Don’t B Z . B Lit！和逸桃園館 Blu Bar 萬聖狂歡開趴，28% Zombie 默數挑戰、變裝爭霸贏自助餐券

十月底的萬聖節大家是不是已經準備好了，桃園青埔的 COZZI Blu 和逸飯店桃園館三樓的船艙酒吧推出萬聖節限定活動，活動期間有期間限定炸物拼盤和暗黑調酒，10/31萬聖節當天變裝還有機會獲得單人餐券喔。

準備好迎接充滿驚喜與微醺的萬聖夜了嗎？座落於桃園青埔的 COZZI Blu 和逸飯店桃園館，館內3樓極具特色的船艙酒吧 Blu Bar，即日起～10月31日重磅推出萬聖節限定主題企劃「Don’t B Z . B Lit（別當喪屍，要嗨！）。萬聖十月限定・微醺狂想盛宴」！除了有超吸睛的萬聖搞怪炸物拼盤與三款暗黑系特調外，萬聖夜前夕更加碼刺激的「28% Zombie 酒精默數挑戰」與變裝爭霸派對，邀請全台潮流男女一起卸下束縛、嗨翻深海船艙。



▲COZZI Blu 和逸飯店桃園館內3樓船艙酒吧推出萬聖節限定主題企劃「Don’t B Z . B Lit（別當喪屍，要嗨！）





暗黑系餐酒打造視覺與味覺雙重衝擊

迎接十月萬聖節，Blu Bar 特別換上暗夜主題佈置，並推出令人驚豔的節慶專屬餐酒。萬聖雙人炸物拼盤980元 ，內含美式肋排、外酥內嫩的竹炭美式炸雞、層次豐富的義式燉肉炸飯球與酥皮熱狗，份量澎湃又好拍。三款萬聖暗黑系特調每款280元，包含視覺震撼力十足的「血色眼球」、神秘魅惑的「女巫毒液」，以及口感輕盈的「幽靈之吻」，完美揉合視覺創意與微醺風味。



▲血色眼球 BLOODY EYEBALL 280元+10％，以伏特加調和酸甜蔓越莓與紅石榴，呈現血色漸層，杯頂點綴驚悚眼球夾心軟糖。

▲女巫毒液 WITCH'S VENOM 280元+10%，蜜多麗與伏特加交織熱帶果香，呈現神秘幽綠色澤，搭配迷迭香女巫掃帚裝飾。



▲幽靈之吻 GHOST KISS 280元+10%，融合荔枝甘甜、椰子水與檸檬微酸，純白酒體點綴立體棉花糖幽靈，口感清爽甜美。





萬聖節變裝派對免費送單人餐券

10月31日萬聖夜當晚，Blu Bar規劃了兩大超狂現場活動，將狂歡氣氛推向最高潮。Be Zombie 感官對決（28% 默數挑戰）：考驗高濃度酒精對時間感知的衝擊！參賽者需一口氣喝下酒精濃度達 28% 的經典特調「Zombie」，並低頭默數 30 秒，時間到時發出 Zombie 吼聲「痾啊—」，最接近 30 秒者即可獲贈指定調酒乙杯。另外還有魅影加冕變裝爭霸：當晚凡穿著萬聖元素造型入場，即免費獲贈「萬聖限定特調」乙杯。現場將評選出 3 位造型最搶眼的入圍者，並由全場賓客票選出Party King / Queen，冠軍即可獨得Cozzi Market 逸・市集平假日單人自助餐券 2 張。





活動與預約總整理

COZZI Blu 和逸飯店・桃園館鄰近高鐵桃園站與機捷 A18 站，室內直接連通置地廣場、Xpark 與新光影城，是北台灣萬聖節渡假與社交的首選地標！

活動期間：即日起～10月31日

活動地點：COZZI Blu 和逸飯店・桃園館 3 樓 Blu Bar（桃園市中壢區春德路 101 號 3 樓）

預約專線：（03）273-7697

注意事項：10月31日萬聖夜變裝入場享免費特調乙杯（名額有限，建議提早訂位）





2026年萬聖節吃起來

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