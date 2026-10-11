> 美食 > 愛買雙十優惠還沒結束！白蘿蔔29元、奶茶2瓶70元，破百項商品任選2件省更多，限時折扣到10月13日

愛買雙十優惠還沒結束！白蘿蔔29元、奶茶2瓶70元，破百項商品任選2件省更多，限時折扣到10月13日

愛買優惠雙十優惠
2026-10-11 07:00文字：編輯 李維唐 圖片提供:愛買
編輯 李維唐

編輯 李維唐

愛買雙十優惠持續開跑，白蘿蔔29元、奶茶2瓶70元。資深生活消費媒體編輯李維唐提醒，生鮮優惠至10月12日，百項商品2件優惠則至10月13日，採買前別忘了確認期限。

雙十連假採買優惠來了！愛買量販推出「雙十省更多」限時優惠，從生鮮蔬菜、飲料零食、冷凍食品到洗衣清潔用品，超過百項商品祭出任選2件優惠價。其中台灣白蘿蔔每條只要29元、絲瓜49元，生活泡沫綠茶與紅茶任2組114元，晶鈺手工水餃任2包189元，連日常囤貨都能趁這波一次補齊。指定商品還有HAPPY GO點數回饋，想趁雙十連假補冰箱、準備家庭聚餐食材，或是添購家中常備用品，都能把握不同優惠期限安排採買。

▲單手掌握滿滿沉甸甸感，外皮翠綠又翠綠的鮮嫩絲瓜每條49元，切塊清炒或是煮絲瓜蛤蜊，入口清甜爽口，是連假家庭聚餐必備的清爽好菜。圖／愛買提供；窩客島整理
▲單手掌握滿滿沉甸甸感，外皮翠綠又翠綠的鮮嫩絲瓜每條49元，切塊清炒或是煮絲瓜蛤蜊，入口清甜爽口，是連假家庭聚餐必備的清爽好菜。圖／愛買提供；窩客島整理

愛買雙十生鮮優惠！白蘿蔔29元、絲瓜49元，5天限時銅板價

準備雙十連假在家煮飯，生鮮蔬菜可以先列入採買清單。愛買從10月8日至10月12日推出蔬菜限時優惠，台灣白蘿蔔每條29元，無論想煮一鍋熱湯，或是準備家常料理，都能趁優惠期間補貨。絲瓜每條49元，適合搭配其他食材料理，簡單就能為餐桌增加一道蔬菜料理。

喜歡一次買齊不同蔬菜的人，還有台灣茄子每包39元、產銷玉米筍每盒39元，以及甜玉米每盒45元可以選擇。想讓連假餐桌多一點變化，日本山藥2L規格每支215元也同步列入優惠。從平常煮湯會用到的白蘿蔔，到適合搭配肉類、海鮮料理的玉米筍，都能依照家中料理習慣挑選。

▲堆得像小山一樣的台灣白蘿蔔，表面帶著新鮮泥土，質地紮實甘甜，限時特價每條只要29元，拿來燉湯或滷肉吸飽湯汁最對味。圖／愛買提供；窩客島整理
▲堆得像小山一樣的台灣白蘿蔔，表面帶著新鮮泥土，質地紮實甘甜，限時特價每條只要29元，拿來燉湯或滷肉吸飽湯汁最對味。圖／愛買提供；窩客島整理

愛買百項商品2件省更多！奶茶2瓶70元、生活泡沫茶2組114元

連假在家追劇、朋友聚會，飲料和零食總是少不了。愛買這次將飲品列入「2件省更多」優惠，活動一路到10月13日。熟悉的生活泡沫綠茶、紅茶任選2組114元，平均每組57元，喜歡茶飲的人可以趁這次優惠補貨。

偏愛奶茶的人，午后時光紅蘊琥珀奶茶任選2瓶70元，平均每瓶35元。舒跑運動飲料系列1,500ML任選2瓶65元，平均每瓶32.5元，光泉牛乳則是任選2組150元，平均每組75元。無論是早餐搭配牛乳，還是下午想喝杯奶茶，都可以依照平常的飲用習慣，挑選適合的組合。

▲從小吃到大最熟悉的小黃盒與小紅盒整排擺滿架，清爽甘甜的經典口感怎麼喝都不膩，任選2組只要114元，平均每組57元，直接整組搬回家囤著喝最安心。圖／愛買提供；窩客島整理
▲從小吃到大最熟悉的小黃盒與小紅盒整排擺滿架，清爽甘甜的經典口感怎麼喝都不膩，任選2組只要114元，平均每組57元，直接整組搬回家囤著喝最安心。圖／愛買提供；窩客島整理

