寶可夢迷真的會跪！LEGO全新「精靈球樂高」重現熱血對戰場景，打開竟藏大木博士研究所

編輯王瀅瀅表示，這顆精靈球真的細節滿滿，絕對是寶可夢迷的夢幻逸品吧！

樂高（LEGO）積木的拼砌魅力無遠弗屆，近年來持續攜手各大經典IP推出令人驚豔的聯名作品。這次更是丟出重磅震撼彈，再度與寶可夢（Pokémon）攜手推出令全球玩家與積木迷陷入瘋狂的全新大人系收藏級盒組，將訓練家冒險過程中最具象徵性的「精靈球」立體化呈現！

▲樂高魅力橫掃全球，全新寶可夢精靈球造型積木盒組引爆話題，成為全球粉絲矚目焦點。

經典場景重現！玩美還原大木博士研究所與熱血對戰

這款專為成人粉絲打造的「精靈球：訓練家經典時刻（72154）」，全套由多達2,386個零件組裝而成。模型整體外觀精緻吸睛，不論是擺放在家中客廳還是辦公室桌上，都能展現出極具份量的質感與獨特品味，完美將經典電玩元素的冒險熱血轉化為生活中的質感擺飾。

▲「精靈球：訓練家經典時刻」由2,386個零件精細組裝而成，兼具極致質感與收藏價值，擺放在辦公室或家中客廳都極具吸睛魅力。

外觀亮眼的精靈球內部藏著滿滿迷人驚喜，設計師運用巧思打造流暢又精準的開合機關。輕輕打開精靈球後，上半部重現了大木博士的研究所，包含精細的書庫、電腦、3顆模製精靈球與2個寶可夢圖鑑平滑板；下半部則呈現細節滿滿的熱血戰鬥場面。盒組更一口氣附上赤紅、野餐女孩和大木博士人偶，以及伊布與皮卡丘迷你人偶，讓玩家在拼砌過程中充滿樂趣。

▲精靈球本身具備流暢開合機制，內部構造驚喜連連。內含大木博士研究所與熱血戰鬥場面，並附贈赤紅、皮卡丘等5位經典角色人偶。

擬真青草底座神還原！完美捕捉精靈球投擲瞬間

底座部分同樣巧思十足，精心打造的逼真青草展示座，讓大型精靈球模型看起來宛如剛被投擲落到地面一般，神還原電玩中的動感視覺。拼砌時還能搭配LEGO® Builder應用程式，利用3D圖解自由縮放與旋轉，輕鬆享受立體組裝的無窮樂趣。

▲內部特別搭配逼真青草底座，完美還原投擲動感。並可搭配專屬LEGO® Builder應用程式，體驗多角度縮放與旋轉的數位拼砌樂趣。

這款震撼寶可夢市場的「精靈球：訓練家經典時刻（72154）」已於2026年10月1日率先於國外正式上市，官方建議售價為299.99美元（約合新台幣9,600元左右）。至於台灣地區的確切官方發售日期與定價，目前尚未有進一步消息，有興趣入手收藏的寶可夢迷與樂高玩家們，不妨持續鎖定官方發佈的最新動態。

▲精靈球：訓練家經典時刻（72154）率先於海外上市發售，吸引眾多玩家搶購。台灣官方販售資訊與定價尚未公布，有興趣的玩家可密切留意官方最新動態。



看更多寶可夢

推薦閱讀：史上最難買Owala！寶可夢30週年限定水壺開賣秒殺，皮卡丘、噴火龍躍上瓶身二手價翻倍

推薦閱讀：寶可夢迷心臟爆擊！戴上HORI「皮卡丘電競耳機」瞬間長出立體大耳，耳罩內藏驚喜巧思

推薦閱讀：新光X台鐵寶可夢列車開箱！4大隱藏版關卡送寶可夢周邊，常態班次也能搭到





