誠品行旅年度最低4折開搶！1,250元吃整隻波士頓龍蝦、5,900元住大巨蛋旁飯店再送千元券

誠品行旅年度套券最低4折起，1,250元就能兌換整隻波士頓龍蝦。資深編輯李維唐指出，餐飲與住宿彈性搭配是本次優惠重點，購買前應先確認兌換條件。

誠品行旅住宿優惠最低4折起，想吃龍蝦大餐、安排約會聚餐，或是在台北大巨蛋附近住一晚，現在都能先把優惠買起來！誠品行旅自10月6日起推出「悠遊旅誠」雙饗套券，集結餐飲與住宿兩大優惠，其中「饗樂套券」平均每張1,250元，平日一張就能兌換整隻蒜蓉清蒸波士頓龍蝦，另一款「饗住套券」則主打每晚5,900元入住雅緻客房，年度住房優惠最低4折起。這次還有誠品線上獨家限量100份的迷你套券，以及一次購買兩套加贈1,000元抵用券，想趁年底安排聚餐、約會或提前規劃明年旅行，都能依照需求挑選。



▲購買饗住套券單張加價5,000元，就能直接開箱寬敞優雅的行政套房，沉浸在質感皮革椅與溫潤木質調交織的靜奢空間裡，於週間享受極致舒心的台北微旅行。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

▲只要拿單張饗住套券再加價2,500元，就能在週日至週四輕鬆入住經典客房，享受被柔和陽光與透光紗簾包圍的充沛採光，讓寬闊的大床帶走所有疲憊。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

誠品行旅饗樂套券1,250元吃龍蝦，3間餐廳美食自由選

想吃一頓有儀式感的晚餐，不一定要等到生日或紀念日。誠品行旅這次推出的「饗樂套券」，每套10張售價12,500元，換算每張1,250元，可以依照不同餐廳與房型搭配使用。對於平常喜歡約會聚餐、偶爾想犒賞自己吃頓好料的人來說，不必每次都選擇同一家餐廳，一套票券就能安排不同的美食行程。

其中最吸引人的，就是飯店1樓義大利餐廳The Chapter，平日只要使用1張套券，就能兌換原價1,705元的「饗樂套餐」，也能直接選擇整隻蒜蓉清蒸波士頓龍蝦。從平常的義大利料理聚餐，到想好好享用一整隻龍蝦的特別日子，都能依照當天的心情決定。尤其是喜歡海鮮的人，光是想到整隻龍蝦端上餐桌，就很適合安排一場期待已久的約會晚餐。



誠品行旅In Between歐陸料理，聚聚樓4人合菜也能兌換

如果想把聚餐安排得更有變化，「饗樂套券」也能跨餐廳使用。飯店2樓的In Between之間餐廳，主打歐陸料理，使用2張套券即可兌換「人文套餐」，適合想找個時間坐下來，好好享受一頓晚餐的旅人。

喜歡熱鬧聚餐的人，也能把2張套券用在誠品生活松菸或誠品生活新店的聚聚樓，兌換「聚聚歡饗四人合菜」。相較於雙人約會的用餐安排，4人合菜更適合約朋友、帶家人一起吃飯。從義大利料理、歐陸套餐到多人共享的中式合菜，這次套券的使用方式相當有彈性，也讓不同聚餐人數都能找到適合的選擇。



▲憑兩張饗樂套券就能解鎖In Between之間餐廳價值3,223元的人文套餐，精緻的擺盤搭配澎湃的帝王蟹腳與香氣四溢的煎烤主菜，帶來視覺與味蕾雙重享受的歐陸美食饗宴。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

誠品行旅饗樂套券還能換住宿，5張入住雅緻客房含早餐

「饗樂套券」並不是只能拿來吃飯，想把聚餐變成一趟台北小旅行，也能直接將票券轉作住宿使用。依照房型不同，使用5張套券可以入住雅緻客房，7張可以入住經典客房，想體驗行政套房則可使用9張，而且3種房型的兌換方案都包含2客早餐。

這樣的搭配特別適合不想把行程排得太滿的人。白天可以到松山文創園區走走，逛逛誠品生活松菸，晚上再回到飯店休息。若想把時間留給彼此，也能直接安排飯店用餐與住宿，省去另外尋找餐廳和住宿地點的麻煩。對於平常生活忙碌、想找一天在台北放鬆的情侶或夫妻來說，這種餐飲與住宿可以自由搭配的套券，也多了一種規劃假期的方式。



▲首度登場的饗住套券平均單晚只要5,900元，憑單張券就能在週日至週四入住雅緻客房，坐在舒適沙發上透過落地窗欣賞戶外綠意景致，享受極具質感的生活步調。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

誠品行旅饗住套券最低4折，5,900元入住大巨蛋旁飯店

如果本來就打算安排住宿，這次首度推出的「饗住套券」更值得留意。每套5張售價29,500元，平均每張5,900元，年度住房優惠最低4折起。每張票券可以在週日至週四兌換雅緻客房1晚，適合能夠彈性安排平日休假，或是不想等到連續假期才出門旅行的人。

