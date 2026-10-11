線上旅展開搶！台北亞都麗緻景隅套房下殺21折、天香樓買十送一，滿額再送千元抵用券

年度最受矚目的2026麗緻餐旅集團ITF線上旅展登場！台北亞都麗緻景隅套房祭出21折優惠，天香樓經典套餐更推出買十送一。資深編輯 李維唐 表示：「這次線上旅展涵蓋奢華住宿、米其林星級美饌與山林泡湯，滿額還送現金抵用券，是規劃全年高品質休閒行程的最佳時機。」

2026旅展飯店優惠準備開搶！麗緻餐旅集團ITF線上旅展將於10月16日登場，這次最吸睛的優惠就是台北亞都麗緻大飯店17坪景隅套房下殺21折，雙人入住一晚只要6,999元，還附贈隔日雙人早餐。想吃米其林美食也有好康，天香樓經典套餐券推出買10送1優惠，最低67折，烏來璞石麗緻溫泉會館則有10張7,700元的大眾湯券。這次集團共推出15種商品券，單筆消費滿15,000元再送1,000元現金抵用券，無論想安排台北飯店小旅行、吃頓精緻大餐，或是提前準備秋冬泡湯行程，都能趁這波旅展先把優惠收進口袋。

▲招牌東坡肉慢火燉煮到醬香透亮，入口即化，再配上一旁熱騰騰的白飯與香氣四溢的特色名菜，這套經典餐點絕對是饕客不可錯過的極致滋味。圖／天香樓提供；窩客島整理



亞都麗緻住宿21折！17坪景隅套房6,999元含雙人早餐

想找個週末在台北住一晚，享受不用趕行程的放鬆時光，這次亞都麗緻推出的景隅套房住宿券相當值得注意。原價32,714元的景隅套房，旅展期間只要6,999元，相當於21折優惠，包含雙人入住一晚與隔日2份早餐。17坪的寬敞空間搭配三面落地窗，讓自然光線從不同角度灑進房間，白天可以在房內放慢步調，晚上則能好好享受飯店住宿的悠閒氛圍。

除了景隅套房，想安排兩次台北小旅行的人，也能考慮7,998元的「輕鬆入住」住宿組合。原價29,568元的方案，旅展下殺28折，包含卓越客房雙人住宿一晚，以及免費升等豪華客房的雙人住宿一晚，兩晚還能分開使用。不必一次請假住兩晚，想挑不同時間安排住宿也更有彈性，不過此方案的早餐需另外加購。

▲超寬敞的17坪套房擁有極佳採光與溫馨木質調，躺在軟綿綿的大床上看著窗外景致，旁邊還有奢華大浴缸可以舒服泡澡，給自己來一場完美的城市度假。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

亞都麗緻一泊二食34折！11,800元住飯店還能吃米其林餐廳

如果住飯店最期待的就是吃一頓好料，亞都麗緻這次也推出「緻饌雅宴」一泊二食住宿券。原價34,210元的雙人住宿餐飲組合，旅展優惠價11,800元，相當於34折，包含卓越客房雙人住宿一晚、隔日雙人早餐，入住期間還能從3種餐飲方案中挑選喜歡的美食。

餐飲選擇包括巴黎廳1930X高山英紀套餐兩客、天香樓套餐兩客，或巴賽麗廳8,800元餐飲抵用券。喜歡精緻法式料理，可以安排巴黎廳用餐，偏愛杭州經典菜色，也能選擇天香樓。對於想在飯店待上一整天的人來說，白天入住休息，晚上直接在館內享用晚餐，隔天睡醒再吃早餐，不必另外奔波找餐廳，就能把住宿與美食安排在同一趟旅程。

▲夜幕低垂時氣派的典雅建築點亮溫暖燈光，搭配門口的復古老爺車，散發出濃厚又迷人的古典復古質感。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



米其林一星天香樓餐券67折！買10送1再送嚴選茗茶

米其林美食控也能趁旅展提前囤餐券。台北亞都麗緻大飯店旗下米其林一星餐廳「天香樓」，這次推出「天香經典」套餐券，單張優惠價3,680元，相當於73折，買10張再送1張的組合則是36,800元，共可取得11張餐券，優惠達67折。

天香樓以杭州菜聞名，經典套餐可以吃到「宋嫂魚圓羹」與「花雕罐香東坡肉」等招牌菜色。宋嫂魚圓羹展現杭州菜講究的細緻湯羹工夫，花雕罐香東坡肉則以酒香與濃郁肉香呈現傳統杭幫菜特色，套餐還加贈價值880元另加服務費的天香樓嚴選茗茶一杯，讓整套餐點從主菜到茶飲都更完整。

這張餐券還有另一種用法，平日午餐時段可憑單張餐券，兌換兩客「蘇堤尋味套餐」。想和另一半吃頓精緻午餐，或是約朋友品嚐杭州菜，不一定要使用原本的單人經典套餐，餐券使用方式更有彈性。



