使用條件。

2026台灣國際旅展還沒正式登場，寒舍集團就搶先祭出住宿33折、餐券最低37折優惠，想安排礁溪泡湯、台北飯店度假，或是約朋友吃一頓飯店Buffet，現在就能提前把優惠買起來。寒舍集團線上旅展自10月2日開跑，一口氣集結台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店，推出17項旅展限定折扣。其中礁溪寒沐4人家庭連通房優惠價16,800元，較原價省下34,713元，台北喜來登十二廚雙人自助下午茶更只要800元，讓今年想吃好、住好又不想花太多預算的旅客，多了不少可以提前安排的選擇。

▲陽光透著大片落地窗撒落進來，採光極佳，躺在觸感極致軟綿的羽絨大床上度假簡直太療癒，拿兩張寒舍集團聯合住宿券就能假日入住台北寒舍艾美酒店豪華客房，隔天還能享用探索廚房的澎湃早餐。圖／寒舍集團提供；窩客島整理



寒舍集團線上旅展17項優惠開賣，住宿券33折起、餐券最低37折

今年寒舍集團以「藝起寒舍・饗宿生活」為主題，把飯店住宿、人氣自助餐與礁溪溫泉湯屋通通納入旅展優惠。對平常喜歡安排飯店小旅行的人來說，不一定要等到11月6日台灣國際旅展正式開幕，10月2日起就能在線上挑選適合自己的住宿券與餐券，提前規劃接下來的假期。

這次線上旅展活動一路延續至11月30日，不過住宿券與餐券的購買期限不同，住宿券只販售至11月15日，餐券則開放購買至11月30日。想安排年底飯店住宿或秋冬溫泉旅行，可以先比較各項票券內容，再決定要選擇台北市區飯店，還是到礁溪安排一趟泡湯假期。

寒舍集團聯合住宿券跨館使用，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐都能選

這次住宿優惠中，值得留意的就是「寒舍集團聯合住宿券」。對於還沒決定旅行地點，卻想先把飯店優惠買下來的人來說，聯合住宿券提供跨飯店選擇，能依照不同館別的使用條件，安排適合自己的住宿行程。使用1張聯合住宿券，就能享有雙人平日入住台北喜來登大飯店「舒適客房」1晚。若想換個住宿環境，也能依照所需券數選擇台北寒舍艾美酒店、寒居酒店或礁溪寒沐酒店。其中使用2張聯合住宿券，還可於假日入住台北寒舍艾美酒店「豪華客房」1晚，並包含隔日探索廚房雙人早餐。

這種跨館使用方式，讓旅客能依照自己的假期需求選擇住宿地點。想留在台北享受飯店設施，可以考慮市區飯店，若想把假期留給溫泉與休息時間，也能將礁溪寒沐列入規劃，不必在購買前就把每一趟旅行的地點全部決定好。

喜來登十二廚下午茶37折只要800元，雙人Buffet限量50組

喜歡飯店自助餐的人，這次最值得留意的優惠之一，就是台北喜來登大飯店「十二廚平日雙人自助下午茶券」。寒舍集團預計在11月6日推出限量50組優惠，原價2,178元的雙人下午茶餐券，旅展價只要800元，相當於37折，直接省下1,378元。

換算下來，2人平均每人只要400元，就能安排一場飯店自助下午茶。對於想和朋友聚餐、情侶約會，或是平日下午想找個地方慢慢享用美食的人來說，這次的雙人優惠確實相當有吸引力。不過要特別留意，這項37折優惠並非10月2日就開賣，而是11月6日才正式推出，而且只有50組。想鎖定十二廚下午茶的人，記得將開賣日期記下來，以免錯過這波限量餐券。

▲滿滿一桌超澎湃海鮮陣容太犯規，現切厚實多汁的爐烤牛排、焗烤龍蝦、鮮甜紅蝦與黑海貽貝堆成小山，還有起司輪義大利麵與香濃湯品，台北喜來登十二廚雙人下午茶券祭出37折優惠只要800元，吃到飽控絕對要準時開搶。圖／寒舍集團提供；窩客島整理

