愛買雙十優惠還沒結束！白蘿蔔29元、奶茶2瓶70元，破百項商品任選2件省更多，限時折扣到10月13日

愛買雙十優惠持續開跑，白蘿蔔29元、奶茶2瓶70元。資深生活消費媒體編輯李維唐提醒，生鮮優惠至10月12日，百項商品2件優惠則至10月13日，採買前別忘了確認期限。

雙十連假採買優惠來了！愛買量販推出「雙十省更多」限時優惠，從生鮮蔬菜、飲料零食、冷凍食品到洗衣清潔用品，超過百項商品祭出任選2件優惠價。其中台灣白蘿蔔每條只要29元、絲瓜49元，生活泡沫綠茶與紅茶任2組114元，晶鈺手工水餃任2包189元，連日常囤貨都能趁這波一次補齊。指定商品還有HAPPY GO點數回饋，想趁雙十連假補冰箱、準備家庭聚餐食材，或是添購家中常備用品，都能把握不同優惠期限安排採買。

▲單手掌握滿滿沉甸甸感，外皮翠綠又翠綠的鮮嫩絲瓜每條49元，切塊清炒或是煮絲瓜蛤蜊，入口清甜爽口，是連假家庭聚餐必備的清爽好菜。圖／愛買提供；窩客島整理



愛買雙十生鮮優惠！白蘿蔔29元、絲瓜49元，5天限時銅板價

準備雙十連假在家煮飯，生鮮蔬菜可以先列入採買清單。愛買從10月8日至10月12日推出蔬菜限時優惠，台灣白蘿蔔每條29元，無論想煮一鍋熱湯，或是準備家常料理，都能趁優惠期間補貨。絲瓜每條49元，適合搭配其他食材料理，簡單就能為餐桌增加一道蔬菜料理。

喜歡一次買齊不同蔬菜的人，還有台灣茄子每包39元、產銷玉米筍每盒39元，以及甜玉米每盒45元可以選擇。想讓連假餐桌多一點變化，日本山藥2L規格每支215元也同步列入優惠。從平常煮湯會用到的白蘿蔔，到適合搭配肉類、海鮮料理的玉米筍，都能依照家中料理習慣挑選。

▲堆得像小山一樣的台灣白蘿蔔，表面帶著新鮮泥土，質地紮實甘甜，限時特價每條只要29元，拿來燉湯或滷肉吸飽湯汁最對味。圖／愛買提供；窩客島整理

愛買百項商品2件省更多！奶茶2瓶70元、生活泡沫茶2組114元

連假在家追劇、朋友聚會，飲料和零食總是少不了。愛買這次將飲品列入「2件省更多」優惠，活動一路到10月13日。熟悉的生活泡沫綠茶、紅茶任選2組114元，平均每組57元，喜歡茶飲的人可以趁這次優惠補貨。

偏愛奶茶的人，午后時光紅蘊琥珀奶茶任選2瓶70元，平均每瓶35元。舒跑運動飲料系列1,500ML任選2瓶65元，平均每瓶32.5元，光泉牛乳則是任選2組150元，平均每組75元。無論是早餐搭配牛乳，還是下午想喝杯奶茶，都可以依照平常的飲用習慣，挑選適合的組合。

▲從小吃到大最熟悉的小黃盒與小紅盒整排擺滿架，清爽甘甜的經典口感怎麼喝都不膩，任選2組只要114元，平均每組57元，直接整組搬回家囤著喝最安心。圖／愛買提供；窩客島整理



愛買冷凍食品優惠！手工水餃2包189元、蔥抓餅2包149元

冰箱冷凍庫也該趁連假補貨了。對平常工作忙碌、下班不想花太多時間準備晚餐的人來說，水餃、蔥抓餅和拌麵都是方便安排的常備食品。這次愛買推出晶鈺手工水餃系列任2包189元，平均每包94.5元，想快速解決一餐，直接煮水餃再搭配青菜，就是簡單的家常組合。

喜歡早餐吃蔥抓餅的人，蔥阿伯蔥抓餅任2包149元，平均每包74.5元。麻油猴頭菇任2包149元，平均每包74.5元，適合想在家準備不同料理的人。另外，KIKI避風塘拌麵任2盒169元，平均每盒84.5元，想換換口味時也能多一種選擇。這幾款食品都列入2件優惠，採買時可以順手檢查冷凍庫和食品櫃，看看哪些常備品需要補齊。

▲拿在手裡份量感十足的青蔥豬肉水餃，選用優質豬肉與台灣高麗菜，滾水下鍋煮透後皮Q餡多，一口咬下還有鮮美肉汁噴發，任選2包189元，平均單包只要94.5元。圖／愛買提供；窩客島整理