誠品行旅位於松山文創園區，鄰近台北大巨蛋、台北101與國父紀念館，周邊串聯購物、藝文與城市休閒景點。對於想在台北安排一趟城市旅行的人來說，可以把白天留給逛街、閱讀與展覽，晚上則回到飯店休息，不需要跑太遠，也能換個環境過夜。飯店持續獲得《Forbes Travel Guide》推薦肯定，結合閱讀、藝術與城市文化的旅宿定位，也是誠品行旅不同於一般商務飯店的特色。

誠品行旅行政套房加價5,000元，經典客房升等2,500元

除了基本的雅緻客房，「饗住套券」也提供加價升等房型的選擇。想住得更舒適，每晚加價2,500元就能升等經典客房，如果想安排紀念日旅行，或是偶爾想體驗不同的住宿規格，也能每晚加價5,000元升等行政套房。

這種方式讓旅人不必每次都選擇相同房型，可以依照旅行目的與預算調整。平常安排簡單的台北過夜行程，可以使用基本房型，遇到生日、紀念日或特別想放鬆的假期，再考慮升等。對於原本就有住宿需求的人來說，購買前先確認預計入住日期是否符合週日至週四的兌換條件，也能更容易評估套券是否划算。



▲坐落於信義區核心的誠品行旅，夜間優雅的建築燈光倒映在水池上，呈現出浪漫迷人的都市夜色，輕鬆串聯逛街購物、看展覽與大巨蛋賽事行程。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

誠品線上獨家迷你饗樂套券，4張5,400元限量100份

覺得一次購買10張套券太多，這次還有更輕量的選擇。誠品行旅同步在誠品線上推出迷你版「饗樂套券」，每套4張售價5,400元，10月6日起獨家限量販售100份。相較於10張版本12,500元的購買門檻，4張版本更適合不想一次囤太多票券，或只是想先安排幾次聚餐的人。

像是情侶想安排約會晚餐，或是朋友打算找一天聚聚，都可以依照票券的適用方式規劃餐飲體驗。若是想送給喜歡美食、旅宿體驗的親友，也能考慮這種張數較少的版本。不過要注意，4張迷你套券與10張版本的平均單張價格不同，購買前可以先想好預計使用的餐廳與次數，再決定哪一種比較符合需求。

誠品行旅雙套優惠再送1,000元，餐飲住宿抵用券一次拿

如果本來就打算和家人、朋友一起購買套券，誠品行旅這次還有雙套加碼活動。只要一次購買2套10張裝的「饗樂套券」，或是2套5張裝的「饗住套券」，就能額外獲得1張價值1,000元的「誠品行旅餐飲或客房抵用券」。換句話說，想多安排幾次聚餐的人，可以選擇餐飲與住宿皆可使用的饗樂套券；如果未來一年已有多次台北住宿計畫，也能考慮以饗住套券提前規劃。對於有固定聚餐或住房需求的旅人來說，雙套加贈抵用券能讓原本的消費規劃再多一筆優惠。

這次「悠遊旅誠」雙饗套券從龍蝦套餐、4人合菜到飯店住宿都有不同兌換方式，最大的特色就是能依照聚餐人數、住宿需求與預算挑選。想買之前，建議先確認票券適用日期、房型、餐廳兌換條件與相關使用規範，詳細資訊以誠品行旅官方網站公告為準。



▲憑兩張饗樂套券就能解鎖In Between之間餐廳價值3,223元的人文套餐，精緻的擺盤搭配澎湃的帝王蟹腳與香氣四溢的煎烤主菜，帶來視覺與味蕾雙重享受的歐陸美食饗宴。圖／誠品行旅提供；窩客島整理





誠品行旅「悠遊旅誠｜雙饗套券」限時優惠

銷售日期：10月6日起正式開賣。

銷售通路：誠品行旅官方網站。

優惠折扣：年度最低 4 折起。

套券方案內容

饗樂套券（10張組）：售價：每套 12,500 元（平均單張 1,250 元）。

餐飲兌換體驗：

1張券：可享用一樓 The Chapter 價值 1,705 元之「饗樂套餐」1 客，或兌換「蒜蓉清蒸波士頓龍蝦」1 隻（限平日）。

2張券：可享用二樓 In Between 之間餐廳「人文套餐」1 客，或至誠品生活松菸／新店聚聚樓享用「聚聚歡饗四人合菜」。

住房彈性轉用（均含 2 客早餐）：

5張券：入住雅緻客房 1 晚。

7張券：入住經典客房 1 晚。

9張券：入住行政套房 1 晚。

饗住套券（5張組，純住房）：

售價：每套 29,500 元（平均單晚 5,900 元，享年度最低 4 折起）。

房型兌換與加價升等：

單張券：週日至週四可入住雅緻客房 1 晚。

加價 2,500 元／晚：升等入住經典客房。

加價 5,000 元／晚：升等入住行政套房。

誠品線上獨家迷你版「饗樂套券」（4張組）：

售價：每套 5,400 元。

限量名額：獨家限量 100 份。

特點：降低購買門檻至千元級距，適合小家庭、約會與年輕族群輕量消費。

加碼贈送活動

滿額禮：一次購買兩套「饗樂套券（10張組）」或兩套「饗住套券（5張組）」，加贈「誠品行旅餐飲或客房 1,000 元抵用券」乙張。

還想掌握今年全台各大飯店秋季旅展最划算的餐券住宿省錢攻略嗎？

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