愛買冷凍食品優惠！手工水餃2包189元、蔥抓餅2包149元

冰箱冷凍庫也該趁連假補貨了。對平常工作忙碌、下班不想花太多時間準備晚餐的人來說，水餃、蔥抓餅和拌麵都是方便安排的常備食品。這次愛買推出晶鈺手工水餃系列任2包189元，平均每包94.5元，想快速解決一餐，直接煮水餃再搭配青菜，就是簡單的家常組合。

喜歡早餐吃蔥抓餅的人，蔥阿伯蔥抓餅任2包149元，平均每包74.5元。麻油猴頭菇任2包149元，平均每包74.5元，適合想在家準備不同料理的人。另外，KIKI避風塘拌麵任2盒169元，平均每盒84.5元，想換換口味時也能多一種選擇。這幾款食品都列入2件優惠，採買時可以順手檢查冷凍庫和食品櫃，看看哪些常備品需要補齊。

▲拿在手裡份量感十足的青蔥豬肉水餃，選用優質豬肉與台灣高麗菜，滾水下鍋煮透後皮Q餡多，一口咬下還有鮮美肉汁噴發，任選2包189元，平均單包只要94.5元。圖／愛買提供；窩客島整理
▲拿在手裡份量感十足的青蔥豬肉水餃，選用優質豬肉與台灣高麗菜，滾水下鍋煮透後皮Q餡多，一口咬下還有鮮美肉汁噴發，任選2包189元，平均單包只要94.5元。圖／愛買提供；窩客島整理
▲熱門團購爆款蔥抓餅直接帶兩包最划算，煎到表面金黃酥脆再層層抓鬆，滿滿蔥香隨熱氣冒出來，任選2包149元，平均單包只要74.5元就能搞定豐盛早餐。圖／愛買提供；窩客島整理
▲熱門團購爆款蔥抓餅直接帶兩包最划算，煎到表面金黃酥脆再層層抓鬆，滿滿蔥香隨熱氣冒出來，任選2包149元，平均單包只要74.5元就能搞定豐盛早餐。圖／愛買提供；窩客島整理

愛買洗衣膠囊2包198元！洗面乳、洗髮露也有2件優惠

除了吃的、喝的，這波雙十優惠也把日常清潔用品一起納入。對習慣固定補充洗衣用品的人來說，加倍潔生物酶洗衣膠囊任2包198元，平均每包99元，可以趁家中存量不足時一起採買。

浴室裡經常使用的洗面乳和洗髮露同樣有優惠。雪芙蘭淨肌洗面乳系列任2支119元，平均每支59.5元，飛柔洗髮露系列任2瓶229元，平均每瓶114.5元。這次不需要只盯著生鮮區，逛到日用品區也能看看平常使用的品牌是否列入優惠，把家中即將用完的清潔用品一起補齊。

愛買HAPPY GO點數加碼！指定商品再送10點，優惠到10月13日

這波雙十採買除了商品直接降價，還有HAPPY GO點數回饋。愛買表示，10月13日前購買指定商品，除了享有2件優惠價，還可加碼獲得HAPPY GO點數10點，讓消費者在結帳折價之外，還能累積點數。

不過要留意，點數回饋並非所有優惠商品都適用，而是限定指定商品。準備一次購買多組飲料、冷凍食品或生活用品的人，建議結帳前確認商品是否符合活動條件，避免將所有2件優惠商品都誤認為可以獲得額外點數。

▲打開手機APP就能直接看到雙十限定的滿額回饋，10月9日當天單筆消費滿2,000元就送9折電子現金券，採買前先準備好手機才能把折扣通通領到位。圖／愛買提供；窩客島整理
▲打開手機APP就能直接看到雙十限定的滿額回饋，10月9日當天單筆消費滿2,000元就送9折電子現金券，採買前先準備好手機才能把折扣通通領到位。圖／愛買提供；窩客島整理

愛買APP會員9折回饋！10月9日單筆滿2,000元最高回饋300元

除了商品優惠，愛買也在10月9日推出APP會員專屬加碼。依照活動規定，當日完成愛買APP會員註冊，並於全台愛買門市單筆消費滿2,000元，即可獲得9折電子現金券回饋，單筆回饋上限300元。