寒舍艾美探索廚房雙人餐券4,100元，飯店Buffet一次省1,136元

除了喜來登十二廚，台北寒舍艾美酒店的「探索廚房」也加入這次旅展優惠。推出「探索廚房平日雙人自助餐券」，原價5,236元，旅展優惠價4,100元，雙人同行直接省下1,136元。如果平常就喜歡安排飯店Buffet聚餐，或是想找個機會與家人、朋友一起吃頓大餐，這張雙人餐券也能列入比較清單。以2人平均計算，每人為2,050元，適合想把預算留給飯店餐飲體驗，又希望能比原價省下一筆的人。與十二廚限量37折下午茶相比，探索廚房主打的是雙人自助餐優惠，兩者餐期與價格不同，選購前可以依照聚餐時間及預算決定。

礁溪寒沐家庭連通房33折，27坪4人住宿16,800元現省34,713元

想帶全家人一起去礁溪泡湯，這次礁溪寒沐酒店的家庭住宿優惠相當值得注意。主打「語木居加迎曦閣一泊一食家庭連通房平日及小旺日4人住宿券」，提供27坪雙房格局，原價51,513元，旅展優惠價16,800元，相當於33折，直接省下34,713元。對於帶小朋友出遊，或是希望一家4口能住在相連空間的旅客來說，連通房的優點就是能兼顧同行家人的互動與各自休息的需求。27坪雙房格局也讓這趟溫泉假期，不必只侷限在一般雙人房的住宿安排。以4人平均分攤住宿費用計算，每人約4,200元，就能安排礁溪寒沐一泊一食的家庭住宿。若原本就有安排家庭旅遊的計畫，這次33折優惠可以作為比較飯店住宿預算的參考。

礁溪寒沐乘風居雙人住宿36折，房內獨立湯池一泊二食9,500元

如果不想安排多人家庭旅行，只想和另一半到礁溪住一晚、好好泡個溫泉，礁溪寒沐的「乘風居」也有推出雙人住宿優惠。這次主打客房內備有獨立溫泉湯池，旅客不必特別離開房間，就能在自己的住宿空間享受泡湯時間。

乘風居平日及小旺日雙人住宿券提供兩種方案，一泊一食原價22,869元，優惠價8,200元，相當於36折，省下14,669元。一泊二食則從原價26,345元降至9,500元，同樣約36折，省下16,845元。兩種方案價差1,300元，對於想把用餐與住宿一起安排好的人來說，可以直接比較一泊一食與一泊二食的內容。若希望這趟旅行以飯店休息、泡湯及用餐為主，一泊二食方案就提供另一種選擇，讓旅客不必另外規劃所有餐食。

礁溪寒沐映之湯雙人泡湯2,500元，MU TABLE午餐加會館使用券68折

沒有打算在礁溪過夜，也能透過這次旅展安排一趟溫泉小旅行。礁溪寒沐推出「映之湯湯屋居平日雙人券」，原價2,700元，旅展優惠價2,500元，適合想單純安排雙人泡湯行程，又不需要另外購買住宿券的旅客。如果想把泡湯旅行延伸成飯店美食與休閒體驗，館內「MU TABLE平日雙人自助午餐加會館使用券」也是這次的優惠項目。原價4,096元，旅展價2,800元，相當於68折，省下1,296元。

這張票券結合雙人自助午餐與會館使用，讓旅客可以在享用飯店餐點之餘，同時安排館內休閒設施的使用時間。相較單純購買湯屋券，更適合想在飯店停留較長時間、把用餐與休息安排在同一天的人。

台灣國際旅展11月6日登場，寒舍集團現場加碼買10送1

2026台灣國際旅展將於11月6日至11月9日在南港展覽館1館登場。寒舍集團除了提前推出線上旅展，也將在實體展覽期間接力推出限定優惠，現場攤位位於4樓M2103。這次現場最值得留意的活動，就是指定商品同品項買10送1。優惠適用於「寒舍集團聯合住宿券」、「礁溪寒沐映之湯平日雙人券」以及「礁溪寒沐乘風居一泊一食平日及小旺日雙人住宿券」。