天香樓2027年菜提前買！8,800元起把米其林功夫菜帶回家

除了餐廳內用，天香樓也把2027年農曆春節年菜納入旅展優惠。適合6人享用的「杭風美饌年菜提貨券」，旅展優惠價8,800元，內容包含6道天香精緻前菜、神仙老鴨湯與東坡肉。神仙老鴨湯搭配薺菜餛飩及手工魚圓，將老鴨湯的醇厚滋味與食材鮮味融合，東坡肉則呈現琥珀般的醬色與花雕酒香，適合想在家享用傳統杭州菜的家庭。

如果過年圍爐想吃得更豐盛，還有16,800元的「天香團圓年菜提貨券」，除了神仙老鴨湯、東坡肉，更加入玫瑰露金磚油雞、麒麟蒸龍虎斑、上湯焗海大蝦、臘味蘿蔔糕與紅豆鬆糕等菜色。從冷盤、熱菜到甜點都有安排，讓一家人不必忙著準備多道年菜，也能在家享用一桌完整的團圓料理。年菜提貨日期為2027年2月2日至2月5日，時間為11點至15點。

▲滿滿一桌星級年菜包含珍饈鮮魚、濃郁雞湯與豐盛海鮮，在家也能輕鬆擺滿道地大餐，圍爐時刻享受最頂級的團圓佳餚。圖／天香樓提供；窩客島整理

巴賽麗廳下午茶買5送1！平均666元吃法式薄餅或精選早餐

喜歡法式下午茶的人，這次可以把巴賽麗廳的優惠一起列入清單。曾獲法國外交部特選美食餐廳肯定的「La Brasserie巴賽麗廳」，推出早餐與下午茶通用券買5送1，整組優惠價4,000元，共可取得6張餐券，平均每張約666元。

餐券可以選擇精選早餐，也能兌換法式薄餅下午茶套餐，提供阿爾薩斯薄餅、布列塔尼蕎麥煎餅及法式甜薄餅3種選擇。喜歡鹹食可以考慮薄脆的阿爾薩斯薄餅，偏愛法式甜點則能選擇甜薄餅。平日想約朋友喝下午茶，或是替自己安排一頓悠閒早餐，都能依照當天心情選擇。

烏來璞石麗緻泡湯券10張7,700元！秋冬泡溫泉還能欣賞山景

天氣逐漸轉涼，想往山裡跑、泡個溫泉放鬆一下，烏來璞石麗緻溫泉會館也推出秋冬泡湯優惠。不過要特別注意，烏來璞石麗緻的線上旅展販售時間與台北亞都麗緻不同，限定11月1日至11月11日開賣。

這次最適合喜歡泡溫泉的人，就是10張7,700元的大眾湯券，平均每張770元。大眾湯採半露天浴池設計，泡湯時可以欣賞周圍自然山景，讓溫泉不只是泡熱水，也能享受遠離城市的山林氛圍。若平常就有固定泡湯習慣，也可以選擇23,100元的30張大眾湯券組合，另外再送3張，共可取得33張。

想保有私人空間，則有5張7,500元的私人湯屋券，平均每張1,500元，每次使用時間為1.5小時。另外也推出10張16,800元再送2張的方案，適合想提前準備多次泡湯行程的人。

烏來泡湯下午茶一次享受！12,450元起包辦溫泉與雙人美食

不想只是泡完溫泉就回家，烏來璞石麗緻還推出結合餐飲的泡湯組合。私人湯屋搭配雙人下午茶的5組套券，旅展價13,600元，內容包含5次私人湯屋使用與5套雙人下午茶，另外再送2張大眾湯券。

喜歡吃正餐的人，也能選擇12,450元的私人湯屋搭配季節輕食套餐組合，包含5次私人湯屋使用與5組雙人季節輕食套餐，同樣加贈2張大眾湯券。無論是情侶安排烏來半日約會，還是朋友想找時間一起放鬆，都能把泡湯與用餐安排在同一次行程。不過私人湯屋採現場候位制，使用時間限1.5小時，下午茶及季節輕食則需要提前預訂。

如果想直接住在烏來山林裡，還有9,998元的悅景客房住宿券組合，包含2張住宿券，每次住宿提供雙人早餐，每人也能免費使用大眾湯一次，適合把泡湯行程延長成兩次住宿旅行。

▲浸泡在暖呼呼的溫泉水裡，眼前就是一片綠意盎然的山光水色與清澈溪流，疲憊感瞬間一掃而空。圖／烏來璞石麗緻溫泉會館提供；窩客島整理



麗緻餐旅集團旅展滿15,000元送1,000元！住宿餐券一起買更划算

這次線上旅展除了住宿、餐飲與泡湯優惠，還推出滿額贈送現金抵用券活動。單筆購買旅展商品滿15,000元，就能獲得1,000元全館現金抵用券，滿30,000元送2,000元，滿45,000元送3,000元，滿60,000元則送4,000元，回饋金額依單筆訂單累計，不設上限。