▲熱門團購爆款蔥抓餅直接帶兩包最划算，煎到表面金黃酥脆再層層抓鬆，滿滿蔥香隨熱氣冒出來，任選2包149元，平均單包只要74.5元就能搞定豐盛早餐。圖／愛買提供；窩客島整理

愛買洗衣膠囊2包198元！洗面乳、洗髮露也有2件優惠

除了吃的、喝的，這波雙十優惠也把日常清潔用品一起納入。對習慣固定補充洗衣用品的人來說，加倍潔生物酶洗衣膠囊任2包198元，平均每包99元，可以趁家中存量不足時一起採買。

浴室裡經常使用的洗面乳和洗髮露同樣有優惠。雪芙蘭淨肌洗面乳系列任2支119元，平均每支59.5元，飛柔洗髮露系列任2瓶229元，平均每瓶114.5元。這次不需要只盯著生鮮區，逛到日用品區也能看看平常使用的品牌是否列入優惠，把家中即將用完的清潔用品一起補齊。



愛買HAPPY GO點數加碼！指定商品再送10點，優惠到10月13日

這波雙十採買除了商品直接降價，還有HAPPY GO點數回饋。愛買表示，10月13日前購買指定商品，除了享有2件優惠價，還可加碼獲得HAPPY GO點數10點，讓消費者在結帳折價之外，還能累積點數。

不過要留意，點數回饋並非所有優惠商品都適用，而是限定指定商品。準備一次購買多組飲料、冷凍食品或生活用品的人，建議結帳前確認商品是否符合活動條件，避免將所有2件優惠商品都誤認為可以獲得額外點數。

▲打開手機APP就能直接看到雙十限定的滿額回饋，10月9日當天單筆消費滿2,000元就送9折電子現金券，採買前先準備好手機才能把折扣通通領到位。圖／愛買提供；窩客島整理

愛買APP會員9折回饋！10月9日單筆滿2,000元最高回饋300元

除了商品優惠，愛買也在10月9日推出APP會員專屬加碼。依照活動規定，當日完成愛買APP會員註冊，並於全台愛買門市單筆消費滿2,000元，即可獲得9折電子現金券回饋，單筆回饋上限300元。

這項優惠採電子現金券回饋形式，並非結帳當下直接打9折，消費者需要特別留意。尤其是準備一次購買家庭食材、飲料、冷凍食品及日用品的人，若採買金額達到門檻，就可以依照活動條件取得回饋。10月9日的會員活動與其他商品優惠日期不同，安排採買時也要分清楚，才不會錯過指定優惠。

愛買雙十優惠時間整理！生鮮到10月12日、百項商品到10月13日

想把這波愛買雙十優惠買得更划算，記得先確認不同活動的結束時間。生鮮蔬菜優惠從10月8日至10月12日，包含29元白蘿蔔、39元玉米筍與49元絲瓜等品項。超過百項商品的2件優惠則持續至10月13日，涵蓋飲料、冷凍食品及日常清潔用品。

至於APP會員滿額9折電子現金券回饋，限定10月9日當天，且須符合會員註冊與單筆消費滿2,000元等條件。若是平常就會固定採買水餃、牛乳、洗衣用品，不妨先盤點家中存貨，再依照優惠期限安排購物。把真正需要的商品列入清單，才能在雙十連假期間享受折扣，也避免為了湊優惠而買進過多商品。

愛買量販「雙十省更多」

生鮮優惠期間：10月8日至10月12日

商品特惠期間：即日起至10月13日

APP會員加碼（10月9日限定）：完成愛買APP會員註冊，於全台門市單筆消費滿2,000元，即贈9折電子現金券（單筆回饋上限300元）。

點數加碼：購買指定商品加碼贈送 HAPPY GO 點數10點。

生鮮蔬菜銅板價（10/8 - 10/12）

台灣白蘿蔔：每條 29元

台灣茄子：每包 39元

產銷玉米筍：每盒 39元

甜玉米：每盒 45元

絲瓜：每條 49元

日本山藥 2L：每支 215元

任選2件省更多特惠商品（至10/13）

舒跑運動飲料系列（1,500ML）：任2瓶 65元（單瓶 32.5元）

午后時光紅蘊琥珀奶茶：任2瓶 70元（單瓶 35元）

生活泡沫綠茶／紅茶：任2組 114元（單組 57元）

光泉牛乳：任2組 150元（單組 75元）

蔥阿伯蔥抓餅：任2包 149元（單包 74.5元）

麻油猴頭菇：任2包 149元（單包 74.5元）

KIKI 避風塘拌麵：任2盒 169元（單盒 84.5元）

晶鈺手工水餃系列：任2包 189元（單包 94.5元）

雪芙蘭淨肌洗面乳系列：任2支 119元（單支 59.5元）

加倍潔生物酶洗衣膠囊：任2包 198元（單包 99元）

飛柔洗髮露系列：任2瓶 229元（單瓶 114.5元）