這項優惠採電子現金券回饋形式，並非結帳當下直接打9折，消費者需要特別留意。尤其是準備一次購買家庭食材、飲料、冷凍食品及日用品的人，若採買金額達到門檻，就可以依照活動條件取得回饋。10月9日的會員活動與其他商品優惠日期不同，安排採買時也要分清楚，才不會錯過指定優惠。

愛買雙十優惠時間整理！生鮮到10月12日、百項商品到10月13日

想把這波愛買雙十優惠買得更划算，記得先確認不同活動的結束時間。生鮮蔬菜優惠從10月8日至10月12日，包含29元白蘿蔔、39元玉米筍與49元絲瓜等品項。超過百項商品的2件優惠則持續至10月13日，涵蓋飲料、冷凍食品及日常清潔用品。

至於APP會員滿額9折電子現金券回饋，限定10月9日當天，且須符合會員註冊與單筆消費滿2,000元等條件。若是平常就會固定採買水餃、牛乳、洗衣用品，不妨先盤點家中存貨，再依照優惠期限安排購物。把真正需要的商品列入清單，才能在雙十連假期間享受折扣，也避免為了湊優惠而買進過多商品。

愛買量販「雙十省更多」

  • 生鮮優惠期間：10月8日至10月12日   
  • 商品特惠期間：即日起至10月13日   
  • APP會員加碼（10月9日限定）：完成愛買APP會員註冊，於全台門市單筆消費滿2,000元，即贈9折電子現金券（單筆回饋上限300元）。   
  • 點數加碼：購買指定商品加碼贈送 HAPPY GO 點數10點。

生鮮蔬菜銅板價（10/8 - 10/12）

  • 台灣白蘿蔔：每條 29元   
  • 台灣茄子：每包 39元   
  • 產銷玉米筍：每盒 39元   
  • 甜玉米：每盒 45元   
  • 絲瓜：每條 49元   
  • 日本山藥 2L：每支 215元   

任選2件省更多特惠商品（至10/13）

  • 舒跑運動飲料系列（1,500ML）：任2瓶 65元（單瓶 32.5元）   
  • 午后時光紅蘊琥珀奶茶：任2瓶 70元（單瓶 35元）   
  • 生活泡沫綠茶／紅茶：任2組 114元（單組 57元）   
  • 光泉牛乳：任2組 150元（單組 75元）   
  • 蔥阿伯蔥抓餅：任2包 149元（單包 74.5元）   
  • 麻油猴頭菇：任2包 149元（單包 74.5元）   
  • KIKI 避風塘拌麵：任2盒 169元（單盒 84.5元）   
  • 晶鈺手工水餃系列：任2包 189元（單包 94.5元）   
  • 雪芙蘭淨肌洗面乳系列：任2支 119元（單支 59.5元）   
  • 加倍潔生物酶洗衣膠囊：任2包 198元（單包 99元）   
  • 飛柔洗髮露系列：任2瓶 229元（單瓶 114.5元）   


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
7-11買一送一出清搶！史努比、布丁狗、西村優志、蠟筆小新超過50款周邊，任選第二件0元
7-11買一送一出清搶！史努比、布丁狗、西村優志、蠟筆小新超過50款周邊，任選第二件0元
編輯 鄭雅之
萊爾富果C果昔最高2件0元、奶茶布丁第2件15元再喝韓國牛乳29元，秋季新品一次爆發
萊爾富果C果昔最高2件0元、奶茶布丁第2件15元再喝韓國牛乳29元，秋季新品一次爆發
編輯 李維唐
雙十連假17大優惠！麥當勞買一送一、清心10元多一杯、三商巧福1元多一碗，連假照三餐吃優惠
雙十連假17大優惠！麥當勞買一送一、清心10元多一杯、三商巧福1元多一碗，連假照三餐吃優惠
編輯 鄭雅之
10月1日國際咖啡日優惠爆發！7ELEVEN買10送10、全家買30送30，超商咖啡最低買2送3
10月1日國際咖啡日優惠爆發！7ELEVEN買10送10、全家買30送30，超商咖啡最低買2送3
編輯 李維唐
7-11、全家買二送二！連3天咖啡、冰淇淋紅茶超過25個優惠，感謝台灣英雄亞運勇奪牌
7-11、全家買二送二！連3天咖啡、冰淇淋紅茶超過25個優惠，感謝台灣英雄亞運勇奪牌
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