現金抵用券可用於飯店住宿、餐廳、麗緻坊及烏來璞石麗緻溫泉會館，但不適用百貨通路，使用期限至2027年9月30日。每張抵用券面額為500元，將於旅展結束後一個月內依訂購資料以掛號寄出。需要注意的是，滿額金額只能以單筆訂單計算，不能將不同訂單或不同訂購人的消費合併累計，想一次購買多種票券的人，可以先確認商品與金額再結帳。

2026麗緻餐旅集團ITF線上旅展時間與訂購方式

麗緻餐旅集團這次線上旅展分為兩個販售檔期，台北亞都麗緻大飯店從10月16日開賣至11月15日，烏來璞石麗緻溫泉會館則是11月1日至11月11日限定販售。想買景隅套房21折住宿券、天香樓餐券或巴賽麗廳下午茶券，可以先鎖定台北亞都麗緻檔期；想買烏來泡湯券，則要留意11月初的販售時間。

購買前也要注意，部分住宿券在週末、連續假日及特殊活動期間可能需要加價，餐券遇到客座主廚、美食活動或特殊節日，也可能需要依券面價格補足差額。餐廳建議提前預訂並告知使用旅展餐券，實際使用規範依飯店官方公告為準。

▲佇立於山林水畔邊的建築，夜晚投射出溫暖燈光，倒映在清澈水池上交織成絕美夜景，給人無比放鬆的度假感。圖／烏來璞石麗緻溫泉會館提供；窩客島整理









2026麗緻餐旅集團ITF線上旅展

線上訂購期間：

台北亞都麗緻大飯店：2026年10月16日至2026年11月15日

烏來璞石麗緻溫泉會館：2026年11月1日至2026年11月11日

滿額加碼禮：旅展期間單筆消費滿15,000元，即贈送全館現金抵用券1,000元（面額500元兩張，滿30,000元送2,000元，依此類推不設上限，使用期限至2027年9月30日）。

台北亞都麗緻大飯店－餐券與年菜商品

巴賽麗廳「單人早餐／下午茶通用券」（買五送一）

特價：4,000元／發套出券6張（原價5,280元，75折，平均每張約666元）

內容：可享精選早餐乙客或法式薄餅下午茶套餐三選一（阿爾薩斯薄餅／布列塔尼傳統蕎麥煎餅／法式甜薄餅）。

天香樓「天香經典套餐券」

單張特價：3,680元（原價5,016元，73折）

|買十送一優惠：36,800元／發套出券11張（原價55,176元，67折）

內容：

憑券可享天香經典套餐乙客（含「宋嫂魚圓羹」、「花雕罐香東坡肉」等），加贈天香樓嚴選茗茶乙杯。

平日午間用餐亦可選擇兌換兩客「蘇堤尋味套餐」。

天香樓「杭風美饌年菜提貨券」（外帶六人份）

特價：8,800元（原價9,850元，89折）

內容：含天香精緻前菜六品、神仙老鴨湯（含薺菜餛飩與手工魚圓）、東坡肉六人份。

天香樓「天香團圓年菜提貨券」（外帶六人份）

特價：16,800元（原價19,800元，84折）

內容：含天香前菜六品、神仙老鴨湯、上湯焗海大蝦、玫瑰露金磚油雞、東坡肉六人份、麒麟蒸龍虎斑、臘味蘿蔔糕、紅豆鬆糕。

提貨時間：2027年2月2日至2月5日 11:00-15:00。

台北亞都麗緻大飯店－住宿券商品

「奢華享受－景隅套房」住宿券

特價：6,999元（原價32,714元，21折）

內容：雙人入住17坪景隅套房乙晚，含翌日巴賽麗廳早餐兩份。

「輕鬆入住－卓越客房＋豪華客房」住宿組合券

特價：7,998元（原價29,568元，28折）

內容：內含卓越客房雙人入住乙晚，與免費升等豪華客房雙人入住乙晚（兩張住宿券可分開使用）。

「緻饌雅宴．一泊二食－卓越客房」住宿券

特價：11,800元（原價34,210元，34折）

內容：雙人入住卓越客房乙晚（平日入住可享免費升等），含翌日早餐兩份及美饌三選一（巴黎廳1930 x 高山英紀套餐兩客／天香樓套餐兩客／巴賽麗廳8,800元餐飲抵用券）。

烏來璞石麗緻溫泉會館－泡湯與住宿商品（適用日期至2027年12月30日）

「悅景客房住宿券」：9,998元／套（含住宿券兩張，含早餐兩客，每人可免費使用大眾湯乙次）。

「大眾湯券（10張／套）」：7,700元／套。

「大眾湯券（30張／套）」：23,100元／套，加贈大眾湯券3張（贈券效期至2027年6月30日）。

「私人湯屋券（5張／套）」：7,500元／套（限時1.5小時）。

「私人湯屋券（10張／套）」：16,800元／套，加贈私人湯屋券2張（贈券效期至2027年6月30日，限時1.5小時）。

「私人湯屋券1張＋雙人下午茶1套（5組／套）」：13,600元／套，加贈大眾湯券2張。

「私人湯屋券1張＋季節輕食套餐2客（5組／套）」：12,450元／套，加贈大眾湯券2張。





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