如果原本就有大量購買住宿券或湯屋券的需求，便可以比較線上旅展與實體旅展的優惠方式，再決定購買時間。現場也將推出其他參展限定商品與好禮，不過詳細品項與贈品內容，仍須依寒舍集團後續公布資訊為準。

寒舍集團旅展會員早鳥優惠，滿2,500元再送250元餐飲抵用金

寒舍集團這次也針對會員推出早鳥優惠。10月2日至10月4日期間加入會員，前500名符合資格者，單筆消費滿2,500元並輸入優惠代碼「2026ITF」，即可獲得250元「寒舍生活APP餐飲抵用金」。這項會員活動的時間較短，而且設有前500名的數量限制，並不是整個線上旅展期間都能領取。對於想參加後續優惠活動的旅客，購買前也可以先確認寒舍生活APP的會員資訊與票券管理方式。線上購買完成後，電子票券會直接存入APP帳戶，可以透過「線上購物」中的「生活券匣」，或是「會員」中的「我的票匣」進入「寒舍生活券」查看，方便後續安排住宿與餐飲使用。

▲充滿日式質感的溫潤木質調空間，房內直接配有專屬獨立溫泉湯池，泡完湯再躺在沙發上遠眺宜蘭美景，礁溪寒沐乘風居一泊二食方案下殺36折只要9,500元，直接把秋冬最放鬆的溫泉假期輕鬆帶回家。圖／寒舍集團提供；窩客島整理







寒舍集團旅展優惠條列

線上旅展活動時間：2026年10月2日（五）10:00 至 11月30日（一）23:59

票券購買期限：

全館住宿券：即日起至 11月15日（日）止

全館餐券：即日起至 11月30日（一）止

購買平台與方式：

官方線上購物平台與「寒舍生活 App」平台

付款僅接受網路線上刷卡（Visa、Master、JCB）

電子票券購買後立即存入 App 帳戶即可使用

實體旅展資訊：2026年11月6日至9日於台北南港展覽館1館4樓登場，寒舍集團攤位編號 M2103

線上旅展亮點與專屬優惠

寒舍會員早鳥搶購（10/2–10/4）：前 500 名單筆消費滿 2,500 元並輸入「2026ITF」，即可獲得 250 元「寒舍生活 APP 餐飲抵用金」。

開展限量爆款（11/6 當天）：台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶券」祭出 37 折，特價 800 元（原價 2,178 元），限量 50 組。

住宿優惠方案

寒舍集團聯合住宿券：可彈性入住台北喜來登大飯店「舒適客房」（持一張）、台北寒舍艾美酒店、寒居酒店及礁溪寒沐酒店，最低 33 折起。

礁溪寒沐酒店（家庭出遊）：

「語木居+迎曦閣 一泊一食家庭連通房平日/小旺日四人住宿券」：33 折優惠價 16,800 元（原價 51,513 元）。

礁溪寒沐酒店（雙人度假）：

「乘風居平日/小旺日雙人住宿券（一泊一食）」：36 折優惠價 8,200 元（原價 22,869 元）。

「乘風居平日/小旺日雙人住宿券（一泊二食）」：36 折優惠價 9,500 元（原價 26,345 元）。

「映之湯（湯屋居）平日雙人券」：優惠價 2,500 元（原價 2,700 元）。

餐飲與休閒體驗優惠

台北喜來登大飯店：「十二廚平日雙人自助下午茶券」37 折 800 元（原價 2,178 元，11/6 限量 50 組）。

台北寒舍艾美酒店：「探索廚房平日雙人自助餐券」優惠價 4,100 元（原價 5,236 元，現省 1,136 元）。

礁溪寒沐酒店：「MU TABLE 平日雙人自助午餐+會館使用券」68 折優惠價 2,800 元（原價 4,096 元）。

實體旅展現場限定加碼（11/6–11/9）

現場買 10 送 1：於南港展覽館 M2103 展位購買以下任一指定商品，即享同品項買 10 送 1 優惠：

寒舍集團聯合住宿券 礁溪寒沐映之湯平日雙人券 礁溪寒沐乘風居一泊一食平日/小旺日雙人住宿券

搶完寒舍集團的超值餐券後，還想看看其他星級飯店品牌最近推出了哪些令人驚艷的秋季聯名限定菜單嗎？

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